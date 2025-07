“แจ็ค ไททัส” อวดหุ่นล่ำ แซ่บสมมง Mister Model International 2025

หนุ่มไทยหล่อไม่แพ้ชาติใดในโลก “แจ็ค ไททัส” อวดหุ่นแซ่บ หล่อล่ำ น่าขย้ำ สมมง Mister Model International 2025สร้างประวัติศาสตร์ให้กับไทยเลยทีเดียวสำหรับ “แจ็ค ไททัส” นายแบบสายเลือดไทยที่เติบโตในสหรัฐฯ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด Mister Model International 2025 ที่ประเทศโคลอมเบีย ท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดของหนุ่มๆ ลาตินกว่า 30 ชาตินอกจากนั้นแล้ว แจ็ค ไททัส ยังได้รับรางวัล Best in Social Media จากคะแนนโหวตออนไลน์ มียอดวิวและการรีโพสต์ถล่มทลายตลอดการเก็บตัว แฮชแท็ก #JackTitus พุ่งติดเทรนด์หลายประเทศ ทั้งไทย โคลอมเบีย เม็กซิโก สหรัฐฯเรียกว่า แจ็ค ไททัส หนุ่มไทยหล่อไม่แพ้ชาติใดในโลก แถมยังแซ่บอีกต่างหาก ดูจากรูปชุดว่ายน้ำในวันเก็บตัวพูดเลยหล่อ ล่ำ น่าขย้ำสุดๆ ไม่แปลกใจเลยทำไมฮอตติดเทรนด์ระดับโลกจากอดีตผู้ช่วยแพทย์ในลาสเวกัส สู่รันเวย์ LA Fashion Week และ New York Fashion Week จนวันนี้ผงาดเป็น “มิสเตอร์โมเดลเบอร์หนึ่งของโลก” แจ็คเอ่ยหลังรับมงว่า“มงนี้คือชัยชนะของคนไทยทุกคน อยากให้ทุกคนเชื่อว่าความฝันใหญ่แค่ไหนก็ไม่เกินมือถ้าไม่ยอมแพ้”ซึ่งเร็วๆ นี้ แจ็ค ไททัส จะเดินทางกลับมาที่ไทย เพื่อฉลองตำแหน่งรางวัลชนะเลิศ Mister Model International 2025 ใครที่เป็นแฟนนางงามเตรียมรวมพลต้อนรับ และหลังจากนั้นเจ้าตัวก็มีคิวออกรายการและงานแฟชั่นโชว์ในกรุงเทพฯ ก่อนบินไปทำงานที่ยุโรป ติดตามเบื้องหลังชีวิต “Mister Model International 2025” และกองทัพภาพชุดว่ายน้ำแบบไม่เซ็นเซอร์ได้ที่ Instagram @jacktitussสำหรับ แจ็ค ไททัส นั้นดีกรีไม่ธรรมดา เป็นนายแบบ ไทย-อเมริกัน นักร้อง นักเดินทาง และนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่มีบทบาทโดดเด่นในระดับนานาชาติ และแฟชั่น สำเร็จการศึกษาด้านผู้ช่วยแพทย์จากมหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัส (University of Nevada, Las Vegas) ในปี 2021 แจ็ค ไททัส ได้รับตำแหน่ง Mr. Gay World Nevada และเป็นตัวแทนรัฐเนวาดาในการประกวด Mr. Gay World USA โดยเขาเป็นคนเอเชียเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนั้น ยังมีประสบการณ์เดินแบบในงานแฟชั่นระดับโลก เช่น New York Fashion Week และ LA Fashion Week รวมถึงงานแฟชั่นโชว์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันนอกจากนั้นแล้วแจ็คยังทำงานด้านสังคมมาโดยตลอด โดยเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ The Center ในลาสเวกัส ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนชุมชน LGBTQ+ เขายังมีส่วนร่วมกับ YMCA ในหลายเมือง เช่น ลอสแอนเจลิส ซานดิเอโก และบาร์รังกียา ประเทศโคลอมเบีย โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและศักยภาพให้กับเยาวชน