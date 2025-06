“Only Monday” หัวจ่ายเพลงเศร้าจัดเต็มระบบ! คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก “WE ARE ONLY MONDAY” อัดแน่นทุกอารมณ์ให้แฟนเพลงฟินกว่า 4 ชั่วโมง 2 วันรวด

เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงดนตรีที่เติบโตแบบก้าวกระโดดกับความสามารถเกินวัย ฉายแววประดับวงการเพลงอีกหนึ่งวงสำหรับวงจากค่าย GeneLab ในเครือ GMM Music ที่ประกอบไปด้วย 3 นักดนตรีฝีมือฉกาจ ‘ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์ (ร้องนำ/กีตาร์), โปรด-l วริศ สาระเขตต์ (เบส) และ เฟรม คฑาวุธ ขำทอง (กลอง)‘ วงดนตรีร้อยล้านวิวที่สร้างกระแสเพลงฮิตมากมายโดยมีเพลงแจ้งเกิดอย่าง ‘ได้แต่นึกถึง’ ที่ทำให้เป็นที่รู้จัก และอีกหลากหลายเพลงที่ไม่ได้ทำมาเพื่อให้คนร้องตาม แต่ทำมาเพื่อให้คนฟังร้องไห้! จนได้ฉายาที่แฟนเพลงเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’ จากผลงานเพลงตั้งแต่อัลบั้มชุดแรก ‘Only Monday’ ในปี 2022 และอัลบั้มชุดที่สอง ‘Hotel Room 302’ ในปี 2025 ที่เพิ่งปล่อยเมื่อไม่นานมานี้Only Monday ประกาศความสำเร็จอีกก้าวด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตที่จัดขึ้นถึง 2 รอบเต็ม เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ตลอดกว่า 4 ชั่วโมงเต็ม เริ่มต้นด้วยโชว์เปิดตัวสุดจัดจ้านทางด้านดนตรีกับเพลงมันส์ๆ อย่าง ‘We are Only Monday, สองมาตรฐาน, ไม่ต้องมา’ ก่อนจะปรับโหมดไปกับเพลง ‘April’ และสปอยเพลงใหม่ ‘Status’ ที่เล่นเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะปล่อยให้ได้ฟังอย่างเป็นทางการในปีหน้า ตามด้วย ‘ไม่คิดจะลืม, ไม่เป็นไรหรอกมั้ง‘ และซีนเด็ด เบสโซโลของ ‘โปรด‘ ที่โชว์สกิลสุดโหดปลุกใจให้โยกตาม ตอกย้ำสาย Loser กันต่อกับเพลง ดองเก่ง, เธอทำ, ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ, วันเกิดปีนี้, ขี้แพ้คนเดิม และหนึ่งในช่วงที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟน ๆ ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ภายใต้เงามืดพร้อมเสียงเดินของรองเท้าส้นสูง ทำเอาผู้ชมลุ้นตามว่าคือใคร จนกระทั่งเสียงร้องสุดเซ็กซี่พร้อมไฟสว่างขึ้นเปิดตัว Badmixy หรือ ‘มิกซ์ เฉลิมศรี’ ยูทูบเบอร์ตัวแม่เจ้าของเพลง ฟ้ารักพ่อ มาร่วมร้องในเพลง ’จดจำ’ และส่งท้ายความเศร้าในเพลง ‘ถ้าไม่มีฉัน’ เพลงดังของเจ้าตัว ก่อนจะปิดท้ายช่วงแรกของคอนเสิร์ตด้วยเพลงปีลึกของ Only Monday ที่ไม่เคยเล่นที่ไหนกับเพลง ฉันเป็นของเธอ และ แค่น้อยใจนิดหน่อยเดินทางเข้าสู่ช่วงของจริง กับการเปิดตัวสามหนุ่มอีกครั้งในลุคชุดสูทสุดละมุนที่มาใน Acoustic session กับเพลง You Lie To Me จากอัลบั้มสากลของวงเมื่อปี 2020 และเพลง ทุกความทรงจำ, ไม่ร้อง, My Home My Town, 302, Hotel Room ก่อนปลุกอารมณ์ขึ้นอีกระดับกับซีนไฮไลต์การโซโลกลองสุดมันส์โดย ‘เฟรม’ มือกลองของวง ที่เรียกเสียงกรี๊ดและจังหวะหัวใจจากผู้ชมได้ทั้งฮอลล์ เดินเครื่องเข้าสู่ความร็อกสุดมันส์ยุค 2000 กับเพลง ‘เพียงพอ’ ของ Potato ที่ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะเจ้าของเพลงอย่าง ‘ปั๊บ Potato’ โผล่ขึ้นมาบนเวทีแบบเซอร์ไพรส์สุด ๆ กลายเป็นโมเมนต์ของร็อกรุ่นพี่และรุ่นน้องที่ใส่ความมันส์กันไม่ยั้ง พร้อมด้วยเพลงที่ ‘ปั๊บ’ มาร่วมฟีทในอัลบั้มกับเพลง ’ยอมอยู่แล้ว‘ ในดนตรีร็อกจังหวะโจ๊ะฉบับยุค 90 ที่แท้จริงช่วงถัดมา โหมดความรู้สึกถูกดึงกลับเข้าสู่บรรยากาศของความผิดหวังอีกครั้ง ด้วยเซตเพลงอย่าง ซ่อนเธอไว้ในเพลง, Happy New Year, ท้ายปี จากนั้น ‘ธีร์’ นักร้องนำ ก็พาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยซีนโซโลกีตาร์ที่งัดสกิลทุกไม้ตายมาโชว์แบบไม่กั๊ก พร้อมพุ่งทะยานความเดือดไปกับเพลง ขวางทางปืน ที่ได้ ‘โอ๊ค’ นักร้องนำจากวง Little John ผู้ถูกขนานนามว่าเป็นคู่แฝดของ ‘ธีร์’ โผล่ขึ้นมาเซอร์ไพรส์ดวลความมันส์แบบสะใจ พร้อมด้วยเพลง สุดแต่ใจจะไขว่คว้า เพลงฮิตขึ้นหิ้งจากวง Little John ส่งท้ายอย่างเต็มอารมณ์ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับเพลง ทิ้งไป, บรรยากาศ และปิดท้ายค่ำคืนอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเพลงฮิตตลอดกาล ‘ได้แต่นึกถึง’ ที่เรียกเสียงร้องตามจากแฟน ๆ ดังก้องทั้งฮอลล์ เติมเต็มการรอคอยของแฟนเพลง ส่งท้ายความประทับใจด้วยน้ำตาและรอยยิ้มแห่งความยินดีกับความสำเร็จของวงดนตรีสามชิ้นที่ชื่อว่า Only Mondayคงต้องติดตามกันต่อไป เพราะนี่เป็นเพียงก้าวแรกของวง Only Monday ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการที่วงเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ เพราะทุกๆคนคือและพวกเขาพร้อมแล้วที่จะเขียนตำนานบทใหม่ให้กับวงการเพลงต่อไป#WEAREONLYMONDAYCONCERT #OnlyMonday#TheConcertApplication #TheConcert #Changเติมเต็มคำว่าเพื่อน#ทีมครึ่งเก้า #GeneLab #GMMMusic