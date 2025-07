“ชาเม่” กวาดรางวัลคอลลาเจน ยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน! การันตีคุณภาพและความใส่ใจในทุกซอง

บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า CHAME’(ชาเม่) คว้ารางวัล The Best of Daily Beauty 2025 – Collagen Supplement ติดต่อกัน 2 ปี จากผลิตภัณฑ์ CHAME’ Collagen Dipeptide Complex, Anti-Aging Supplement ยืนยันความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนโดย ‘นันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ตลอดระยะเวลา 15 ปี ชาเม่ ได้รับการยอมรับยืนหนึ่งเรื่องคอลลาเจนของเมืองไทย ซึ่งเรายึดมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้ความใส่ใจ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับสูตรเพิ่มคุณค่าอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะและตอบความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคที่มีความจำเพาะเจาะจง หรือแตกต่างอย่างครอบคลุม ชาเม่มีคอลลาเจนหลากหลายสูตรสำหรับสูตรที่ได้รางวัลคือคอลลาเจนที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการชะลอวัย ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยในเรื่องผิวเด็ก ชาเม่จะนำรางวัลที่ได้มาเป็นตัวการันตีและผลักดันให้ทีมงานวิจัยมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพช่วยให้ทุกคนดูดีจากภายใน Beauty From within”“นอกจากนี้เพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมปัจจุบันที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และเปิดใจรับผลิตภัณฑ์สูตรใหม่มากขึ้น อีกทั้งมองหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ ตอบสนองความต้องการ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มคอลลาเจนของแบรนด์ชาเม่ เข้าถึงลูกค้าแต่ละช่วงวัยจนได้รับความไว้วางใจเป็นที่ชื่นชอบอย่างหลากหลาย ซึ่งเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง ชาเม่ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเสมอมา เราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้ทุกซองที่คุณดื่ม คือความใส่ใจที่คุณรู้สึกได้”