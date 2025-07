ไอคอนสยาม จับมือ YIMU ART และ Intersteps พาคาแรกเตอร์ดัง “แพนด้า Seven” และ “HIPPO GO!” เยือนไทยครั้งแรก ใน “YIMU ART EXHIBITION” โชว์ผลงานสุดสร้างสรรค์ของ “ลีโอ หวง” ศิลปินดาวรุ่งจีน

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จับมือ อี้มู่ อาร์ต (YIMU ART) สตูดิโอศิลปะชั้นนำจากประเทศจีน และ อินเตอร์สเต็ปส์ (Intersteps) ฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน จัด “YIMU ART EXHIBITION” แสดงผลงานอาร์ตสุดสร้างสรรค์ของ ลีโอ หวง (Leo Huang) ศิลปินรุ่นใหม่ดาวรุ่งชาวจีนซึ่งได้รับการยอมรับระดับประเทศ พาคาแรกเตอร์ IP ซิกเนเจอร์อันโด่งดัง “Seven” แพนด้าสีน้ำตาลไซส์ใหญ่ยักษ์ และ “HIPPO GO!” ฮิปโปสีชมพู มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก พร้อมเปิด Pop-up Shop ยกทัพ Art Toy และของที่ระลึกสุดน่ารักจากคาแรกเตอร์ฮิต ให้ชาวไทยได้ชื่นชมและเลือกเก็บสะสม ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2568 ณ ไอคอนสยามสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม กล่าวว่า “นิทรรศการ YIMU ART EXHIBITION ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับมิตรภาพและเชื่อมสัมพันธ์สองประเทศ ในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน ด้วยการนำผลงานศิลปะของ ลีโอ หวง จาก YIMU ART ซึ่งโด่งดังเป็นอย่างมากในประเทศจีนและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มามอบประสบการณ์สุดพิเศษให้ผู้มาเยือนไอคอนสยามได้ชื่นชมและสัมผัสผลงานศิลปะระดับโลก ซึ่งเต็มไปด้วยจินตนาการ ความสร้างสรรค์ และพลังบวก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำภาพไอคอนสยาม ในฐานะ Global Experiential Destination ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือทางศิลปะและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติให้กับผู้เข้าชมจากทั่วโลก”ทั้งนี้ ลีโอ หวง เป็นศิลปินผู้ก่อตั้ง YIMU ART เจ้าของ IP ดังที่นำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกมาสร้างสรรค์เป็นคาแรกเตอร์หลากหลายด้วยศิลปะสื่อผสมผสาน (Cross-Media Art) เพื่อเชื่อมโยงผู้คน ธรรมชาติ และเมือง เข้าด้วยกันผ่านงานศิลป์ ผลงานของเขาครอบคลุมทั้งประติมากรรมเมืองขนาดใหญ่ การแสดงผลงานศิลปะสาธารณะ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมาเขาได้สร้างแลนด์มาร์กผลงานศิลปะสาธารณะในระดับไอคอนิกมาแล้วใน 9 เมืองทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านศิลปะและผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศิลป์ของสถานที่จัดการประชุมหลักใน “การประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลางปี 2023 (ซีอาน)” และยังเคยขึ้นเวที TEDx รวมถึงเป็นศิลปินพิเศษให้กับ Alibaba Group“ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้นำผลงานมาจัดแสดงในประเทศไทย นี่เป็นครั้งแรกที่คาแรกเตอร์ Seven และ HIPPO GO! รวมถึงคาแรกเตอร์อื่น ๆ ภายใต้การสร้างสรรค์ของ YIMU ART ได้มาเยือนกรุงเทพฯ เมืองที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผมหวังว่าพวกเขาจะสามารถทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม สะท้อนสัมพันธไมตรีและเชื่อมมิตรภาพระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้ รวมถึงสร้างรอยยิ้ม ความสุข และแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนไอคอนสยาม แลนด์มาร์กริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ด้วย” ศิลปิน ลีโอ หวง กล่าวโดยครั้งนี้ YIMU ART และ ลีโอ หวง ได้นำประติมากรรมเป่าลมขนาดใหญ่ ซึ่งโด่งดังจากงาน Design Shanghai หนึ่งในงานออกแบบและสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจกับคาแรกเตอร์ซิกเนเจอร์ยอดฮิต 2 ผลงาน IP หลัก ได้แก่ “Seven” แพนด้าสีน้ำตาลไซส์ใหญ่ยักษ์ จากผลงานชุด “Guardians of the Loong: มหาสมบัติแห่งเขาฉินหลิ่ง” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสมบัติธรรมชาติ 4 ชนิดของเขาฉินหลิ่ง ซึ่งมีทั้งทาคินสีเหลือง, นกกระเรียนแดง, ลิงทอง และแพนด้าสีน้ำตาลที่มีอยู่เพียงตัวเดียวในโลก โดยเจ้าแพนด้า “Seven” ที่มาเยือนกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ มาในแนวคิด “ปรัชญาท้องกลมของ Seven” แสดงท่าทางขี้เล่นของแพนด้าหลังจากกินอิ่ม ด้วยการเหยียดขา ลูบท้องกลม ๆ อย่างผ่อนคลาย พร้อมรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ รอให้ทุกคนมาเก็บภาพความน่ารักริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 ไอคอนสยามและอีกหนึ่งผลงานเด่นคือ “HIPPO GO” คาแรกเตอร์ฮิปโปสีชมพูอ้วนกลม ที่มาแจกความสดใส พร้อมมอบความอบอุ่นและพลังเยียวยาใจให้กับทุกคน ที่โถงระเบียง ชั้น 2 ไอคอนสยาม โดยมาในท่วงท่าที่เหมือนเจ้าฮิปโปยักษ์กำลังปีนขึ้นจากสระน้ำด้วยสีหน้าบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา และเปี่ยมด้วยความหวัง สื่อถึงจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนั้นนิทรรศการครั้งนี้ยังยกขบวนคาแรกเตอร์ยอดฮิตทั้งน้องหมี “HELLO! Bear” และเหล่า “Guardians of the Loong: มหาสมบัติแห่งเขาฉินหลิ่ง” มาให้แฟน ๆ ได้ชมความน่ารัก พร้อมเลือกซื้อ Art Toy และของที่ระลึกใน Pop-up Shop บริเวณ Arts Way ชั้น M ไอคอนสยาม อีกด้วยคนรักศิลปะและผู้ที่ชื่นชอบคาแรกเตอร์น่ารัก ๆ ห้ามพลาด กับนิทรรศการ “YIMU ART EXHIBITION” จัดแสดงให้ทุกคนได้ชื่นชมความน่ารัก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการ และสนุกกับการถ่ายภาพกับคาแรกเตอร์ซิกเนเจอร์ยอดฮิต ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2568 ณ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2, โถงระเบียง ชั้น 2 ไอคอนสยาม และ Arts Way ชั้น M ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM