“ยาสีฟัน ไอวิศน์” รุกตลาดคนรุ่นใหม่พา “มิค เมธัส” มาร่วมเผยเคล็ดลับโชว์รอยยิ้มอย่างมั่นใจ ในจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “IVISN ชวนอวดฟันสวยกับ Mickmetas”

“ยาสีฟันไอวิศน์” (IVISN) ยาสีฟันสมุนไพรไทยระดับพรีเมี่ยม ในหลอดรักษ์โลกรีไซเคิลได้ 100% พร้อมนวัตกรรมจากเกาหลีและญี่ปุ่น ชวนแฟน ๆ เปิดประสบการณ์โชว์รอยยิ้มอย่างมั่นใจ พาศิลปินหนุ่มสุดฮอต “มิค-เมธัส โอภาสเอี่ยมขจร” จากซีรีย์ดัง “เปิดเทอมใหม่ หัวใจหัดรัก Boys In Love Series” มาเผยเคล็ดลับดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อม Meet and Greet กับแฟนคลับผู้โชคดีแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในกิจกรรมสุดพิเศษ “IVISN ชวนอวดฟันสวยกับ Mickmetas” ภายในงาน Tops of Beauty เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่น B ชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกตกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีพูดคุยกับ มิค เมธัส อย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นจากเหล่าแฟนคลับที่มาต้อนรับศิลปินหนุ่มอย่างเนืองแน่น พร้อมกับเสียงกรี๊ดกับการตอบคำถามที่ชวนให้อินและฟิน โดยเฉพาะเมื่อพิธีกรเอ่ยปากถามถึงเคล็ดลับในการเพิ่มความมั่นใจในการเข้าฉากแบบใกล้ชิดในซีรีส์ “เปิดเทอมใหม่ หัวใจหัดรัก Boys In Love Series” โดยหนุ่มมิคตอบพร้อมรอยยิ้มสดใสว่า “เคล็ดลับอย่างหนึ่งของผมคือ เลือกใช้ ยาสีฟัน ไอวิศน์ ครับ เพราะใช้แล้วลมหายใจสดชื่นนาน ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นปาก บางทีกินอาหารรสจัดเข้าไป ไอวิศน์ช่วยได้มากเลย ใช้แล้วรู้สึกสะอาดจริง ไม่ต้องกังวลเวลาเข้าฉากใกล้ชิดเลย ใครกังวลกับปัญหาเรื่องฟันหรือกลิ่นปาก ยาสีฟันไอวิศน์ตอบโจทย์มาก มั่นใจได้ในคุณภาพ จากภูมิปัญญาที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน รสชาติเย็น สดชื่น และที่ดีมาก ๆ คือไอวิศน์เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย”นอกจากการพูดคุยบนเวที ภายในงานยังเปิดโอกาสให้แฟนคลับผู้โชคดีจากการซื้อสินค้ายาสีฟันไอวิศน์ที่ Tops ในสาขาที่ร่วมรายการ ได้ลุ้นเป็น Lucky Fans ถ่ายรูปโพลารอยด์คู่กับ มิค เมธัส อย่างใกล้ชิด แบบ 1:1 พร้อมรับลายเซ็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วย บอกเลยว่างานนี้ทำเอาหลายคนฟินและอิ่มอกอิ่มใจไปกับโมเม้นท์สุดพิเศษจนยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวทั้งนี้ ยาสีฟัน ไอวิศน์ เป็นยาสีฟันสมุนไพรไทยพรีเมี่ยม ที่มีส่วนผสมของนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น โดยเป็นยาสีฟันแบรนด์ลูกจาก “วิเศษนิยม” ยาสีฟันแบรนด์แรกของไทย ที่ตั้งใจพัฒนายาสีฟันสมุนไพรให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยการนำสูตรต้นตำรับแผนไทย มาผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมศาสตร์ธรรมชาติ มีให้เลือก 2 สูตร คือสูตร Original ที่อ่อนโยน เหมาะกับคนไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรมาก่อน และสูตร Protection เหมาะกับคนที่ชอบความเข้มข้นและเน้นการดูแลช่องปากเป็นพิเศษ โดยทั้งสองสูตรล้วนคัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติแท้ที่ให้พลังและคุณภาพในการดูแลเหงือกและฟัน โดยปราศจากสารเคมีอันตราย อีกทั้งยังเป็นยาสีฟันรักษ์โลก เพราะใช้หลอดที่สามารถ Recycle ได้ 100%สำหรับใครที่สนใจอยากดูแลรอยยิ้มด้วยยาสีฟันสมุนไพร แต่ยังไม่กล้าเปิดใจลอง ทพญ.นันท์ปภัสร บุษปะเกศ ทันตแพทย์ ให้ข้อมูลว่า “สุขภาพช่องปากที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพกายที่ดีด้วย หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเชื้อโรคในปากหลายๆ ตัวมีความเกี่ยวข้องกับโรคทางกายโดยตรง ดังนั้น การดูแลสุขภาพช่องปากมีความสำคัญมาก ไม่ควรละเลย โดยควรเริ่มจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมก่อน ใครชอบยาสีฟันสมุนไพรเนื่องจากรสอ่อนสบายปาก ก็สามารถใช้ได้ แต่ฟลูออไรด์ก็มีส่วนสำคัญ เนื่องจากมีฤทธิ์ป้องกันฟันผุ และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง โดยในผู้ใหญ่จะแนะนำให้แปรงฟันแบบ Modified Bass ที่จะเน้นบริเวณคอฟัน และควรใช้ไหมขัดฟันเพื่อความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วย นอกจากนี้ การพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือนก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะทำให้สุขภาพช่องปากดี และทำให้สุขภาพกายดีตามไปด้วยค่ะ“ยาสีฟัน ไอวิศน์ วางจำหน่ายในร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ Tops, Gourmet Market, Foodland, Boots, Lemon Farm, Tsuruha Drug Store, Siam Pharmacy และ Villa Market สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ทาง Facebook: IVISN 1921 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Line OA : @ivisn1921