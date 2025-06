"ช้าง" จัดเต็มความยิ่งใหญ่ในศึก “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 3” นัดชิงชนะเลิศ ส่ง “นิกกี้-เกรท-บอย-ลีซอ” นำทีมช้างเพื่อนซี้ ปะทะ ทีมนักข่าว ใน “แมตช์ดวลลูกโทษในฝัน” แข่งยิงประตูตำนานช้างศึก “กวินทร์บินได้”นัดชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 3” ทั้งที ช้างเลยขอจัดเต็มความยิ่งใหญ่และความบันเทิงระดับช้าง ให้สมกับการเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลมหาวิทยาลัยระดับประเทศ ที่มีรางวัล Dream Prize สุดเอ็กซ์คลูซีฟพาไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลก จัด “แมตช์ดวลลูกโทษในฝัน” เปิดสนามช่วงพักครึ่งเวลาให้ “ทีมช้างเพื่อนซี้” ที่นำทีมโดย “นิกกี้ ณฉัตร” “เกรท วรินทร” “บอย ปกรณ์” “ลีซอ ธีรเทพ” ฯลฯ แข่งกันยิงจุดโทษกับ “ทีมสื่อมวลชน” โดยได้รับเกียรติจากตำนานช้างศึก “ตอง กวินทร์ ธรรมสัจจานนท์” นายทวารเจ้าของฉายา “กวินทร์บินได้” มารับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูให้แก่ทั้ง 2 ทีม แถมยังได้ขวัญใจช้างศึก “แบงค์ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา” มาร่วมเป็นกำลังใจและฉลองแชมป์ฯ ในแคมเปญ “ช้าง ส่งแชมป์ ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ’ ไปอังกฤษ ปี 3” ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)งานนี้ ได้ “เลโอ โซสเซย์” และ “อุล ภาคภูมิ” มารับหน้าที่พิธีกรสร้างความสนุกให้กับเหล่ากองเชียร์ของ “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” และ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” รวมทั้งคอบอลตลอดการแข่งขัน โดยการแข่งขัน “แมตช์ดวลลูกโทษในฝัน” ที่มี “ตอง กวินทร์” รับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูกลาง ระหว่าง “ทีมช้างเพื่อนซี้” ที่ประกอบด้วย “นิกกี้ ณฉัตร” “บอย ปกรณ์” “เกรท วรินทร” “ลีซอ ธีรเทพ” และ “จีโน่ The Snack” และทีมสื่อมวลชนสายบันเทิง ที่รวมตัวกันเฉพาะกิจจาก 5 สำนักข่าว ผลปรากฏว่าทีมช้างเพื่อนซี้เอาชนะไปด้วยสกอร์ 2 ต่อ 0 เป็นผลงานการยิงเข้าอย่างสวยงามของ “บอย ปกรณ์” และ “จีโน่ The Snack” ในขณะที่ “ลีซอ ธีรเทพ” ยิงเข้ามุมแต่ “ตอง กวินทร์” สามารถสกัดได้ด้วยเท้า เช่นเดียวกับ “นิกกี้ ณฉัตร” ที่ยิงเข้ามุมเช่นกันแต่ก็โดนสกัดได้ด้วยเท้า ในขณะที่ “เกรท วรินทร” ยิงชนเสาด้านขวาของโกลส่วนผลการแข่งขัน “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 3” ทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 6 ต่อ 5 (เสมอในเวลาปกติ 2 ต่อ 2) คว้าแชมป์ฯ ไปครอง รวมทั้งรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟในแคมเปญ “ช้าง ส่งแชมป์ ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ’ ไปอังกฤษ ปี 3” ได้บินไปอังกฤษแบบยกทีม รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท ร่วมกับผู้ได้รับรางวัล SPORTSMANSHIP หรือ “น้ำใจนักกีฬา”นิกกี้ ณฉัตร กล่าวว่า “ยินดีกับทีมแชมป์ปีนี้ด้วยครับ บอกเลยว่ารางวัลในแคมเปญ “ช้าง ส่งแชมป์ ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ’ ไปอังกฤษ ปี 3” นี้สุดยอดจริงๆ ในฐานะที่ผมได้ไปร่วมทริปมา 2 ครั้งแล้ว ประทับใจมากๆ ทั้งได้ชมบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีก ได้เยือนสนามซ้อม Seagrave ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ได้ไปเตะนัดอุ่นเครื่องกับทีม U-21 ได้ขอลายเซ็นเจมี วาร์ดี้ตัวเป็นๆ ทั้งหมดนี้ถือเป็นทริปในฝันสำหรับน้องๆ ทีมแชมป์และคนที่ได้รางวัล Sportsmanship เป็นประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกที่น่าจดจำมากๆ เชื่อว่ารางวัลที่ช้างได้มอบให้จะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีเท้าเพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดไปติดทีมช้างศึกได้อย่างแน่นอน ส่วนน้องๆ ที่พลาดโอกาสปีนี้ไป ปีหน้าปีที่ 4 เชื่อว่าจะต้องยิ่งใหญ่มากขึ้นแน่ๆ ขอเชิญทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศมาสมัครกันเยอะๆ นะครับ แล้วก็ติดตามความสนุกของแคมเปญฟุตบอลดีๆ จากช้างได้ที่ Facebook: Chang World”ด้าน บอย ปกรณ์ ซึ่งเป็น 1 ในผู้ยิงจุดโทษทำประตูให้กับทีมช้างเพื่อนซี้ได้ กล่าวว่า “วันนี้ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสเตะจุดโทษกับเพื่อนๆ และตำนานผู้รักษาประตูอันดับ 1 ของช้างศึก ตื่นเต้นมากๆ ถึงจะได้ลงสนามยิงลูกโทษแค่ครั้งเดียว แต่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ฟุตบอลที่ประทับใจสุดๆ เลยครับ เกมในวันนี้ น้องๆ เล่นกันสนุกมากถึงจะเชียร์ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แต่ก็ยินดีกับน้องๆ ทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพราะนอกจากจะได้แชมป์ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 3” ไปครอง น้องๆ ยังได้รางวัลที่เรียกว่าเป็น Dream Prize ของนักฟุตบอล ได้บินแบบยกทีมไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ ในช่วงเดือนกันยายน 2568 อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่าคอบอลและนักฟุตบอลทุกคนต้องการที่จะสัมผัสอย่างแน่นอนครับ”ส่วน 2 หนุ่มจากช่อง Man of The Match “เกรท วรินทร” และ “ลีซอ วีรเทพ” กล่าวว่า “การแข่งขัน “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 3” ปีนี้เข้มข้นและสนุกขึ้นมากๆ มีจำนวนทีมที่เข้าร่วมมากกว่า 50 ทีมทั่วประเทศเลย ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่คว้าแชมป์ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 3” ไปได้ เพราะพวกผมได้ไปดูที่สนามบางเกมและดูสดใน Live ก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ ตั้งแต่นัดแรกเลย ส่วนทีมที่ผิดหวังก็ไม่เป็นไรนะครับ ปีหน้าปีที่ 4 อยากให้ฝึกซ้อมกันใหม่แล้วมาแข่งกันอีก อยากบอกว่าแต่ละสนามที่แข่ง กองเชียร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จัดเต็มกันมากๆ น้องๆ เริ่มเข้ามาเชียร์กันในสนามมากขึ้นทุกปี เชื่อว่ารายการนี้ ช้างตั้งใจมากๆ ที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในระดับมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งขึ้น ต้องขอขอบคุณ ช้าง ที่อยู่เคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไป รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับฟุตบอลไทยสู่เวทีโลก”