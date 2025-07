“มาริโอ้” ร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี “Longines Spirit Zulu Time 1925” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาข้อมือแสดงเวลาสองไทม์โซนเรือนแรกของแบรนด์มาตั้งแต่ปี 1925

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของนาฬิกา Zulu เรือนแรกของลองจินส์ แบรนด์ได้เปิดตัวรุ่นพิเศษของนาฬิกา Longines Spirit Zulu Time ที่มีตัวเรือนสแตนเลสสตีลขนาด 39 มม. พร้อมขอบตัวเรือนหมุนได้สองทิศทาง ครอบด้วย โรสโกลด์ 18K แบบปัดลายวงกลม โดยมีหน้าปัดสีดำแมตต์สร้างความโดดเด่นด้วยความแตกต่างอย่างชัดเจนกับเข็มและ อินเด็กซ์สีโรสโกลด์ ซึ่งเคลือบด้วย Super-LumiNova® นอกจากนี้หน้าปัดยังโดดเด่นด้วยดาวห้าดวงที่จัดวางอย่างสง่างามเหนือเครื่องหมายบอกเวลา 6 นาฬิกา ซึ่งเป็นตำแหน่งของช่องแสดงวันที่ขนาดเล็ก และมีการสลักปี “1925 – 2025” อย่างประณีตด้วยสีโทนเดียวกันอย่างกลมกลืนฝาหลังแบบใสเผยให้เห็นโรเตอร์เคลือบ PVD สีโรสโกลด์ ซึ่งมีการสลักภาพแผนที่โลกเป็นพิเศษ โดยมีเส้นเมริเดียนแรกพาดผ่านตรงกลาง นาฬิกา GMT แท้เรือนนี้ขับเคลื่อนด้วยกลไก Longines L844.4 เอกสิทธิ์เฉพาะซึ่งเป็นกลไกจักรกลไขลานอัตโนมัติ พร้อมสปริงสมดุลซิลิคอนและส่วนประกอบที่ล้ำสมัย ทำให้มีความทนทานต่อสนามแม่เหล็กสูงกว่ามาตรฐาน ISO 764 ถึง 10 เท่า กลไกที่มีความเที่ยงตรงสูงนี้สำรองพลังงานได้นานสูงสุด 72 ชั่วโมง และได้รับการรับรองความเที่ยงตรงระดับโครโนมิเตอร์จาก COSC มาพร้อมกับสายสแตนเลสสตีลและสาย NATO สีดำ พร้อมนำเสนอในกล่องรุ่นพิเศษภายในงานเต็มไปด้วยความละเมียดละไมทั้งจากดีไซน์เรือนเวลารุ่นใหม่ และ Longines Pop-Up at Central World (ลองจินส์ ป็อป-อัพ แอท เซ็นทรัลเวิลด์) ที่เนรมิตขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสเรื่องราวการผจญภัยของนักบุกเบิกและ นักสำรวจในตำนาน พร้อมด้วยแขกคนสำคัญ มาริโอ้ เมาเร่อ Friend of Longines Thailand ที่มาร่วมสัมผัสคอลเลกชั่นพิเศษนี้และในโอกาสนี้ ลองจินส์ ยังได้ประกาศแคมเปญใหม่ของ Longines Spirit Zulu Time 1925 ที่พาไปสำรวจคำถามเหนือกาลเวลาซึ่งเชื่อมโยงผู้คนข้ามระยะทาง: “What time is it there?” นำแสดงโดย เฮนรี่ คาวิลล์ Ambassador of Elegance ของลองจินส์และนักแสดงระดับโลก เพื่อสะท้อนความสง่างามและมีระดับอันเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ผ่านนาฬิกาคอลเลกชั่น ใหม่ล่าสุดนี้อีกด้วย“สำหรับตัวผมเอง Spirit Zulu Time ไม่ได้เป็นแค่นาฬิกาที่บอกเวลาได้อย่างแม่นยำ แต่ยังหมายถึงความผูกพันด้วย ในชีวิตทุกวันนี้ คนที่เราห่วงใยและเพื่อนร่วมงานหลายครั้งก็อยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลก แต่ Spirit Zulu Time ทำให้ผมรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับพวกเขาได้ทันทีที่มองดู และยังคงความงามสง่าตามแบบฉบับของ Longines ได้อย่างดีเยี่ยม” เฮนรี่ คาวิลล์ กล่าวร่วมสัมผัสความสง่างามของ ‘Longines Spirit Zulu Time 1925’ ได้แล้ววันนี้ ที่ Longines Pop-Up at Central World ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์#LonginesThailand#EleganceisanAttitude#LonginesSpiritZulu1925#WhatTimeIsItThere