ไม่เพียงแค่ยินดีต้อนรับคุณให้มาเยือน… แต่เรายังอยากให้คุณ “อยู่ต่อ” มิวสิกวิดีโอ “Smile Kingdom -We Want You Stay” เปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกอย่างเป็นทางการ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนในปี 2025ทางบริษัทไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการสนับสนุน จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการผลิต MV ท่องเที่ยวไทย พร้อมแพลตฟอร์มในเครือ ได้แก่ สำนักข่าวไทยแลนด์แฮดไลน์( ไท่กั๋ว โถวเถียว) และ นิตยสารแอดม่านกู่ แมกกาซีน และ Black Gold Entertainment เปิดตัวมิวสิกวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-จีน อย่างเป็นทางการในชื่อ“Smile Kingdom – We Want You Stay” โดยเผยแพร่ออนไลน์สู่สายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่ในวันที่ 1กรกฎาคม 2025มิวสิกวิดีโอ Smile Kingdom - We Want You Stay เป็นตัวอย่างของการใช้สื่อสร้างสรรค์ในการสื่อสาร Soft Power ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม ดนตรี หรือวิถีชีวิตที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยในมุมมองที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศจีน การสนับสนุนผลงานลักษณะนี้ ถือเป็นการต่อยอดภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เป็นมิตร และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างเปิดกว้าง มิวสิกวิดีโอเพลง “Smile Kingdom - We Want You Stay” สะท้อนแนวคิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อย่างชัดเจน ผ่านการนำเสนอวัฒนธรรมไทยในรูปแบบร่วมสมัย ผสานเสียงดนตรี K-POP EDM กับดนตรีพื้นบ้าน “ลำซิ่ง” ได้อย่างกลมกลืน ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ โดยเฉพาะชาวจีน และยังสอดคล้องกับคอนเซปต์ภายใต้แคมเปญAmazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทยนอกจากนี้ MV ยังสื่อสารความเป็นมิตร เปิดกว้าง และเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านแนวคิดGirl Power และ LGBTQ+ Friendlyตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ทั้งมีเสน่ห์ ทันสมัย และเป็นมิตร พร้อมทั้งร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ผ่านพลังของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงในการแถลงข่าวออนไลน์เปิดตัว MV มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ• ประธานสมาคมวิสาหกิจจีนในไทย ประธานBank of China (ประเทศไทย) Mr. Liu Quanlei• ผู้อำนวยการ สำนักข่าวจีน ประจำประเทศไทย Mr. Li Yingmin• สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน คุณชุน ไพลินเลิศ• ผู้แทนจากสายการบินไทยอินเตอร์เนชั่นแนล• อินฟลูเอนเซอร์จีนชื่อดังในไทย อาเซินในฐานะนักร้องนำและนักแสดงนำของมิวสิกวิดีโอนี้ นักร้องไทยชื่อดังอย่างคุณหนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์(เสี่ยวหนิง) และนางหลุ่ย แซ่กั๊ว ผู้บริหารจากบริษัทไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เล่าเบื้องหลังการถ่ายทำอย่างสนุกสนาน พร้อมแชร์ประสบการณ์และความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางถ่ายทำ รวมถึงแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศไทยให้แก่ผู้ชมทั่วโลกMV “Smile Kingdom-We Want You Stay” ผลิตโดย บริษัทไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณหลุ่ย แซ่กั๊ว (คุณจี้จี้)ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้อำนวยการผลิต และมีนักร้องไทยลูกทุ่งคุณหนิง ปัทมา ร่วมขับร้องและแสดงนำ โดยในมิวสิกวิดีโอนี้ ได้ใช้แนวดนตรีร่วมสมัยที่ผสมผสานK-pop และEDMจังหวะสนุก ฟังง่าย เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเล่าเรื่องราวของคุณจี้จี้นักธุรกิจจากเมืองจีน ผู้มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก และได้พบกับเพื่อนร่วมทาง “หนิง” ทั้งสองออกเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหาร การทำกิจกรรมActivity และมิตรภาพของผู้คนในประเทศไทย จนท้ายที่สุดเธอเลือก “อยู่ต่อ” ซึ่งสอดคล้องกับสารสำคัญของ MV Smile Kingdom -We Want You Stay”ในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว คุณหลุ่ย แซ่กั๊ว (คุณจี้จี้)และคุณหนิงยั งได้มีกิจกรรมให้กับแฟนคลับที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ร่วมสนุก พร้อมได้รับคำอวยพรจากบุคคลสำคัญอีกมากมาย อาทิ• นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา ท่านปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์• สมาชิกสภากรุงเทพฯ พรรคประชาชน เขต 1 คุณปราเมศ วิทยารักษ์สรรค์• พิธีกรภาษาจีนชื่อดัง คุณสวี่ โหย่วเหวิน• นักแสดงหญิงไทย คุณพีรญา มะลิซ้อน (ฝ้าย)• นักแสดงชายไทย คุณอมรภพ พิพพา (ซีโจ้)คุณปุณณเรศ อาษาไผ่ (ดรีม)คุณธนทัต คุณานิกสรรค์ (วินเนอร์)และคำอวยพรจากสำนักข่าวซัวเถา มีเดีย กรุ๊ปบทสัมภาษณ์จากผู้นำสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน คุณชุน ไพลินเลิศ กล่าวว่า“MV นี้ถ่ายทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทยได้อย่างลึกซึ้ง ประณีต และจริงใจ เป็นผลงานที่น่าประทับใจมาก และยังสะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นในด้านวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และดนตรีระหว่างจีนกับไทย ที่เติบโตต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา”พร้อมบทสัมภาษณ์ตัวแทนจากสายการบินไทยระบุว่า “MV นี้สะท้อนวัฒนธรรมและอาหารของไทยได้อย่างครบถ้วน ตรงใจนักท่องเที่ยวชาวจีน และนำเสนอภาพของนักท่องเที่ยวที่ได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมทางคนไทยอย่างเป็นธรรมชาติ” พร้อมกล่าวอวยพรให้มิตรภาพไทย-จีนมั่นคง ยั่งยืน และสวยงามในอนาคต”บริษัทไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะกลุ่มสื่อภาษาจีนที่มีรากฐานในประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-จีนผ่านสื่อมาโดยตลอด ตั้งแต่การผลิต MV“บทเพลงสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9”ฉบับภาษาจีนในปี 2017 ไปจนถึง MV“ไม่ทอดทิ้งกัน” ในปี 2020 ซึ่งรวมดารา นักการเมือง และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมส่งพลังใจในช่วงวิกฤตโควิด-19 และในปี 2022 บริษัทฯ ยังได้ผลิต MV “สวัสดีค่ะ กรุงเทพฯ” เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย และในปี 2025 นี้ ซึ่งตรงกับการครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน จึงได้สานต่อความสำเร็จ ด้วยผลงานภาคต่อในชื่อ“สวัสดีค่ะ ประเทศไทย”และผลงานล่าสุด“Smile Kingdom -We Want You Stay” MV ที่รวบรวมอารมณ์ ความทรงจำ วัฒนธรรม และมิตรภาพเอาไว้ในหนึ่งเดียว และผลงานนี้จึงถือเป็นบทเพลงแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และเป็นสื่อกลางที่แสดงถึงความปรารถนาในการร่วมมือกันต่อไปในอนาคตอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนนอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีกิจกรรมสนุกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัว MV ครั้งนี้ แฟนๆ ทั่วโลกสามารถร่วม เต้นชาเลนจ์“Smile Kingdom -We Want You Stay”พร้อมติดแฮชแท็ก:#微笑王国MV#MVSmileKingdom#SmileKingdom#SmileKingdomWeWantYouStayและสามารถรับชมงานแถลงข่าวเปิดตัว MV แบบออนไลน์ย้อนหลังได้ที่:ลิงค์ไลฟ์สด : https://www.youtube.com/live/7bjTp9LFdWU?feature=shared ลิงค์เพลง MV ตัวเต็ม : https://youtu.be/m85-Ic3rmcw?feature=shared