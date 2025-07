เยาวชนไทยเท้าไฟ! “มัธยมเท้าไฟ ครั้งที่ 4” ปิดฉากมันส์ระเบิด เวทีสุดเร่าร้อนของนักเต้นรุ่นใหม่ พร้อมส่งตัวแทนลุยชิงแชมป์ที่ฮ่องกง

การแข่งขันปีนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ล็อต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดยมี บริษัท อิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก และได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้โชว์ความสามารถกันแบบจัดเต็ม โดยการแข่งขันปีนี้ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นปีที่ 4 และมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน จากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท โดยผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งรายการ High Schoolers Asian Hip Hop Championship 2025 ที่ฮ่องกงในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้อีกด้วยบรรยากาศในงาน...สุดมันส์แบบไฟแลบ!ตั้งแต่ช่วงเช้า พลังของนักเต้นจากทั้งในและต่างประเทศก็เริ่มระเบิดบนเวที ทั้งรุ่นประถม มัธยม และรุ่น Open ที่ไม่จำกัดอายุ เสียงเชียร์ เสียงบีต เสียงปรบมือ ไม่เคยเงียบเลยตลอดทั้งวัน ท่าเต้นที่ออกมานั้นทั้งเท่ ทั้งคิดสร้างสรรค์ และอัดแน่นไปด้วยความกล้าอย่างน่าทึ่งครูล็อต จิรันธนิน ปานประเสริฐโชคประธานบริหาร บริษัท ล็อต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานแข่งขันฯ กล่าวถึงไฮไลต์ในปีนี้ว่า "มัธยมเท้าไฟ ครั้งที่ 4 หรือ Fire Foot International 2025 เป็นการแข่งขัน Breaking Dance Battle World Championship และเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ในรายการ High Schoolers Asian Hip Hop Championship 2025 ที่ฮ่องกง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 นี้ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศที่เข้าประชันกันบนเวทีกันอย่างสุดความสามารถ 400 คน กว่า 10 ประเทศ”และนี่คือผลการแข่งขันสุดเดือด ที่ทุกสายตาจับจ้อง!โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในแต่ละรุ่น ดังนี้• ประเภท 1 on 1 Open Style Battle (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)รางวัลชนะเลิศ CHADAM จากประเทศไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Z จากสาธารณรัฐประชาชนจีน• ประเภท 1 on 1 Open Style Battle All Age (รุ่นไม่จำกัดอายุ)รางวัลชนะเลิศ Bruce Lee จากประเทศไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Naevill จากประเทศเวียดนาม• ประเภท 1 on 1 ประเภท Breaking Dance Battle World Championshipรางวัลชนะเลิศ Lil Bomb จากประเทศญี่ปุ่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Z จากสาธารณรัฐประชาชนจีน• ประเภท 3 on 3 ประเภท Breaking Dance Battle World Championshipรางวัลชนะเลิศ Golden Monkeys จากสาธารณรัฐประชาชนจีนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 New3No จากประเทศไทย• ประเภท TEAM PERFORMANCE ระดับประถมศึกษา (รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี)รางวัลชนะเลิศ ทีม AWESOME JUNIOR ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม G-DAT JUNIORรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม THE BOSS BABY!• ประเภท TEAM PERFORMANCE ระดับมัธยมศึกษา (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)รางวัลชนะเลิศ ทีม BLOC D ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม AWESOMEรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม WAACK DA BOSS• ประเภท TEAM PERFORMANCE ระดับเยาวชนทั่วไป (รุ่นไม่จำกัดอายุ)รางวัลชนะเลิศ ทีม THE BOSS ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม TAKSAรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม AWE GIRLSมัธยมเท้าไฟ ครั้งที่ 4 หรือ Fire Foot International 2025 ทุกการแข่งคือบทพิสูจน์ของพลัง ความกล้า และไฟฝันที่เด็กไทยไม่เคยเป็นรองใครบนเวทีโลก การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคอมมูนิตี้นักเต้นระดับนานาชาติที่แน่นแฟ้นและจริงจัง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และให้กำลังใจน้องๆ ได้ที่ FACEBOOK: FIRE FOOT International มัธยมเท้าไฟ