ทะยานไกลสู่ระดับสากล! Health Link International Clinic บินรับรางวัล ณ ประเทศสิงคโปร์ “HOFS AWARDS 2025” ในสาขา Non-Surgical Orthopedic Center Hall of Fame

คลินิกรักษาข้อเข่าเสื่อมแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทย Health Link International Clinic คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชียอย่าง “Hall Of Fame in Singapore Awards 2025 (HOFS AWARDS 2025)” ในสาขา Non-Surgical Orthopedic Center Hall of Fame เป็นปีที่ 2 ณ The Ritz-Carlton Millenia ประเทศสิงคโปร์Health Link International Clinic มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งผู้ป่วยชาวไทย และชาวต่างชาติ กับนวัตกรรมในการรักษาข้อเข่าเสื่อมแบบครบวงจร โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องทานยา ไม่ต้องพักฟื้น และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ รักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการ ทำการวางแผนการรักษาเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทางคลินิกจะใช้เกล็ดเลือดร่วมกับการกายภาพบำบัด ที่จะช่วยฟื้นฟูข้อเข่า และบริเวณโดยรอบให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถเดิน และเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว และทำให้ผู้ป่วยกลับมามีความสุขในการใช้ชีวิตอีกครั้งนอกจากนี้ Health Link International Clinic ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AACI (American Accreditation Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการบริการจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Health Link International Clinic เป็นคลินิกแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยสำหรับงานประกาศรางวัล ประกาศรางวัล Hall Of Fame in Singapore Awards 2025 (HOFS AWARDS 2025) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ จัดโดย บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (Win Win PRPlus) บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท “คุณทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” ภายในงานยังได้รับเกียรติ และได้รับความร่วมมือจาก “ท่านอุรีรัชต์ เจริญโต” เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์, ท่านประธานสมาคมไทยในสิงคโปร์ “ท่านมาลินี ศรีนรา” และ “ดร. พาชื่น มาไลยพันธุ์” ตัวแทนจากสมาคมไทยในสิงคโปร์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีเหล่า อินฟลูฯ คนดัง ครีเอเตอร์ นักธุรกิจ ซีอีโอ ผู้บริหาร และบริษัทแบรนด์ดังต่างๆ ที่ได้รับรางวัล HOFS AWARDS 2025 อาทิ แบมแบม กันต์พิมุกต์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, ซอนย่า คูลลิ่ง, ดีเจมะตูม, ตั้ม โทมัส ทอม ผู้ชนะจากรายการ The Social Warrior, ออน สมฤทัย-หมอสอง นพรัตน์, ศรราม น้ำเพชร, ทีมยูทูบเบอร์ OHANA, บูม เทยกะทะ, แจ็ค เดอะโกสต์, เดวิด วิลเลี่ยม, Jenny Dollita, Yubin Shin, Ruslan Mamlay ฯลฯ