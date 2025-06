“เซสปรี กีวี” เปิดตัวฤดูกาลใหม่อย่างยิ่งใหญ่! กับ Zespri KiwiBrothers™ Zesty Journey พร้อมเสิร์ฟความฟินผ่านคู่จิ้นขวัญใจแฟนๆ “ซี - นุนิว” ในแคมเปญปีที่ 3 #ZesprixZeeNuNew

บริษัท เซสปรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านการทำการตลาดกีวีระดับโลกจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นแบรนด์กีวีคุณภาพที่อยู่ในตลาดประเทศไทยมามากกว่า 10 ปี กลับมาอีกครั้งต้อนรับฤดูกาลใหม่ปี 2025 อย่างยิ่งใหญ่! พร้อมพี่น้องสุดคิ้วท์ Zespri KiwiBrothers™ และแคมเปญ ZesprixZeeNuNew Zesty Journey ปีที่ 3 พร้อมชวนสองคู่จิ้นขวัญใจมหาชน “ซี พฤกษ์ – นุนิว ชวรินทร์” กลับมาสร้างสีสันและพลังบวกให้กับคนรักสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในใจผู้บริโภคนาย แซม ไวท์ (Mr. Sam White, Country Manager-Thailand) เผยว่า ปีนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ เซสปรี™ กีวี กับการสานต่อแคมเปญ ZesprixZeeNuNew สู่ปีที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ มองหาสินค้าที่ดีต่อสุขภาพแต่ยังให้ความสำคัญกับเรื่องรสชาติความอร่อย ผ่านตัวแทนอย่าง Zespri KiwiBrothers™ ที่ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสและสุขภาพดี แต่ยังเป็นตัวแทนในถ่ายทอดเรื่องราวสุขภาพดี ๆ ผ่านกิจกรรมและแคมเปญที่เข้าถึงผู้บริโภค ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์” และในปีนี้เป็นปีแรกที่เซสปรี™ กีวี เปิดตัว Zespri RubyRed™ กีวีสีแดง ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ด้วยรสชาติใหม่อันโดดเด่นที่ชวนลิ้มลองนางสาวศมกมล ลีลานิพนธ์ (Marketing Manager-Thailand) กล่าวเสริมเรื่องรูปแบบการทำการตลาด ว่า เซสปรี™ กีวี ประเทศไทยเน้นการสื่อสารทำการตลาดภายใต้คอนเสป “100% วิตามินซีเพียงพอต่อวันในเซสปรีกีวีหนึ่งผล” สุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่าย ๆ แค่ “หนึ่งผลต่อวัน” เท่านั้น! แคมเปญหลักในปีนี้คือการร่วมมือกับสองนักแสดงขวัญใจวัยรุ่น ซี-นุนิว ที่จะมาช่วยเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์และกระตุ้นยอดขายทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และในปีนี้ เซสปรี™ กีวีได้เปิดตัว สื่อโฆษณา 3 มิติสุดล้ำ ใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์กีวีอันดับหนึ่งของโลก อีกทั้งยังมีกิจกรรมมากมาย ณ จุดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศโดยปีนี้งาน Zespri KiwiBrothers™ Zesty Journey Grand Opening @ ONE BANGKOK สานต่อแคมเปญความอร่อยและเฮลตี้ปีที่ 3 ผ่านคู่จิ้นสุดฮอต “ซี - นุนิว” โดยสามารถร่วมสนุกและลุ้นเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมได้ เพียงซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม Zesty Journey Exclusive Fan Meet 2025 เริ่มตั้งแต่วันนี้ สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ผ่านทาง LINE Official Account ภายใต้ชื่อ Zespri Thailand” ส่วนลูกค้าทั่วไปเรายังคงเสิร์ฟความอร่อยตลอดฤดูกาลฤดูกาลกีวีสีทองอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี ส่วนกีวีสีเขียว จะวางจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคมของทุกปี และกีวีสีแดงมีจำหน่ายช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในช่วงเดือนเมษายนเท่านั้น เซสปรี™ เชิญชวนทุกคนร่วมเดินทางไปกับความอร่อยและเฮลตี้กับ Zesty Journey ปี 2025 ได้แล้ววันนี้ พร้อมหาซื้อ Zespri™ กีวี ได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ* Thai RDI แนะนำให้คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นควรบริโภควิตามินซีวันละ 60 มก. กีวีสีทอง 100 ก. มีวิตามินซี 152 มก. กีวีสีเขียว 100 ก. มีวิตามินซี 85 มก. แหล่งที่มา New Zealand FOODfiles 2021ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ จากเซสปรี™ กีวี เพิ่มเติมได้ที่:https://zespri.co.thwww.facebook.com/ZespriTH/https://instagram.com/zesprithailand#ZesprixZeeNuNew #ZespriKiwifruit #ZespriThailand#ZespriKiwiBrothers #ZestyJurneyกับซีนุนิว#ZeePruk #Nunew #ซีนุนิว #ZeeNunew