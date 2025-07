เจแปนแอร์ไลน์ เนรมิตขบวนไพรด์พาเหรดสุดอลังการ “Journey on the Rainbow Sky” ฉลองถนนสีรุ้งแห่งความเท่าเทียมใจกลางกรุงเทพฯ ในงาน “LOVE PRIDE PARADE BANGKOK 2025”

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ร่วมกับ เอ็ม ดิสทริค และเดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสร้างปรากฏการณ์เนรมิตถนนพระราม 1 ให้กลายเป็นถนนสีรุ้งแห่งความเท่าเทียมในประเทศไทยที่ใหญ่สุดในเอเชีย โดยเป็นปีที่สองที่เจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ให้การสนับสนุนงาน LOVE PRIDE PARADE BANGKOK 2025 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม และความตั้งใจในการส่งเสริมสังคมที่เปิดกว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้นร่วมเฉลิมฉลองไปกับขบวนไพรด์พาเหรดสุดตระการตาในธีม “Journey on the Rainbow Sky” โดยดึงนักแสดงหนุ่ม “เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมกับตัวแทน JAL โดยการออกแบบขบวนพาเหรดนี้มีโลโก้ JAL LGBTQ Ally ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุน LGBTQ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโลโก้นี้ได้ถูกนำมาใช้ในงาน Pride Parade หลายครั้งในญี่ปุ่น ซึ่งเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเด็น LGBTQ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม พร้อมมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นมิตร โดยได้รับรางวัล Gold จาก Pride Index Awards ซึ่งจัดโดยองค์กรอาสาสมัคร "work with Pride" ติดต่อกันเป็นเวลา 9 ปียืนยันความมุ่งมั่นของ JAL ต่อความหลากหลายและการสร้างความเท่าเทียมโดยการเข้าร่วมขบวนพาเหรดยาว 5 กิโลเมตร สายการบินได้แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในการยืนยันความมุ่งมั่นต่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการสร้างสังคมที่เปิดกว้าง พร้อมทั้งยังคงเป็นผู้นำในการส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กรทาคาฟุมิ ซะวะดะ รองประธานกรรมการและผู้จัดการภาคประจำประเทศไทย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) กล่าวว่า “สายการบินเจแปนแอร์ไลน์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานถนนสายรุ้งแห่งความเท่าเทียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ ประเทศไทยอีกครั้งในปีนี้ พร้อมกับคนไทยทุกคน โดย JAL มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและครอบคลุม ให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย ได้รับการยอมรับ และมีคุณค่าอย่างแท้จริง เราจะยังคงพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนและตอบแทนชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง”กลุ่มบริษัท JAL มีส่วนร่วมในกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น โครงการพัฒนาดอยตุง (DTDP) ซึ่งเป็นแปลงปลูกกาแฟที่ได้รับการฟื้นฟูพื้นที่ป่า หลังจากเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นมาก่อน โครงการนี้ช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนา ผ่านการดำเนินงานปลูกกาแฟในพื้นที่ภูเขาของประเทศไทย อีกทั้งยังร่วมมือกับช็อกโกแลตท้องถิ่นในการพัฒนาช็อกโกแลต “กาดโกโก้” ที่ผลิตจากวัตถุดิบ 100% ในประเทศไทย โดยปัจจุบัน กาแฟดอยตุงและช็อกโกแลตกาดโกโก้ ได้ถูกเสิร์ฟบนเที่ยวบินของเจแปนแอร์ไลน์ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ อีกด้วย