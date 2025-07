"โบว์ เมลดา" บินเรียนต่ออังกฤษ "อาเล็ก" ห่วงแต่เชื่อใจ ไม่กลัวรักแท้แพ้ระยะทาง

เตรียมเบรคงานบินเรียนภาษาต่อที่อังกฤษนาน 2 เดือน สำหรับนางเอกสาว "" งานนี้ทำเอาแฟนหนุ่ม "" แอบห่วงที่อีกฝ่ายต้องบินไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศคนเดียวล่าสุด อาเล็ก ควง โบว์ เมลดา มาร่วมงาน AlekBow x TuesLove x อีจัน ชวนแฟนๆ มีทแอนด์กรี๊ดกับ #อาเล็กโบว์ รูปแบบใหม่ ที่ไม่ขายบัตรแต่มาร่วมทำบุญ ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องบินไปเรียนต่อ พร้อมตอบเรื่องแหวน 20 กะรัต ที่ฝ่ายชายให้ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดโบว์ : “วงนี้ใช่มั้ยคะ (ชูนิ้วที่มีแหวนขึ้นมา) เราไม่เคยขออะไรพี่เล็กเลยนะ แรกๆ จะมีอ้อนอยู่บ้าง แต่พอมันไม่ได้ก็เลยเลิกอ้อน โอเคซื้อเองจบ แต่ว่าแหวนวงนี้พี่เขาตั้งใจให้ เรารู้สึกอุ้ยทำไมให้แหวน (ทำท่าโชว์แหวนให้ดูชัดๆ)“อาเล็ก : ”ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับ เราเองก็ไม่อยากให้ฟุ่มเฟือย ของที่มีค่าที่เราอยากจะให้จริงๆ มันจะมีคุณค่าทางใจด้วยไง อันนี้ไม่ได้พูดตลก ถ้าเกิดแต่งไป ถ้าอยากได้อะไรก็บอก"โบว์ : "ก็แซว ก็รู้แหละความผู้หญิงมันจะมีโมเมนต์อยากได้โน่นอยากได้นี่ แต่รู้แหละมันตังค์เขา เราก็เอาตังค์ตัวเองก็ได้หนิ แต่มันมีฟีลแบบว่าคนเป็นแฟนอยากอ้อนเอาของอะไรอย่างนี้ (รู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าถ้าแต่งไป อยากได้อะไร ให้หมด?) เราเกิดวันอังคาร เราเป็นคนจำฝังใจ อะไรที่พูดไว้เราจำได้ละเอียดมากๆ แต่ถ้าทำไม่ได้เราจะแค้น รักนะคะ จุ๊บๆ“อาเล็ก : "รู้มั้ยอันไหนพูดจริงหรือล้อเล่น แรกๆ ไม่รู้ แรกๆ เครียดเลย แต่หลัง ๆ ก็เริ่มรู้แล้ว รู้บ้างรู้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ว่าอันไหนคือสิ่งที่พูดเล่นหรือพูดจริง และอันไหนเป็นสิ่งที่พูดเพื่อบอกใบ้ว่าอยากได้"โบว์ : "ไม่ พูดจริง ๆ (หัวเราะ) ไม่มีอะไรหรอกค่ะ รักกันจะแย่"อาเล็ก : "ชีวิตคู่ค่อยๆ เรียนรู้กันไป"ไม่เขินเวลาถูกคนแซวเรื่องความรักอาเล็ก : "ถ้าเกิดแซวข้างนอกไม่เขิน แต่แซวกลางวงสัมภาษณ์แบบนี้เขินอยู่"โบว์ : "เขินน้อยกว่า เพราะว่าเก็บเก่ง"อาเล็ก : “คือเรื่องนี้ แรกเราก็แบบเบบี๋ อย่า หลังๆ เข้าร่วมไปแล้ว”โบว์ : “เราบอกไปแล้วถ้าเราเป็นแฟนกัน ถ้าเราทำอะไรที่ประหลาดขึ้นมาสักอย่างนึง อย่าห้าม ไม่งั้นเราจะรู้สึกแปลกแยก ต้องเข้าร่วมเลย”รับห่วงฝ่ายหญิงเตรียมบินเรียนต่ออาเล็ก : "ก็ดีแล้วให้น้องได้ทำในสิ่งที่อยากทำ อยากเรียนก็ไปเรียน มันก็อดเป็นห่วงไม่ได้แหละ เพราะว่าอยู่กรุงเทพฯ มีคนคอยดูแลตลอด พี่โทร.หาต้องรับนะ”โบว์ : "แต่เวลาไม่ตรงกันทำไงอ่ะ”อาเล็ก : "ทำไมอ่ะ ไม่เห็นเป็นไรเลย”โบว์ : “ความรักมันคือการหยุม”อาเล็ก : “เวลาไม่ตรงกันนิดเดียวเอง อังกฤษช้ากว่า 6 ชั่วโมง”โบว์ : “ถ้าสมมุติพี่โทรมาตอนเราเรียน เราก็บอกว่า wait a minute teacher My Boyfriend calling hello Beb”ลั่นหากคนสองคนคบกันต้องไว้ใจกันแม้ระยะทางจะห่างไกลกันอาเล็ก : “เรื่องธรรมดา คนสองคนจะคบกันก็ต้องไว้ใจกัน ไม่ไว้ใจกันคบกันไม่ได้หรอก เราก็เป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตของเขาอย่างเดียว แต่เรื่องอื่นเราไม่ห่วงหรอก เรื่องสู้คน หลายๆ คนอาจจะคิดว่าห่างกับแฟนนาน กลัวแฟนมีกิ๊ก แฟนนอกใจ”โบว์ : “ไม่ต้องห่างมันก็มี ถ้ามันจะมีเนาะ”อาเล็ก : “อยู่ไทย อยู่กรุงเทพฯ ก็มีได้ โบว์ไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้ว ก็เลยไม่ได้ห่วง ก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้”ไม่กลัวว่ารักแท้จะแพ้ระยะทางอาเล็ก : “ไม่เป็น 2 เดือนเอง”โบว์ : “ไม่เป็นหรอกมั้ง มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะ ไม่รู้อ่ะ”อาเล็ก : “ก็หวังว่ามันจะไม่เป็น จริงๆ 2 เดือนมันแป๊บเดียวเองครับ แต่ก็ไม่แป๊บนะ”โบว์ : “ถ้าสมมติว่า 2 เดือนทำงานทุกวันแล้วมันยุ่งมาก เราว่ามันก็เร็ว”อาเล็ก : “เราโชคดีที่ระหว่างน้องไป เราทำงานหนักมาก เห็นแบบนี้มีงานอยู่”โบว์ : “งานพี่เล็กหนักพอสมควรเลยค่ะ นี่เขากำลังถ่ายทำหนักมาก”อาเล็ก : “ถ้าเกิดว่าอยู่เหงาๆ นิ่งๆ อาจจะแย่ แต่ว่าพอมีงานเข้ามา ตั้งใจทำงานไป”หวั่นกลัวโบว์ชวนเพื่อนเมาส์มากกว่าเรียนอาเล็ก : “ไม่มี เราจะเป็นคนที่คอยจัดแจงหลายๆ อย่างให้โบว์ พอไปถึงโน่น เลิกเรียนกี่โมง เข้าเรียนกี่โมง เผลอๆ เราจะรู้เยอะกว่าน้องอีก”โบว์ : “เขาอ่านเข้าใจ เราอ่านไม่ออก ตารางสอนมันเป็นภาษาอังกฤษ”อาเล็ก : “เดี๋ยวไปเรียนก็เข้าใจเอง”โบว์ : “แต่ตอนนี้ไม่เข้าใจเลย อ่านแล้วแบบฉันนอนตรงไหนนะ ที่พักฉัน”อาเล็ก : “พวกเรื่องดูแผนที่ เราจะเก่งไง เราก็จะคอยดูให้ อยู่ไทยก็ซัพพอร์ตได้”โบว์ : "เราเป็นคนชอบพูดไง ส่งเสริมในการทำงานด้วย จะได้ทำงานให้มันคล่องขึ้นเผื่อพี่เล็กต้องการความช่วยเหลือตอนที่ไปต่างประเทศ ก็จะได้ช่วย”อาเล็ก : “ชอบอย่างหนึ่งมาก คือชาวเน็ตเขาบอกว่า โบว์ไปเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไปชวนคนที่โน่นพูดภาษาไทย ใช่ กลัวเป็นอย่างนั้น (ยิ้ม) กลัวไปโน่นมีมออกมาเยอะกว่าอยู่ไทย”โบว์ : “จริงๆ แล้วเราเป็นทูตค่ะ Hello everybody Hello everything Hello everyone (หัวเราะ)”อาเล็ก : “เป็นห่วงเพื่อนร่วมคลาสแล้ว เป็นห่วงครูด้วย เขาเก่งมากอย่างหนึ่งอย่างเช่นเวลาไปออกกำลังกายด้วยกัน เวลาพักยิ่งพักนานยิ่งไม่ดีถูกมั้ย มันต้องออกต่อเนื่อง นี่เขาเก่งมากในการชวนโค้ชชวนเทรนเนอร์เม้าธ์ เพราะเวลาเขาเม้าธ์คุยไปเรื่อยๆ เขาจะได้พัก แผนสูงมาก ดึงเวลาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก”โบว์ : “เราจะรู้ว่าแต่ละคนชอบอะไร อย่างเช่นเทรนเนอร์เราชอบทำหน้า เราก็จะถามเขาเลยว่า ช่วงนี้ถ้าผิวเราแพ้ง่ายเราจะต้องใช้ตัวไหนนะพี่ เขาก็บอกนี่ๆ เราก็หรอ แล้วพี่ไปทำที่ไหนมาล่าสุด”อาเล็ก : “จนผมต้องตะโกนไป โบว์พักนานแล้ว อันนี้เก่งมาก”โบว์ : “เป็นตั้งแต่เด็กแล้ว”อาเล็ก : “กลัวมาก มันมีที่โบว์ไปเรียนจะมีสอนตัวต่อตัวกับครูด้วยติวกับครู กลัวมาก กลัวพาร์ตนี้มาก แทนที่จะได้อะไรเยอะขึ้น กลัวไปชวนครูเม้าธ์”โบว์ : “เราเน้นสปีกกิ้งอยู่แล้ว เราต้องสปีกเกอร์ให้มัน so much too much เลย”ฝากคนไทยทั้งประเทศช่วยดูแลอาเล็กด้วยอาเล็ก : “ไม่มีครับ หมายถึงว่าไม่มีใคร คนรู้จักที่โบว์จะไปเจอ ก็อย่าหลงไปตามโบว์(หัวเราะ)”โบว์ : “แฮชแท็กใหม่โบว์อาจจะเป็น ลอนดอนทัก ก็ได้ ”อาเล็ก : “ดูแลตัวเอง และคนรอบข้างให้ดีๆ นะครับ”โบว์ : “ได้ค่ะ ฝากอาเล็ก ธีรเดชที่เมืองไทยด้วยนะคะ ฝากประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะ ในช่วงกรกฎาคม สิงหาคม กันยายนนี้ อาเล็กจะอยู่ไทยคนเดียว หากใครต้องการซัพพอร์ตหรือว่าดูแล มาดูแลได้เลย แต่ว่าต้องดูแลแบบผู้ใหญ่ดูแลเด็ก ไม่ใช่เมียดูแลผัวนะคะ และหนูคือคนไทยที่พูดไปเรื่อย ขอบคุณค่ะ”