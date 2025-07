“อี โดฮยอน” เสิร์ฟเบเนฟิตฉ่ำ! แฟนสาวสาขาไทยแลนด์ นับถอยหลังเจอกับพี่พระเอก ในงาน LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN] IN BANGKOK

นับถอยหลังกันอย่างรวดเร็ว วันแห่งความสุขใกล้เข้ามาทุกที! ที่จะไม่ต้องเสิร์จหานักแสดงหนุ่มหล่อใกล้ฉันอีกต่อไป เพราะหนุ่มกำลังจะมาปรากฏตัวให้แฟนๆ ชาวไทยได้ชื่นชมแบบใกล้ชิด! ในงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฏาคม 2025 นี้ ณ MCC Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ใครยังไม่มีตั๋วขอแนะนำว่าต้องรีบโดยด่วน เพราะผู้จัดใจดีและผู้ชายที่มีใจ ขอมอบ Fan Benefit แบบฉ่ำให้แฟนชาวไทยโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรราคา 6,000 บาท (VIP) จะได้รับสิทธิ์ VIP Group Photo ทุกที่นั่ง!งานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะ! เพราะหลังจากงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ นักแสดงหนุ่มฉายา "หิ่งห้อย" ก็ได้เวลาหวนคืนสู่กองถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ "Grand Galaxy Hotel" โดยเขาได้รับการยืนยันว่าจะรับบทเป็น "อึนฮา" เจ้าของโรงแรมคนใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับ หลังจากเจ้าของคนเก่าหายตัวไป ที่สำคัญกว่านั้นคือ ครั้งนี้เขาจะได้แสดงในซีรีส์ที่เขียนบทโดย พี่น้องตระกูลฮง นักเขียนบทชื่อดัง และกำกับโดย โอชุงฮวาน ซึ่งเขาเคยร่วมงานด้วยกันในซีรีส์เรื่อง Hotel Del Lunaพี่พระเอกคัมแบ็คปังขนาดนี้ แฟนสาวสาขาไทยแลนด์ต้องไม่พลาด มาสบตากับรอยยิ้มเพชฌฆาตให้อิ่มใจกันเถอะ ในงาน LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN] IN BANGKOK ใครยังไม่มีบัตร รีบจับจอง กับบัตรราคา 2,200 / 3,200 / 4,000 / 5,000 / 6,000 ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษมากมายการันตีได้เลยว่านอกความหล่อ เท่ ชวนใจละลายแล้ว แฟนๆ จะได้ใกล้ชิดกับเขาแบบชวนฟินแน่นอน! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมนับวันถอยหลังไปสบตากับรอยยิ้มเพชฌฆาตของ “อี โอฮยอน” ผ่านทาง FB: GrandStarCon / X:@GrandStarCon