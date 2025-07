ไอคอนสยาม จัดโปรแรง เติมเต็มทุกการช็อป “ICONSIAM SHOP NON-STOP ON TOP สุดคุ้ม” รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท!

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดโปรแรงกลางปี กระตุ้นกำลังซื้อปะทะหน้าฝน ด้วยแคมเปญเอาใจสมาชิก ONESIAM ยิ่งช็อป ยิ่งได้ แลกรับทั้ง SIAM GIFT CARD และ ONESIAM Coin รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทสมาชิก ONESIAM เพียงรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ ตามยอดที่กำหนด (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์ และคำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว) แลกรับของรางวัลได้ทันที (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)•ช็อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 150 บาท สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไป ครบ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และรับ 150 ONESIAM Coin เพิ่มทันที เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย•ช็อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไป ครบ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และรับ 400 ONESIAM Coin เพิ่มทันที เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย•ช็อปครบ 75,000 บาทขึ้นไป รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 2,200 บาท สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไป ครบ 4,400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และรับ 2,200 ONESIAM Coin เพิ่มทันที เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยพิเศษ! ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 – 3 สิงหาคม 2568 สมาชิก ONESIAM เมื่อช็อปครบ 5,000 บาท/ใบเสร็จ แลกรับ Cash Coupon Silk Café by Jim Thompson มูลค่า 150 บาท (จำนวนจำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)พร้อมกันนี้ สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ไอคอนสยาม ยังได้จัดแคมเปญยิ่งใหญ่ประจำปี “Mid Year Sale SHOP NON-STOP ON TOP สุดคุ้ม!” เพื่อกระตุ้นยอดขายและมอบสุดยอดประสบการณ์การช็อปปิงให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยผนึกกำลังกับ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการมอบความคุ้มค่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า ซึ่งได้ รวบรวมสินค้าคุณภาพสูงและสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟกว่า 200 แบรนด์ที่คัดสรรจากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย ลดราคาสูงสุดถึง 60% ทุกชั้น ทุกแผนก และสิทธิประโยชน์พิเศษอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2568 ที่สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม นอกจากนี้ สมาชิก ONESIAM SuperApp จะได้รับสิทธิประโยชน์และข้อเสนอสุดพิเศษเพิ่มเติม เพื่อยกระดับประสบการณ์การช็อปปิงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นอีกด้วยห้ามพลาด! ช็อปสนุกแบบไม่หยุด พร้อมรับสิทธิพิเศษแบบไม่อั้น กับแคมเปญโปรโมชั่น “ICONSIAM SHOP NON-STOP ON TOP สุดคุ้ม” ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 – 3 สิงหาคม 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONSIAM หรือโทร. 1338