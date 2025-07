ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เดินหน้ากิจกรรม CSR “Protect Your Health” ปี 2 ส่งเสื้อกันฝนดูแลสุขภาพคนกรุงฯ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประกันภัยที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เดินหน้าสานต่อโครงการ CSR “Caring is Giving ให้ด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ผ่านกิจกรรม “Protect Your Health ปกป้องคุณทุกสถานการณ์” ปีที่ 2 มุ่งส่งต่อความห่วงใยด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงฤดูฝน ด้วยการแจกเสื้อกันฝนผ่านคาราวานทรูป “น้องไทวี่” ในพื้นที่เขตพญาไทและชุมชนโดยรอบอาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ช่วงฤดูฝนมักมาพร้อมปัญหาการสัญจรที่ไม่สะดวก ทั้งการจราจรติดขัด ทางเท้าเปียกลื่น และความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมนี้เพื่อช่วยบรรเทาความลำบากของประชาชนที่ยังคงต้องเดินทางฝ่าฝนในชีวิตประจำวัน พร้อมรณรงค์ให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเองและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตคุณเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง “กิจกรรม Protect Your Health” ไม่ใช่แค่การแจกเสื้อกันฝน แต่เป็นการส่งต่อความห่วงใย และสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่ความเสี่ยงมีมากขึ้น ทั้งจากโรคภัยและอุบัติเหตุ การที่บริษัทฯ เข้ามามีส่วนช่วยในจุดนี้ สะท้อนความตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน”พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ เช่น ประกันสุขภาพ Active Health ที่มอบส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุดถึง 40% สำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพกายและใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจสุขภาพและลดความเสี่ยงในระยะยาว” สำหรับกิจกรรม “Protect Your Health ปกป้องคุณทุกสถานการณ์” ในปีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยมี “น้องไทวี่” มาสคอต ประจำแบรนด์ ออกเดินสายแจกเสื้อกันฝน พร้อมสร้างรอยยิ้มและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความห่วงใยจากบริษัทฯ สู่ชุมชนผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแบบเข้าใจง่าย และข่าวสารผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพหรือประกันภัยอื่น ๆ พร้อมสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำด้านประกันภัยครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Health, Entertainment หรือ Travel ได้ทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th / Facebook: Thaivivat Insurance - ไทยวิวัฒน์ / LINE Official: @thaivivat หรือโทร.02-200-7000