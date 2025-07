ตั้งแต่แต่งงานความหวานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันจริงๆ สำหรับพระเอกหนุ่ม "เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข" ล่าสุดเจ้าตัวก็ควงภรรยาสาว "โฟม เบญจมาศ" ไปดินเนอร์ง่ายๆ ฉลองวันเกิดฝ่ายหญิง พร้อมเขียนข้อความว่า "The one and only Happy Birthday 11.07.2025"งานนี้ทำเอาคนโสดตายเรียบ เพราะแต่ละภาพคือหวานไม่ไหวแล้วแม่ ทั้งโอบ ทั้งหอมแก้มฟอดใหญ่ โอ้โหหวานเจี๊ยบสุดๆ เติมเน็ตมาดูเขารักกันแท้ๆ