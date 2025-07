Element72 x หมอช้าง เปิดตัว YETI Collection สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ Sip Your Sign “เลเซอร์ราศีพร้อมเลขมงคล” เสริมดวงให้ดัง…ปังทุกจิบ!

สายมูห้ามพลาด! Element 72 ผู้นำด้าน Urban Lifestyle และ Outdoor ระดับพรีเมียมของไทย ผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ Drinkware อันดับ 1 ของโลกอย่าง YETI เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษ “YETI Sip Your Sign” คอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่ร่วมออกแบบลวดลายประจำราศี เสริมด้วยเลขมงคล กับ หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา กูรูด้านพยากรณ์ชื่อดังของประเทศไทยครั้งแรกกับการเลเซอร์ราศีประจำตัว พร้อมเลขมงคลเสริมดวงลงบนแก้ว YETI ให้ทุกการดื่มน้ำ ที่เสริมสุขภาพอยู่แล้ว ได้เสริมพลังชีวิต การงาน การเงิน และเสน่ห์ตามแบบฉบับสายมูเจนใหม่ พร้อมจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่งาน Thailand Coffee Fest 2025 ณ บูธของ YETI (V05) Hall 5-8 Impact Exhibition Center เมืองทองธานี เมืองทองธานีภายในงานพบกับ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ที่มาเผยเคล็ดลับเลขมงคล สำหรับทั้ง 12 ราศี พร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังของแคมเปญสุดพิเศษนี้ แถมยังได้เป็นเจ้าของ YETI แก้วโปรดรุ่นพิเศษที่เลเซอร์ “ราศีและเลขมงคลเสริมดวง” ก่อนใครนี่คือการร่วมงานกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง YETI แบรนด์ Drinkware อันดับ 1 ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ กับหมอดูแถวหน้าของประเทศไทย เพื่อคนรักการดื่มที่อยากเสริมดวงดังให้ปังไปพร้อมกัน!สามารถเป็นเจ้าของ YETI Sip Your Sign Collection ได้ที่งาน Thailand Coffee Fest 2025 ณ บูธของ YETI (V05) Hall 5-8 Impact Exhibition Center เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ - 13 กรกฎาคม 2025 เท่านั้นแต่ถ้าใครไม่ทันงานนี้ไม่เป็นไร สามารถเป็นเจ้าของ YETI Sip Your Sign Collection ได้ที่📍 YETI Flagship Store ชั้น 2 โซน Parade @ One Bangkok📍 ร้าน Element 72 ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Instagram : @YETI_Thailand และ @Element72_ThailandFacebook : Element72