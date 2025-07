‘บี้-โยชิ’ นำทีมดาราอินฟลูฯ ไทยและต่างประเทศ เปิดม่านงาน “Amazing Thailand Saneh Thai Gala Night” ดัน Soft Power พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงาน “Amazing Thailand Saneh Thai Gala Night” ณ ห้องนภาลัย แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้คอนเซปต์ “Myth of Siam – A Gala of Timeless Wonder” ต้อนรับแขกคนสำคัญของประเทศไทยจากโครงการ Be My Guest พันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้าน Soft Power เซเลบริตี้ และ Influencers ทั้งไทยและเทศ ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสยามและเฉลิมฉลองปีท่องเที่ยว Amazing Thailand Grand Tourism and SportsYear 2025 รวมทั้งตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจุดประกาย แรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างแท้จริงนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จัดงาน “Amazing Thailand Saneh Thai Gala Night” โดยตั้งใจเป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ผ่านการนำเสนอเสน่ห์ไทยในหลากหลายมิติ และตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย รวมถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก (Tourism Hub) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแคมเปญส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. พาผู้เข้าร่วมงานดื่มด่ำสู่เสน่ห์แห่งสยามประเทศ ภายใต้คอนเซปต์ “Myth of Siam - A Gala of Timeless Wonder”เสนอเรื่องราวของประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วยมิติแห่งวัฒนธรรม จิตวิญญาณ และมนตร์ขลังแห่งสยาม พร้อมสะท้อนคำว่า “มิตร” ที่พ้องเสียงกับ Myth ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบไทยและส่งมอบ Exclusive Moments ที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว เพื่อส่งมอบ Grand Moment ให้เป็น One in a Lifetime ความทรงจำที่น่าประทับใจมิรู้ลืมงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติระดับประเทศ ได้แก่ นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวมาริสา สุโกศล ประธานคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ สาขาท่องเที่ยว นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัล นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะ และทูตานุทูตจากหลายประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ ททท. ได้เชิญบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยภายใต้โครงการ “Be My Guest” อาทิ บี้ ธรรศภาคย์ ชี, นัท นิสามณี, โยชิ รินรดา ตลอดจนศิลปินและผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ทั้งนักกีฬา อาทิ บัวขาว บัญชาเมฆ, ปอป้อ ทรัพย์สิรี นักแสดง นักร้องและ Influencer อาทิ อาเล็ก ธีรเดช, ป้อง ณวัฒน์, เดียร์น่า ฟลีโป , เจมส์ ธีรดนย์, ใบปอ ธิติยา, เป้ อารักษ์, เจนนี่ ปาหนัน, ป้าตือ สมบัษรเข้าร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสยาม และร่วมกันส่งต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยสู่สายตานานาชาติบี้ ธรรศภาคย์ ดารานักแสดงตัวแทน Soft Powerทางด้านภาพยนตร์และละคร กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมงานกาล่า เราเป็นอีกตัวแทนที่มีโอกาสเล่นละครเล่นซีรีส์ที่เมืองจีน สิ่งที่สำคัญเลยผมจะบอกเขาว่าประเทศไทยเราดีขนาดไหน แล้วคนที่อยากจะมาเที่ยวมากขนาดไหน ประเทศไทยเราสวยมากไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต กรุงเทพฯ ต่างจังหวัดหลายจังหวัด เป็นประเทศที่คนจีนเขาอยากมามากๆ เพราะระหว่างที่ไปทำงานที่จีน คนจีนก็ค่อนข้างที่จะต้อนรับคนไทยแบบเป็นพิเศษพอรู้ว่าเป็นคนไทยคือเขารักคนไทยมากโดยค่ำคืนแห่งความประทับใจนี้ เริ่มต้นด้วยการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และการแสดงวัฒนธรรม 5 ภูมิภาค จากนั้นปลุกบรรยากาศความสนุกสนานด้วยวงเกิร์ลกรุ๊ป4EVE ศิลปิน T-POP ที่กำลังโด่งดังในประเทศไทยและเป็นกลุ่มศิลปินหญิงที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับนานาชาติอย่าง “Head In The Clouds” ณ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา อีกหนึ่งไฮไลต์ของค่ำคืนนี้ ททท. เสิร์ฟ Amazing Experience ยกระดับ “อาหารไทย” สู่เวทีสากล ผ่านรูปแบบ Fine Dining Mapping ที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นเมนูศิลปะทันสมัยบนจาน ถ่ายทอดรสชาติแห่งอัตลักษณ์ไทยอย่างประณีต อาทิลาบเห็ดชิเมจิและมะเขือเทศดองน้ำปลา ยําผักหวานไข่มดแดง หอยเชลล์ฮ็อกไกโดย่างซอสฆอและ ไข่ปลาคาเวียร์ไทย และสลัดมลายู ต้มจืดลูกเงาะไส้กุ้งแชบ๊วยใบชะคราม แกงอร่อยแก้มวัววากิวตุ๋น เสิร์ฟพร้อมข้าวงบเนื้อ และเจลอาจาด ปลากะพงแดงอันดามันย่างแจ่ว มะเขือเทศ เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องงอกย่างใบเปราะหอมและยอดหน่อไม้อ่อน ก่อนปิดท้ายกับขนมตาแป ขนมลา เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมข้าวหมากนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Showcase ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์อันหลากหลายของวิถีไทยตามแนวคิด “5 Must Do in Thailand” ได้แก่ Must Taste-Thai Fine Drink : ดื่มด่ำเสน่ห์สยามผ่านเครื่องดื่มสูตรพิเศษจาก “ส้มฉุน” มอบความสดชื่นและสื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น Must Try - Seek Thai Wonder : สัมผัสศิลปะการร้อยมาลัยแบบชาววัง มรดกภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่า Must Buy - Take Thai Home : งานศิลปหัตถกรรมไทยคุณภาพระดับพรีเมียม บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งและทรงคุณค่า Must Seek - Thai Aesthetic Rituals : นิทรรศการ Immersive Arts ถ่ายทอดแหล่งท่องเที่ยวไทยผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย และ Must See - The Rythm of Siam : ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยที่ผสมผสานความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความร่วมสมัยอย่างกลมกลืน และปิดท้ายงานด้วยของที่ระลึกพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ “Thailand in the Box” ซึ่งรวบรวมของดีจาก 5 ภูมิภาค อาทิ พัดจักสานจากย่านลิเภา (ภาคใต้), ผ้าขาวม้าราชบุรี (ภาคกลาง), ภาชนะเงินลายไทย (ภาคเหนือ), หมอนขิด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และครกหินอ่างศิลา (ภาคตะวันออก) ทั้งหมดนี้สะท้อนเสน่ห์ อันหลากหลายของเมืองไทย พร้อมส่งต่อประสบการณ์อันน่าประทับใจให้แก่แขกคนสำคัญจากทั่วโลกททท. มุ่งหวังให้งาน “Amazing Thailand SanehThai Gala Night” เป็นเวทีสะท้อนพลัง Soft Power ของประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม ศิลปะ และอาหาร สู่ระดับนานาชาติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ไทย ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเดินทางซ้ำ เพื่อตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง