“In The 8ight Project” ลุยเวิร์กชอปเข้มข้น! อัปสกิล 30 สาวผู้ผ่านเข้ารอบ สู่เรียลลิตี้เกิร์ลเลิฟสุดฟิน

ได้เวลาเข้าคลาสเวิร์คชอป เทรนด์วิชา อัปสกิล ของสาว ๆ ผู้มีเสน่ห์และมากความสามารถ ทั้ง 30 คน ที่ผ่านการออดิชั่นจาก “In The 8ight Project” รายการเรียลลิตี้เฟ้นหาคู่จิ้นหญิงหญิงครั้งแรกของเมืองไทย กำลังเดินหน้าเฟ้นหา 8 คนสุดท้าย ที่มาเป็นคู่จิ้นสุดท้ายในจักรวาลเกิร์ลเลิฟ เตรียมเสิร์ฟเคมีฟินทั้งประเทศเร็ว ๆ นี้ ทางเวิร์คพอยท์ ช่อง 23เบื้องหลังโปรเจ็กต์นี้ เกิดจากการผนึกกำลังระหว่างสองผู้ผลิตคอนเทนต์แถวหน้าเมืองไทย IDOL FACTORY (ไอดอล แฟคทอรี่) และ WORKPOINT (เวิร์คพอยท์) ช่อง 23 คลาสนี้ไม่ได้มาเล่น ๆ พี่เอก้า-สหพร ยี่ตันสี Head group producer บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอลงสนามเทรนด์วิชาเองกับมือ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้น้อง ๆ แบบไม่มีกั๊ก เริ่มตั้งแต่ Ice Breaking ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จัก แลกพลังบวก สร้างความไว้ใจในกลุ่ม รวมไปถึงติวเข้มฝึกทักษะการสื่อสาร ทางสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหว และยังให้จับคู่แสดงบทบาทตามคีย์เวิร์ดที่ได้รับ เรียกว่าแต่ละคนปล่อยของกันสุดพลัง รับส่งอารมณ์ เคมีมาเต็ม ตีบทบาทแตกกระจุย ทั้ง คอมเมดี้ ดราม่า ซึ้ง ฟิน ครบรส !ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ผ่านเข้ารอบ และติดตามเบื้องหลัง -ความเคลื่อนไหวของ In The 8ight Project ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : In The 8ight , Instagram : @inthe8ight.official , Tiktok : @inthe8ight.official , X @inthe8ight (In The 8ight official)#InThe8ight #IDOLFACTORY