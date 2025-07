LP GROUP จับมือ ม.หัวเฉียวและ วิทยาลัยจีนศึกษา แถลงประกวด Miss Chinese Global Thailand 2025

‘หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก’เจ้าของลิขสิทธิ์เวที, MD ของ บริษัทโปรดักชั่นส์ LP GROUP และผู้ก่อตั้งเพจร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ,วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา และผู้จัดการเวทีฯจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเวทีประกวดเวทีประกวดสำหรับคนไทย และ คนไทยเชื้อสายจีน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศให้กับคนรุ่นใหม่ โดยมีรองอันดับสอง Miss Tourism World 2018 ,รองอันดับ1 The knot thailand 2024 เข้าร่วมงาน โดยมีรับหน้าที่พิธีกร เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2568 ณ ศาลเจ้าแซ่ซิ้มกรุงเทพ (ถนนตากสิน) ศาลเจ้าที่มีเสามังกรหินแกรนิตแกะสลักสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครเวทีประกวด Miss Chinese Global Thailand 2025 (MCGT) เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเชื้อสายไทยจีน ที่มีความสวย ความรู้ความสามารถ พร้อมเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อรักษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเป็นเชื้อชาติไทย-จีน ที่สืบทอดมายาวนานให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปในอนาคตคุณก้องภพ สิมะพิเชฐ MD LP GROUP และผู้ถือลิขสิทธิ์ฯ กล่าวว่า ‘เวทีการประกวดในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ของ MISS CHINESE GLOBAL ที่เกิดจากความตั้งใจของ ลูกหลานของชาวจีน Generation 3 ที่ผูกพันกับบรรพบุรุษ และอยากสืบสานอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรมความกตัญญู ของคนไทยเชื้อสายจีน ให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป และถือเป็นเวทีแรกในประเทศไทยที่จะเปิดโอกาสให้สาวตัวเล็ก ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป ได้เข้าร่วมประกวด เพราะเป้าหมายคือ ผู้ที่สนใจเรียนรู้และสื่อสารถึงความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีน ไม่จำเป็นต้องมีเชื้อสายจีน เพียงแค่มีความสนใจในวัฒนธรรมประเพณี และตั้งใจสืบสานเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีน ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ เราได้ คุณจอนนี่ ห่าว มาเป็นผู้จัดการกองประกวดและที่ปรึกษาเวที และจะช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ไปร่วม Casting งานบันเทิงในประเทศจีนครับ’Miss Chinese Global Thailand 2025 (MCGT) ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก NAI Jewelry โดยคุณนัย ผู้ออกแบบ มงกุฎทอง ของ MCGT 2025 , คุณทรงยศ บุญบำรุงชัย MD บริษัท Thaimeedee Trading co., ltd. ผู้สนับสนุนชุดทำกิจกรรมของสาวงาม, โรงแรม Grand China สนับสนุนสถานที่เก็บตัว และคุณชาลิสา อัศวลิขิตสม เจ้าของผลิตภัณฑ์ Meiglow Glow Your Skin ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดด และ Tone Up ผิวให้น้องๆ ใช้ตลอดการประกวดMiss Chinese Global Thailand 2025 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 กรกฎาคม 2568 ออดิชั่นในวันที่ 2 สิงหาคม จากนั้นร่วมเก็บตัวในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม รอบไฟนอล 10 ตุลาคม 2568 สาวงามที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : Miss Chinese Global Thailand 2025 https://www.facebook.com/MCGT25สำหรับมงกุฎ Miss Chinese Global Thailand 2025 มีความเชื่อมาจากนกเฟิ่งหวงเป็นสัตว์ในตำนานจีนที่แสดงออกถึงพลังอำนาจ มีคุณธรรมของสตรี คู่กับมังกรของบุรุษ เช่น จักรพรรดิ์และจักรพรรดินีในสมัยโบราณเราตระหนักถึงวิกฤตความรักและจิตวิญญาณวัฒนธรรมจีนที่จืดจางลงจึงมองหาสตรีผู้ที่จะสามารถรักษา ปลุกให้นกเฟิ่งหวงกลับมาสง่างามอีกครั้ง สร้างความเคลื่อนไหวคืนให้วัฒนธรรมไทย-จีนมีชีวิตชีวาแนวคิดมงกุฏนี้จึงผสมผสานไปด้วยความงดงามของนกเฟิ่งหวงลวดลายของจีน กลไกเคลื่อนไหวเพื่อแสดงถึงพลังและการฟื้นขึ้นมาอีกครั้งสุดท้ายแล้วรูปแบบมงกุฏของเราจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามในทุกช่องทางของ MISS CHINESE GLOBAL THAILAND