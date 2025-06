ออร่า UNIVERSE! “พลอย อมองดีน กลาสเซ่ต์” คว้ามงMUT ปทุมธานี 2025 “PD ส้ม ณัชพร” สุดปัง! เสียงชมล้นหลาม เจ้าแม่นางงามคนใหม่

โซจึ้ง! โซปัง! สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศ สำหรับ “Miss Universe Patum Thani2025” รอบ Final Competition โดยผู้ที่คว้ามงกุฎอันทรงเกียรติได้แก่ พลอย อมองดีน กลาสเซ่ต์ลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส วัย 24 ปี ที่สมมงแบบไม่ค้านสายตาทั้งความสวยสง่าและทัศนคติที่ดีเยี่ยม ส่วนที่มงลงอีกคนต้องยกให้ PD ส้ม ณัชพร สายบัว ผู้บริหารคนเก่งแห่งบริษัท ออเร้นจ์มาม่า จำกัด ผู้ผลิตรายการ “คุยแซ่บ Show” ผู้อำนวยการกองประกวดน้องใหม่ปีแรก แต่ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด จัดใหญ่สุดจึ้งทำถึง ถ่ายทอดสดรอบตัดสินให้ได้ร่วมลุ้นไปพร้อมกันทั่วประเทศ ทางช่องone31 ทางออนไลน์ที่ Facebook : มิสยูนิเวิร์สปทุมธานี Miss Universe Pathum Thani และ YouTube : Grand TV งานนี้ได้รับฟีดแบ็กดีเยี่ยม เสียงชื่นชมล้นหลามกระหึ่มโลกออนไลน์ว่าแม่ส้มปังที่สุด!!เปิดเวทีด้วย Opening Show สุดอลังการจากดีว่าเมืองไทย นัท มีเรีย เบนเนเดดตี้ ในเพลง Never Enough พร้อมเปิดตัว 15 สาวงาม แนะนำตัว พร้อมโชว์บุคลิกภาพ และไฮไลต์กับการเผยโฉม “มงกุฎเพชรอันล้ำค่า” สำหรับมิสยูนิเวิร์ส ปทุมธานี 2025 เพียงหนึ่งเดียว โดยในงานนี้ ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน และ ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น รับหน้าที่พิธีกรบนเวที ส่วน เป๊กกี้ ศรีธัญญา และ ชมพู่ ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์รับหน้าที่พิธีกรภาคสนาม จากนั้นเข้าสู่รอบชุดว่ายน้ำ ทั้ง 15 สาวงามมาพร้อมความมั่นใจและความเป็นตัวเอง พร้อมอินเนอร์ทรงพลัง หลังจากนั้นพิธีกรประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายเพื่อไปสู่รอบชุดราตรี ทั้ง 10 สาวงามปรากฏตัวในชุดราตรีสวยสง่าสะกดทุกสายตา บรรยากาศยิ่งตื่นเต้น เมื่อถึงวินาทีตัดสินผู้เข้ารอบ Top 5 เพื่อเข้าสู่รอบตอบคำถาม โดยเลือกคำถามจากคณะกรรมการ คุณหนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ, คุณธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล, คุณสุธประภา จันทรปภาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด, คุณโอ๋ ยชญ กรณ์หิรัญ ประธานกรรมการบริษัท Star Hunter Entertainment, คุณเอมมี่ มรกต แสงทวีปMUT 2004 และ คุณสิรณัฐ ทราย สก็อต เซเลบริตี้หนุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและท้องทะเลไทย ซึ่งแต่ละสาวงามได้แสดงไหวพริบ ทัศนคติ ผ่านการตอบคำถามได้อย่างเยี่ยมยอด ยิ่งรอบลึกยิ่งทวีความเข้มข้น จนคัดเลือกเหลือ 2 คนสุดท้ายที่ต้องตอบคำถามเดียวกัน แล้วสปอตไลท์ก็ส่องไปที่พลอย อมองดีน กลาสเซ่ต์ ถูกประกาศชื่อให้เป็น Miss Universe Patum Thani 2025 โดยเธอมีดีกรีเป็นนางแบบมืออาชีพ พูดได้ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และจบการศึกษา Bachelor ofBusiness and Administration from ESSEC Business School (Top Dean’s list ผลการเรียนระดับคะแนนเต็มทุกวิชา) สาวสตรองที่ก้าวข้ามผ่านคำดูถูกมาทั้งชีวิตจนเดินทางสู่ความสำเร็จในวันนี้ พร้อมเปล่งประกายออร่าสู่ Universeตอบโจทย์ “The New Era of MUT” อย่างแท้จริงซึ่งเธอจะได้รับมงกุฎเพชร, เงินรางวัลมูลค่า250,000 บาท พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ภายในงาน ณ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ยังได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุน เซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ สื่อมวลชน เพจนางงาม แฟนนางงาม และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมชมการตัดสินใจอย่างคับคั่ง อาทิ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล, เฌอเอม ชญาธนุส, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, เอส กันตพงศ์, พีท ทองเจือ, เจ็ง วิไลลักษณ์ และลูกชายโรเตอร์, เซ้นต์ ศุภพงษ์, ภูม ณัฐภาสน์, บิลลี่ ภัทรชนน, เบ้บ ธนทัต, อันดา อนันตา, โช ซองฮยอนMister Supranational Korea 2024, มาดามตวง, อ้วน รีเทิร์น, นุ๊ก สุทธิดา และลูกชาย ปาแปง, โก้ ธีรศักดิ์, เด็บบี้, เต้ย ธโนทัย, เจจินตัย ฯลฯติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางFacebook : มิสยูนิเวิร์สปทุมธานี - Miss Universe Pathumhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61572632914276#TheNewEraofMUT #MGIxMUT#MissUniverseThailand#MissUniverseThailand2025#มิสยูนิเวิร์สปทุมธานี #มิสยูนิเวิร์สปทุมธานี2025#MissUniversePathumthani#MissUniversePathumthani2025