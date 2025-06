“THAICID” ขับเคลื่อนงานชลประทาน เตรียมพร้อมประเทศไทย รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย หรือ THAICID จัดแถลงข่าว การจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2025 เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการประจำปี 2568 (The THAICID Network Week for Integrated Knowledge Sharing 2025; THAICID-NWIKS 2025) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2568 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี“นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน” เลขาธิการคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ร่วมกับ กรมชลประทาน สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมาคมไทยไอโอทีเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน กำหนดจัดงาน THAICID-NWIKS 2025 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการในหัวข้อหลักสำคัญคือ “ประเทศไทยพร้อมที่จะรับมือผลกระทบระยะยาว และรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแล้วหรือยัง?” (Is THAILAND Ready to Face the Long-term and Extreme World Impacts of Climate Change?) โดยในปีนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการตลอดทั้ง 3 วัน ประกอบด้วยการประชุมวิชาการระดับชาติ 18th THAICID National Symposium 2025 จัดโดยคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID เจาะลึก 3 ประเด็นหลักที่น่าสนใจ 1. การใช้เทคโนโลยี และระบบประมวลผลในการบริหารจัดการน้ำในยุคโลกรวน (Implementation of Technology and Processing Systems toward Water Management Systems under Uncertain Global Era) 2. การขับเคลื่อนและเตรียมพร้อมในการรองรับการจัดการภัยพิบัติแบบผลกระทบรุนแรงต่อการบริหารจัดการน้ำ (Driving and Preparing for Extreme Disaster Impact on Water management) และ 3. การจัดการน้ำ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคเกษตรอย่างยั่งยืน (Agriculture Water Managements toward Sustainable Reduction of Carbon Emissions)การเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “อนาคตชาวนากับการทำนาแบบใช้น้ำน้อย Chapter 6” ตอน โลกเดือดบ่เคยปรานี แต่เกษตรกรเราก็มีวิธีอยู่กับมัน โดย คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศในนาข้าว (INWEPF-Thailand โดยจะนำเสนอเรื่องราวแนวทางการปรับตัวของชาวนาไทยในยุคที่กำลังเผชิญกับโลกเดือด การนำแนวคิด Nature - based Solutions (NbS)หรือ แนวทางแก้ปัญหาด้วยธรรมชาตินำมาใช้การจัดการน้ำในระบบนิเวศเกษตรที่ใช้วิธีธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความยั่งยืนของระบบนิเวศและการเกษตร แนวทางเหล่านี้ไม่เพียงตอบโจทย์การ "อยู่รอด" ในโลกที่ร้อนขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มรายได้จากการขาย คาร์บอนเครดิตในอนาคต และช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เกษตรกรไทย ว่าเป็น "ผู้ดูแลโลก" ไม่ใช่เพียง "ผู้ผลิตข้าว"การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดงตาล Software Days จัดโดย สถาบันพัฒนาการชลประทาน ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ประกอบไปด้วย การนําเสนอบทความทางวิชาการ การนําเสนอโปสเตอร์ การออกบูธแสดงผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการแสดงกลางแจ้งจากหน่วยงานเครือข่าย มาร่วมขับเคลื่อนในงานด้านวิชาการ และสนับสนุนการดําเนินงานด้านการชลประทานและระบายน้ำของประเทศ ซึ่งบทสรุปจากงานประชุมครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวของกับน้ำได้ในอนาคตนอกจากเนื้อหาทางวิชาการที่เข้มข้นและทันเหตุการณ์แล้ว ภายในงานยังมี การนำเสนอผลงานนวัตกรรมจากภาคสนาม เช่น ระบบชลประทานอัจฉริยะ (Smart Irrigation) เทคนิคเปียกสลับแห้งเพื่อข้าวยั่งยืน การใช้ AI และแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อจัดการน้ำในภาวะวิกฤติอีกทั้งยังได้ฟังวิสัยทัศน์และมุมมองระดับประเทศจาก ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะภาคการเกษตรจึงขอเชิญชวน องค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2568 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ “thaicid.rid.go.th”