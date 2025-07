YIRUMA นักเปียโน-นักประพันธ์เพลงระดับโลก กับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในกรุงเทพฯ

เปิดจำหน่ายบัตรทั่วไป : วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม เวลา 10:00 น.

นักเปียโนและนักประพันธ์เพลงชื่อดังระดับโลกจากประเทศเกาหลีใต้(อีรูมา / 이루마 / 李闰珉 ) เตรียมเปิดการแสดงเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยที่ ยูโอบี ไลฟ์, เอ็มสเฟียร์ วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2025 เวลา 20:00 น. ค่ำคืนเดียวเท่านั้นโด่งดังไปทั่วโลกจากบทเพลงเปียโนที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความประณีต เช่น "RIVER FLOWS IN YOU", "KISS THE RAIN", “MAY BE” และ "LOVE ME" YIRUMA ยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบซีรีส์เกาหลีชื่อดังระดับตำนาน อาทิ WINTER SONATA, SECRET GARDEN, SUMMER SCENT และ SPRING WALTZผลงานของ YIRUMA ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในกลุ่มผู้รักดนตรีคลาสสิก นักเรียนเปียโน และแม้แต่ผู้ฟังทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยกับดนตรีคลาสสิก ดนตรีของเขาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมและความทรงจำ มักถูกบรรยายว่า “งดงาม”, “สงบ”, “ปลอบประโลมใจ”, “กินใจ” และ “เปี่ยมอารมณ์” โดยมียอดเข้าชมผลงานทาง YOUTUBE รวมกันมากกว่า 500 ล้านวิวในฐานะศิลปินที่ทั้งเล่นและแต่งเพลงด้วยตนเอง YIRUMA ยังได้ก้าวข้ามขีดจำกัดระหว่างดนตรีคลาสสิกและดนตรีร่วมสมัย โดยการเชื่อมโยงทั้งสองแนวเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน เขายังได้ร่วมงานกับศิลปิน K-POP ชื่อดังมากมาย อาทิ HENRY (SUPER JUNIOR-M) ในการบรรเลงเปียโนดูเอ็ต เพลง "RIVER FLOWS IN YOU", BAEK JI-YOUNG ("HATE"), SHINEE ("SELENE 6.23"), AILEE ("HIGHER"), 2AM ("ONE SPRING DAY") และ OLIVIA MARSH ("42")เส้นทางดนตรีของ YIRUMA เริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่วัยเพียง 5 ขวบ ก่อนที่เขาจะย้ายไปลอนดอนในปี 1988 เมื่ออายุ 11 ปี เพื่อศึกษาต่อที่ THE PURCELL SCHOOL OF MUSIC และกลายเป็นศิลปินชาวเกาหลีคนแรกที่ได้รับเชิญให้แสดงในงาน MIDEM 2002 ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ตลอดเส้นทางอาชีพ เขาได้จัดคอนเสิร์ตที่ขายบัตรหมดเกลี้ยงมาแล้วทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย สะกดทุกโสตสัมผัสของผู้ชมด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวบนเวทีและฝีมือการบรรเลงที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถYIRUMA เคยกล่าวไว้ว่า เขาหวังให้ดนตรีของเขาช่วยเยียวยาหัวใจ สร้างแรงบันดาลใจ และเตือนใจผู้ฟังถึงความรักและความหวังในชีวิต เตรียมตัวให้พร้อมที่จะหลงใหลไปกับบทเพลงที่งดงามและซาบซึ้งที่สุดจาก YIRUMA และร่วมกันสร้างความทรงจำใหม่ในค่ำคืนสุดพิเศษนี้YIRUMA LIVE IN BANGKOK 2025วันแสดง: 22 พฤศจิกายน 2025 (วันเสาร์)เวลา: 20:00 น.สถานที่: UOB LIVE, EMSPHEREราคาบัตร: 8,500 (VIP)* / 6,000 / 5,000 / 3,500 บาท* ผู้ถือบัตร VIP จะได้รับโปสเตอร์ที่ระลึกจำหน่ายบัตรล่วงหน้าสำหรับผู้ถือบัตร UOB : วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม เวลา 10:00 – 23:59 น. และซื้อบัตรได้ที่ THAITICKETMAJOR.COM ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ FACEBOOK :จัดโดย: MODE ENTERTAINMENT