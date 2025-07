คะแนน “SUPERMAN” บน Rotten Tomatoes เผยแล้ว! ใกล้เคียงเวอร์ชันคลาสสิก ทิ้ง “Man of Steel” ไม่เห็นฝุ่น

คอหนังซูเปอร์ฮีโร่ห้ามพลาด!Rotten Tomatoes ยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่คนรักหนังทั่วโลกใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะตีตั๋วเข้าโรงหรือไม่ แม้จะเป็นเว็บไซต์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งก็ตาม ปัจจุบันค่ายหนังต่างก็ภาคภูมิใจกับ “Tomatometer” ไม่แพ้คำชมจากนักวิจารณ์ เพราะตรา "Certified Fresh" สามารถทำให้หนังเรื่องหนึ่งดังเปรี้ยงหรือร่วงได้เลย โดยเฉพาะในยุคที่กระแส “ความเหนื่อยหน่ายหนังฮีโร่” เริ่มส่งผลชัดเจน ถ้า Superman อยากรอดจากชะตาเดียวกับ The Flash หรือ Thunderbolts ก็ต้องได้คะแนนสูงเท่านั้นล่าสุด คะแนนบน Rotten Tomatoes ของ Superman ภาคใหม่ ที่กำกับโดย เจมส์ กันน์ ถูกเปิดเผยแล้ว หลังนับรวมรีวิวแรกๆ ครบ 102 รีวิว ปรากฏว่าคะแนนอยู่ที่ 86% และยังได้รับการการันตี Certified Fresh ตั้งแต่วันแรก ซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับหนังทั่วไปที่มักใช้เวลาสองสามวันจึงจะได้ตรานี้เมื่อเปรียบเทียบกับหนัง Superman เรื่องก่อน ๆ:Superman II (1980) ได้ 88%Superman: The Movie (1978) ได้ 86%Superman Returns (2006) ได้ 73%Man of Steel (2013) ได้ 57%Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) ได้ 28%Superman III (1983) ได้29%Superman IV: The Quest for Peace (1987) ต่ำสุดเพียง 14%Justice League (2017) ได้ 39%และ Justice League's Snyder Cut อยู่ที่ 71%นั่นหมายความว่า Superman เวอร์ชั่นของ เจมส์ กันน์ ตอนนี้อยู่ระดับเดียวกับ Superman: The Movie และใกล้เคียงกับ Superman II ซึ่งถือเป็นข่าวดีมากสำหรับ Warner Bros. และ DC Studiosรีวิวชุดแรกส่วนใหญ่เป็นบวก นักวิจารณ์บางส่วนเพียงแค่ติงว่ามีตัวละครและไอเดียยัดเข้ามาเยอะเกินไปบ้าง แต่โดยรวมแล้วยังมองว่าเป็น หนังบล็อกบัสเตอร์รับซัมเมอร์ที่สนุก สะท้อนว่าคนดูส่วนใหญ่เดินออกจากโรงแบบยิ้มได้