“ช่อง 7HD” “VGI” และ “PMCU” จับมือร่วมกันสร้างปรากฏการณ์สุดเร้าใจในซีรีส์แนว Drama Fantasy Coming of Age เรื่อง “Rock and Soul จังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก” ผลิตโดยผู้ผลิตมือรางวัลระดับเอเชีย “จูเวไนล์” ดึงนักแสดงวัยรุ่นร่วมงานคับจอ!

เตรียมพบกับการรวมตัวตึงทางดนตรี ของแก๊งวัยรุ่นชาวร็อกเลือดใหม่!! ที่จะมาเขย่าความสนุกให้ทั่วสยาม พร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดเร้าใจในซีรีส์แนว Drama Fantasy Coming of Age เรื่อง “Rock and Soul จังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก” กับครั้งแรกของการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) และ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) สร้างสรรค์ผลงานโดยผู้ผลิตมือรางวัลระดับเอเชีย บริษัท จูเวไนล์ จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ยกทัพนักแสดงวัยรุ่นมากความสามารถ นำโดย “ลุค อิชิคาว่า” “กัน เสฐพงษ์” “เจน กุลจิราณัฐ” “หนูดี บุญญาพร” “วิวิศน์ วิวิศศน์” และ “ไมตี้ ธีรเดช” ร่วมด้วยนักแสดงดาวรุ่งของช่อง 7HD ที่จะมาเสริมทัพความสนุก อาทิ ภูมิ เกียรติภูมิ / ดรีม ปุณณฤกษ์ / อ๋อม ปัณชญา / มาร์ติน เจ จาก TSM Management พร้อมด้วย แบรนด้อน เถ่าช่าย / ลูกหว้า พิจิกา และ โจม ศุกล เป็นต้น ซึ่งโปรเจคนี้นอกจากจะเป็นการผนึกกำลังของทีมนักแสดงแล้ว ความพิเศษอีกอย่างของซีรีส์คือ โลเคชั่นหลัก BTS และ สยามสแควร์ แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นยุคใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และยังมีบทเพลงพิเศษยอดฮิตที่ฟังกี่ครั้งก็โดนใจทุกครั้งอีกด้วยซีรีส์เรื่อง “Rock and Soul จังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก” กำกับการแสดงโดยผู้กำกับมากฝีมือ เอ้อ- บุณณ์ญาณ์ อริยศรีวัฒนา จุดเริ่มต้นของชีวิตวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความฝัน ของ ปุณณ์ (กันชาร์ลี) และ อลิส (เจน กุลจิราณัฐ) กำลังพบจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่พร้อมพรากทุกอย่างไปจากพวกเขาแม้กระทั่งชีวิต แต่จะด้วยเหตุบังเอิญหรือชะตาลิขิต ที่ทำให้ทั้งคู่ได้รับโอกาสจาก ยมทูต (ลุค อิชิคาว่า) ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อกลับมาสานฝันบนโลกอีกครั้ง …ทำนองชีวิต จังหวะหัวใจ และบทเพลงแห่งความหวัง จะสร้างปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายให้พวกเขาได้หรือไม่?มาร่วมลุ้นและติดตามได้ในซีรีส์ “Rock and Soul จังหวะร็อก ปาฏิหาริย์รัก” เร็วๆ นี้ ทางช่อง 7HD