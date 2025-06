ธัญ (THANN) เปิดตัว “THANN Pink Ribbon Collection” เพื่อหารายได้ให้แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

“มะเร็งเต้านม” ยังคงเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพและชีวิตของผู้หญิงไทยจำนวนมาก โดยในผู้หญิง 10 คนจะมี 1 คนที่เสี่ยงเป็นโรคนี้ และทุกๆ 2 ชั่วโมงจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมอย่างน้อย 1 ราย โดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการรักษาอย่างทันท่วงทีตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา ‘ธัญ’ (THANN) นำเสนอผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปี ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพผิวและเส้นผมที่ผสานคุณค่าแห่งพืชพรรณเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมถึงธุรกิจ Day Spa และ Wellness Destination ปัจจุบันมีสาขา 85 แห่งใน 16 ประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์โฮมอโรมาเธอราปี, เครื่อง Electric Aroma Diffuser และชุดเครื่องเสียงสำหรับเปิดดนตรีแนวผ่อนคลายได้ถูกติดตั้งภายในห้องเคมีบำบัด (Chemotherapy) ของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่บุคลากรและผู้เข้ารับบริการ“THANN Pink Ribbon Collection” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มอบความหอมแก่ทุกพื้นที่ภายในบ้าน ประกอบด้วย 3 กลิ่นหอม ได้แก่ Aromatic Wood: สดชื่นมีชีวิตชีวาด้วยส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจาก Orange, Tangerine, Nutmeg และ Sandalwood, Oriental Essence: สดชื่นผ่อนคลายด้วยส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจาก Lemongrass และ Kaffir Lime และ Jasmine Blossom: อบอุ่นอ่อนหวานด้วยส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจาก Jasmine“THANN Pink Ribbon Collection” ถูกผลิตขึ้นเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับทุกการบริจาค 590 บาทที่มอบแก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สถาบันพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในเชิงการป้องกัน รักษาและดูแล โดยมีโครงการต่างๆ อาทิ การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย, การวิจัยเพื่อการรักษามะเร็งเต้านมด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy Project), การแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ การจัดสร้างศูนย์มะเร็งเต้านมให้กับประเทศภูฏาน โดยมอบเครื่องเอกซเรย์เต้านมดิจิทัล 3 มิติ เครื่องอัลตราซาวนด์ พร้อมการอบรมขั้นสูงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และสหสาขาที่เกี่ยวข้อง, การสร้างความตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพเต้านมแก่ผู้หญิงไทย (Breast Cancer Awareness Campaign), การช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสในชุมชนแออัดให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกอย่างเท่าเทียม ซึ่งทำต่อเนื่องมากว่า 25 ปี (Slum Project) และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายที่ขาดโอกาสและไร้ที่พึ่ง ณ บ้านพิงพัก (Pink Park Village) ในพื้นที่กว่า 121 ไร่ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครคุณฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธัญ - ออริซ่า จำกัด กล่าวถึงแนวความคิดของ THANN Pink Ribbon Collection ว่า “ความคิดที่จะทำเเคมเปญ THANN Pink Ribbon project เกิดขึ้นจากที่เห็นคนใกล้ตัวมีความเสื่ยงเเละตรวจพบโรคมะเร็งเต้านม ในฐานะของเเบรนด์ที่นำศาสตร์ aromatherapy มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างความสงบ คืนสมดุลย์ของอารมณ์เเละจิตใจ จึงอยากส่งมอบกลิ่นเเละเสียงเพลงให้เเก่ผู้ป่วยเเละบุคลากรของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้ให้เเก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ผมหวังว่าการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงไทยให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย เเละการเสียชีวิตจากโรคนี้”ด้านเหล่าเซเลบริตี้ต่างร่วมเผยความประทับใจที่มีต่อแคมเปญ และแนวทางการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม เริ่มที่ คุณจรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เผยว่า "แคมเปญ THANN Pink Ribbon Collection ทำให้เราเห็นว่า กลิ่นหอมสามารถกลายเป็นเครื่องมือเล็กๆ ที่ช่วยดูแลใจผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างดี และยังสามารถเป็นกำลังใจที่สัมผัสได้จริง โดยเฉพาะกลิ่นที่อ่อนโยน เพราะให้ความรู้สึกเหมือนได้โอบกอดตัวเองในช่วงเวลาที่อ่อนแอ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้หันกลับมาดูแลใจตัวเองอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ผู้หญิงอย่างเราก็ควรดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้เราอยู่ห่างจากโรคร้ายนี้ได้"ต่อมาที่ คุณหฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า "สิ่งที่เราประทับใจที่ THANN ทำในโครงการนี้คือการนำสิ่งที่หลายคนอาจมองข้าม อย่าง “กลิ่นหอม” มาเป็นพลังบวก อยู่ข้างผู้ป่วยโดยไม่รบกวนการพักผ่อนและพื้นที่ส่วนตัว การมอบ Aromatic Oil และเครื่องกระจายกลิ่นหอม Electric Aroma Diffuser เพื่อนำไปใช้ในห้องเคมีบำบัดหรือพื้นที่พักฟื้น ไม่ได้แค่ทำให้ห้องหอม แต่ทำให้รู้สึกว่ามีคนนึกถึงความรู้สึกของผู้ป่วยจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามาก รวมถึงเป็นการชวนให้ทุกคนใส่ใจตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หรือแม้แต่การสร้างบรรยากาศดีๆ รอบตัวก็ล้วนส่งผลต่อสุขภาพกายและใจได้อย่างดี"ถัดมาที่ คุณรินทร์รตา อินทามระ เผยว่า "สำหรับเรา การฟื้นตัวหลังการรักษาไม่ได้หมายถึงแค่ร่างกายที่กลับมาแข็งแรงเท่านั้น แต่ใจเองก็ยังต้องการเวลาและพื้นที่ในการเยียวยาอย่างเงียบๆ เช่นกัน ซึ่งแคมเปญ THANN Pink Ribbon Collection ได้มอบสิ่งสำคัญตรงนี้ให้กับผู้หญิงหลายคน ไม่ใช่แค่การดูแล แต่คือการค่อยๆ พาใจกลับมาหายดีอย่างแท้จริง เพราะกลิ่นหอมกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มในช่วงเวลานั้นได้อย่างเหลือเชื่อ และไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือไม่ก็ตาม เราทุกคนควรใส่ใจสุขภาพเต้านมของตนเอง ด้วยการตรวจคัดกรองโรค และไม่ละเลยสัญญาณของร่างกาย เพราะการป้องกันที่ดีที่สุดคือการเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้"ปิดท้ายที่นักแสดงหนุ่ม หลุยส์ เฮส กล่าวว่า “เรารู้สึกดีใจมากที่ THANN ได้ริเริ่มแคมเปญ THANN Pink Ribbon Collection ซึ่งเป็นการส่งต่อกำลังใจและความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยรายได้จากแคมเปญนี้จะนำไปสนับสนุนการตรวจคัดกรอง รวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่ขาดโอกาส ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง หลายคนอาจเข้าใจว่าโรคนี้เกิดขึ้นเฉพาะในผู้หญิง แต่จริงๆ แล้ว ผู้ชายเองก็มีความเสี่ยงต่อโรคร้ายนี้ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเราควรใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกินดี พักผ่อนให้พอ หรือแม้แต่การลดความเครียดในแต่ละวัน ก็เป็นสิ่งเล็กๆ ที่สำคัญเช่นกัน”ติดต่อสอบถามหรือร่วมสนับสนุน “THANN Pink Ribbon Collection” ได้ที่ Line Official account: @thannthailand และร้าน ‘ธัญ’ (THANN) ทั้ง 11 สาขาทั่วประเทศ อาทิ ชั้น 2 โซน The Storeys ONE Bangkok, ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 5 (Tower 2) โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ, ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกษร, ชั้น 5 ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม, ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ชั้น 4 ไอคอน สยาม, ชั้น 1 ศูนย์การค้าวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่, ชั้น G (The Jungle Zone และ The Botanica Zone) ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต และ ธัญ เวลเนส เดสทิเนชั่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา