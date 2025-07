ททท.จัดยิ่งใหญ่“Amazing Thai Taste Festival : VIJIT Gastronomy” เนรมิตความสวยงามตระการตาเมืองสามวัง เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหาร ยกระดับเทศกาลอาหารไทยสู่ระดับสากล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมพานักท่องเที่ยวดื่มด่ำประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยสุด Grand ในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 นำเสนอ Grand Festivity จัดให้มีกิจกรรมใหญ่ตลอดทั้งปี ซึ่งกิจกรรม “Amazing Thai Taste Festival : VIJIT Gastronomy Phetchaburi” ที่ ททท.จัดขึ้นในครั้งนี้ มุ่งนำเสนอเอกลักษณ์อาหารไทยที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทย ผนวกกับส่งมอบความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการตกแต่งประดับไฟสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมจัดการแสดงวัฒนธรรมไทยและการแสดงร่วมสมัยในยามค่ำคืน เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี คาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของอาหาร เพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก อันก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป“ภคพัส ส่งวัฒนายุทธ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ด้านอาหารที่โดดเด่นและได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากยูเนสโกเมื่อปี 2564 โดยอาหารของจังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงเรื่องรสชาติผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชรที่ถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรียังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่มีศักยภาพพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้าน โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวเดินทางตามความสนใจ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง“ณัฐ ครุฑสูตร” ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม ททท. กล่าวว่า ททท. จัดงาน Amazing Thai Taste Festival : VIJIT Gastronomy Phetchaburi เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ด้วยกิจกรรมอีเวนต์ ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารที่โดดเด่น โดย ททท. ได้ชูจุดเด่นสู่จุดขายผ่านกลยุทธ์ 5 Must Do in Thailand ชิมอาหารจากร้านชั้นนำ พร้อมต่อยอดให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยการประดับตกแต่งไฟ Lightmapping สุดวิจิตรอลังการ ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทยผสมตะวันตกในยุครัชกาลที่ 5 และส่งมอบความสนุกสนานด้วยกิจกรรมความบันเทิงแบบจัดเต็มตลอดการจัดงานทั้ง 7 วัน ทั้งนี้ ททท. หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสลิ้มลองอาหารไทยที่หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงต่อยอดสู่การเดินทางท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย สามารถเพิ่มวันพักค้าง ตลอดจนยกระดับเทศกาลอาหารไทยพร้อมผลักดันศักยภาพประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกภายในงาน “Amazing Thai Taste Festival : VIJIT Gastronomy” ประกอบด้วย การสาธิตการทำอาหาร Chef’s Table โดยเชฟชื่อดัง กิจกรรมเวิร์กชอปจากเชฟชุมชน การเสวนาด้านอาหาร พร้อมจัดเต็มการออกร้านของร้านอาหารชั้นนำ 75 ร้านที่คัดสรรมาเป็นพิเศษทั้งในและนอกพื้นที่ ร้านอาหารที่ได้รับความนิยมใน Grab ร้านที่มีชื่อเสียงในโซเชียล และ ขบวน Food Truck ที่ยกทัพความอร่อยมาให้บริการ ซึ่ง ททท. ได้ให้ความสำคัญกับ “ความยั่งยืน” ด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปการทำภาชนะใส่อาหารจากกาบหมาก พร้อมพบกับไฮไลต์อลังการด้วยการประดับตกแต่งไฟอย่างวิจิตรงดงาม การแสดง แสง สี ด้วยเทคนิคใหม่ Lightmapping เนรมิตพระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน เป็นแลนด์มาร์กที่สามารถถ่ายรูปได้ทั่วทั้งงาน สนุกสนานไปกับกิจกรรมชวนแต่งชุดไทยร่วมสมัยรัชกาลที่ 5 ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษและร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีในการรับประทานอาหาร Chef's Table พร้อมส่งมอบความบันเทิงเพลิดเพลินกับฟรีคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินชื่อดัง ได้แก่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568 พบกับ Season five วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 พบกับ ปรางทิพย์ The Voice วันที่ 12 กรกฎาคม 2568 พบกับ Indigo วันที่ 13 กรกฎาคม2568 พบกับ แว่นใหญ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 พบกับ สิงโต นำโชค วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 พบกับ Hunter และวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 พบกับ ลุลา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอด 7 วันของการจัดงานทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00-22.00 น. โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Amazing Thai Taste Festival หรือ Facebook Page : Thailand Festival หรือ โทร. 1672 Travel Buddy