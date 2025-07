“ฮเยริ” ปิ๊งรักในกองถ่ายอีกแล้วซุ่มคบ “อูแท” แดนเซอร์หนุ่ม

ตามรายงานระบุว่า หลังจากเจอกันในกองถ่าย Victory เมื่อปี 2023 ที่เพิ่งออกฉายเมื่อปีที่แล้วฮเยริ และ อูแท ก็เริ่มทำความรู้จักกัน ก่อนคบหากันมานานกว่าหนึ่งปีในเรื่องนี้ ฮเยริ รับบทเป็น หัวหน้าทีมเชียร์ลีดเดอร์มือใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง “Millennium Girls” ในภาพยนตร์เรื่องนี้ อูแท และเพื่อนนักเต้นอย่าง คิงกี้ รับหน้าที่เป็นนักออกแบบท่าเต้นสำหรับฉากเต้นที่เต็มไปด้วยพลังในภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งรวมถึงท่าเต้นที่ใช้เพลงดังอย่าง “Why Calling” ของ Diva และ “Turn Around And Look At Me” ของ Deuxแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทั้งคู่กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ในเกาะกอเจ พวกเขาใช้เวลาฝึกซ้อมท่าเต้นร่วมกันเป็นเวลานาน และความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แน่นแฟ้นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ พวกเขายังเคยออกเดทกันอย่างเงียบๆ ในกรุงโซลด้วย” แหล่งข่าวยังกล่าวเสริมว่า แม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะยังคงเป็นไปอย่างเรียบง่าย แต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็เริ่มเปิดตัวกับคนรอบข้างแล้วแหล่งข่าววงในอีกคนกล่าวว่า “มันเป็นความสัมพันธ์ที่เอาใจใส่และพิจารณากันค่อนข้างมาก พวกเขาคอยสนับสนุนกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งทำให้ความผูกพันของพวกเขามีความหมายมากยิ่งขึ้น”ส่วนทางด้านต้นสังกัดของ ฮเยริ ออกมาชี้แจงข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ โดยระบุเพียงว่า “เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว เราจึงไม่สามารถยืนยันอะไรได้” ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างเป็นนัยเรียบร้อยแล้วฮเยริ เดบิวต์ในวงการในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปจากวง Girl’s Day เมื่อปี 2010 ก่อนจะผันตัวมาเป็นนักแสดงขนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากผู้ชม และยังมีงานแฟนมีทติงเดี่ยวของตนเองในอีกกว่าสิบประเทศทั่วเอเชียทางด้านทอูแท ได้รับความสนใจหลังปรากฏตัวในรายการแข่งเต้นสุดดุเดือด Street Man Fighter ทางช่อง Mnet เมื่อปี 2022 ในฐานะสมาชิกกลุ่มเต้นชื่อว่า Mbitiousขณะที่แฟนๆ และเพื่อนร่วมงานต่างสนับสนุนความสัมพันธ์ของคู่รักใหม่คู่นี้ หลายๆ คนก็ตั้งตารอที่จะได้เห็นทั้งคู่ยังคงฉายแสงในอาชีพการงานของตนเองต่อไป พร้อมกับเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังความรักของทั้งคู่มากขึ้น