ชาวอินดี้ห้ามพลาด! “TV GIRL” พร้อมพาแฟน ๆ ล่องลอยไปกับเพลงฮิต “TV GIRL PERFORM THEIR HITS LIVE!” 1 ธันวาคมนี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

และในปี 2557 TV Girl ได้ออกอัลบั้มเต็ม “French Exit” ซึ่งกลายเป็นอัลบั้มสร้างชื่อ ด้วยซาวด์อิเล็กโทรนิกส์สอนแทรกด้วยเสียงกีต้าร์ ออร์แกน และเสียงร้องที่ชวนให้คนฟังดำดิ่งไปในห้วงอารมณ์สับสนของความรัก ที่ทั้งสับสน สิ้นหวัง และโหยหา มีเพลงฮิตติดหูอย่าง “Lovers Rock” อัลบั้มเต็มชุดที่สองอย่าง “Who Really Cares” ได้ปรับสไตล์จากเฟรนช์ป๊อป เป็น 90s ฮิปฮอป และโมเดิร์นไซคีเดลิกป๊อป ให้ความรู้สึกเหมือนความรักมี่ลุ่มหลงและสับสนในช่วงวัย 20แนวเพลงของ TV Girl นั้น เติบโตขึ้นไปตามกาลเวลา สังเกตได้จากอัลบั้มล่าสุดของพวกเขา “Grapes Upon the Vine” ที่ใช้สไตล์เพลงแบบกอสเปลบอกเล่ามุมมองความรักที่โตขึ้น และเล่าถึงชีวิตแง่มุมอื่นมากขึ้น เช่น ชีวิตหลังความตาย ผลงานชุดนี้ทำให้ TV Girl ได้ขึ้นแสดงบนเวทีเฟสติวัลระดับโลกมากมาย