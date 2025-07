อินโดนีเซีย จัดยิ่งใหญ่ต้อนรับ “โอปอล” พร้อมร่วมงาน Miss Indonesia 2025

เจ้าบ้านอินโดนีเซีย จัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการมาเยือนของมิสเวิลด์ 2025 พร้อมด้วยEvent Director of Miss World Organization และMiss World Global Ambassador for Beauty With a Purpose ในงานแถลงข่าวซึ่งจัดโดยองค์กรภายใต้การดูแลของChairwoman of Miss Indonesia Organization พร้อมด้วยมิสอินโดนีเซีย คนล่าสุด ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยการมาเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานการประกวดเวทีประกวดนางงามที่ยิ่งใหญ่และมุ่งเน้นเรื่องความงามอย่างมีคุณค่า Beauty With A Purpose ซึ่งจะจัดประกวดรอบตัดสินขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ RCTI ทั้งนี้Chairwoman of Miss Indonesia Organization ได้กล่าวถึงการมาเยือนครั้งนี้ว่า“การได้ต้อนรับโอปอลถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เธอเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ ความเป็นผู้นำ จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งล้วนเป็นแบบอย่างอันงดงามสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 38 คนของเรา โอปอลได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยการคว้ามงกุฎ Miss World เป็นคนแรกในรอบ 75 ปี โดยพิธีมอบมงกุฎจัดขึ้นที่เมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย เธอเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้ก่อตั้งแคมเปญ “Opal for Her” ซึ่งรณรงค์ด้านสุขภาพสตรี โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นสำหรับอินโดนีเซียยังคงครองตำแหน่งประเทศชั้นนำในการประกวด Miss World มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานเข้ารอบลึกถึง 12 ปีติดต่อกัน ได้รับตำแหน่งรองอันดับ 2 จำนวน 2 ครั้ง และคว้ารางวัล “Beauty With a Purpose” หลายสมัย มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก ซึ่งปีที่ผ่านมาตัวแทนของเรา “โมนิกา เคเซีย เซมบิริง” ก็ทำผลงานได้น่าประทับใจ โดยติด 10 อันดับสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย เข้ารอบ 40 คนสุดท้าย และคว้ารางวัลทั้ง Talent และ Beauty With a Purpose จากเวที Miss World 2024 เราแทบรอไม่ไหวที่จะพบกับมิสอินโดนีเซีย 2025 คนใหม่! ใครจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งและสานต่อภารกิจนี้ต่อไป”