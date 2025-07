นักแสดง “อีซอยี” เสียชีวิตในวัย 43 ปี เพื่อนร่วมวงการร่วมอาลัย

ข่าวเศร้านี้ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของเธอ โดยผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์ข้อความว่า “อีซอยีได้กลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา พี่สาวที่สดใส งดงาม และมีน้ำใจของพวกเรา ได้จากไปแล้ว ขอให้ทุกคนช่วยภาวนาให้เธอได้พักผ่อนในที่สวยงาม”อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหลังข่าวแพร่ออกไป แฟนคลับต่างร่วมแสดงความอาลัยผ่าน SNS ด้วยข้อความอย่าง “ขอให้ไปสู่สุคติ” และ “เราจะจดจำรอยยิ้มแสนสวยของคุณตลอดไป”เพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดที่เคยมีช่วงเวลาดีๆ กับอีซอยี ได้รำลึกถึงเธอด้วยความอาลัย หนึ่งในเพื่อนกล่าวว่า “ตอนแรกฉันไม่เชื่อเลย พอรู้ว่ามันเป็นจริงก็ช็อกมาก เธอสร้างความทรงจำดีๆ ให้เรามากมาย ทั้งการคุยกันจนดึก เที่ยวซกโช ไปยุโรป เธอให้ความทรงจำที่ฉันคงตอบแทนไม่หมดจริงๆ”อีกคนเล่าว่า “เรานัดกันจะเจอวันที่ 24 พฤษภาคม แต่ตอนนั้นฉันเพิ่งผ่าตัด ส่วนเธอก็เป็นหวัด เราเลยบอกกันว่า ‘ให้หายดีก่อนแล้วค่อยเจอกัน’ ตอนนี้ฉันกลับคิดว่า น่าจะนัดเจอกันวันนั้นเลย มันเจ็บมากที่ไม่ได้บอกลากัน ฉันไม่เคยบอกเธอเลยว่าฉันรักเธอ และคงไม่มีวันได้เจอใครน่ารักเท่าเธออีกแล้ว”เพื่อนร่วมงานบางคนก็ระลึกถึงอีซอยีว่า แม้จะเจอกันเพียงครู่เดียว เธอก็มักทักทายด้วยรอยยิ้มสดใสอยู่เสมออีซอยี เกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 1982 เริ่มเข้าสู่วงการด้วยบทบาทในละครย้อนยุคเรื่อง Hur Jun, The Original Story ทางช่อง MBC เมื่อปี 2013 จากนั้นก็มีผลงานทั้งละครและภาพยนตร์มากมาย สร้างชื่อด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวและการแสดงที่ลึกซึ้ง ทั้งใน The King, Killing Romance และ Cheongdam-dong Scandalเธอจบการศึกษาด้านเช็กและสโลวักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hankuk University of Foreign Studies และศึกษาต่อระดับบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยปูซาน นอกจากนี้แฟนๆ ยังรู้จักเธอในฐานะคนที่มีบุคลิกสดใสร่าเริง และเป็นแฟนเบสบอลตัวยงของทีม Lotte Giants โดยมักแชร์เรื่องราวเชียร์ทีมโปรดในโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ