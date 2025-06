“เบลล่า-เจษ” ชวนคนไทยรักสุขภาพ ดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100 % “โคโคเลิฟ” เพื่อสุขภาพที่ดี #2

ตอกย้ำการเป็นแบรนด์น้ำมะพร้าวแท้ 100% เพื่อสุขภาพตัวจริง บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% แบรนด์ Cocolove (โคโคเลิฟ) ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่สารกันเสีย จัดงาน “Love yourself , Drink for your health ชวนคนไทยดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100 % โคโคเลิฟ เพื่อสุขภาพที่ดี #2” ณ ลาน FoodWalk Plaza ชั้น G หน้า TOPS Megabangnaทั้งนี้ผู้บริหารบริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์ ร่วมกับ ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร, คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (TOPS) คุณณิศรา ชัยตันติพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค, คุณพลอยชนก ผลถาวรกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าขนม และ เครื่องดื่ม และ คุณวิราศินีย์ จันทมาลา ผู้อำนวยการเขต ร่วมเปิดงาน โดยมี ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร รับหน้าที่พิธีกรภายในงานแบรนด์แอมบาสเดอร์สาวเฮลท์ตี้ “เบลล่า” ราณี แคมเปน พร้อมแขกรับเชิญพิเศษนักแสดงหนุ่มฮอต “เจษ” เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ ร่วมเชิญชวนคนไทยดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100 % โคโคเลิฟ เพื่อสุขภาพที่ดี และมอบความสุขด้วยเสียงเพลง ซึ่งแม่นาย “เบลล่า” ร้องเพลง “ออเจ้าเอย” พาออเจ้าอินไปกับเสียงหวานๆ ส่วนหนุ่ม “เจษ” ก็พาทุกคนล่องลอยไปในห้วงอารมณ์ความรู้สึกในอวกาศ กับเพลงความหมายลึกซึ้ง “จักรวาลคู่ขนาน”แล้วสลับโหมดมาโชว์ฝีมือกันบ้าง ทั้ง “เบลล่า” และ “เจษ” เตรียมเมนูเด็ดที่ทำจากน้ำมะพร้าวแท้ 100 % โคโคเลิฟ เพื่อสุขภาพที่ดี โดย “เบลล่า” ขอเป็นเมนูสายสุขภาพปั่นๆ ชื่อ “โคโคเลิฟชาเขียวมัทฉะขยี้ใจ ภาค 2” ส่วน “เจษ” เป็นเมนู “โคโคเลิฟตะลุมบอน Cucumber” ช่วงที่ทั้งคู่ลงมือทำเมนูสูตรเด็ดเฉพาะตัว แฟนๆ ก็ให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก พอทำเสร็จ “ดีเจนุ้ย” ก็ให้ลองชิมฝีมือของตัวเอง งานนี้ทั้งคู่การันตี “กินแล้วอร่อย สุขภาพดีแน่นอน”จากนั้นเข้าสู่ช่วงกิจกรรม Lucky Fans สำหรับผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมของน้ำมะพร้าวแท้ 100 % โคโคเลิฟ มาก่อนหน้านี้ และได้เป็นผู้โชคดีถ่ายรูปแบบใกล้ชิด 1 ต่อ 1 สุดพิเศษ ที่โฟโต้บู๊ธ แบบ Exclusive กับ แบรนด์แอมบาสเดอร์ “เบลล่า ราณี” และ แขกรับเชิญพิเศษ “เจษ เจษฎ์พิพัฒ” ซึ่งผู้โชคดีสนุกสนานแฮปปี้กันถ้วนหน้าคุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ เผยว่า “กิจกรรมวันนี้ผ่านไปด้วยดี สามารถทำให้แคมเปญ Love yourself , Drink for your health ดำเนินต่อไปได้ มีการตอบรับที่ดีมากจากทุกฝ่ายและผู้บริโภค หลังจากนี้ไปช่วงปลายปีเราจะมีแคมเปญอีกรอบ เป็นการตอกย้ำถึงประโยชน์ของน้ำมะพร้าวกับแคมเปญ Love yourself , Drink for your health อยากจะเชิญชวนคนไทยมาดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อสุขภาพกันเยอะๆแล้วยิ่งเราอยู่ในสภาวะหลังจากโควิดมาคนก็เจ็บป่วยกันเยอะ ถือว่าแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่เรามุ่งเน้นเรื่องสุขภาพอย่างแท้จริง ซึ่ง โคโคเลิฟ เราเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่สารใดๆ รสชาติน้ำมะพร้าวแท้100% มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคครับ”คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร กล่าวว่า “ทาง โคโคเลิฟ ขอบคุณคุณเบลล่า ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรามา 3 ปีซ้อน ก็ขอให้คุณเบลล่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ”ทางด้าน “เบลล่า” ราณี แคมเปญ แบรนด์แอมบาสเดอร์ Cocolove เผยว่า “ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว โคโคเลิฟ และทางโคโคเลิฟได้แบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับคนไทยทุกคน อย่างแคมเปญนี้ก็อยากให้คนไทยรักษาสุขภาพด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% แล้วน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟหอมอร่อย ดื่มง่าย เคยลองแบรนด์อื่นมาแล้ว อร่อยไม่สู้โคโคเลิฟ ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ”“ผู้หญิงอย่างเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยน้ำมะพร้าว อย่างดูแลผิวพรรณชุ่มชื้น เติมเอ็นเนอร์จี้ ช่วยหลายอย่างมาก และทำได้หลายเมนูด้วย อย่างที่เบลทำเมนู โคโคเลิฟมัทฉะขยี้ใจ2 เอามาปั่นกับกล้วยแล้วใส่น้ำผึ้ง โรยผงมัทฉะเข้าไปอร่อยมาก ชิมแล้วยืนยันค่ะ คือเบลเป็นคนไม่ได้ชงอะไรเก่งแต่ว่าพอเติมโคโคเลิฟลงไปทำให้ทุกอย่างกลมกล่อมลงตัว”“ถ้าใครอยากเห็นความสนุกของกิจกรรมในวันนี้เข้าไปดูในแฮชแท็กได้เลยค่ะ งานของเราทุกงานสนุกมาก ถ้าอยากมาร่วมกิจกรรมของเราในคราวหน้าก็เร็วๆ นี้ติดตามกันได้ อยากเชิญชวนให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่เติมน้ำตาลและดีต่อสุขภาพด้วย เปิดใจและมาดื่มกันเยอะๆ นะคะ”“Love yourself , Drink for your health ชวนคนไทยดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100 % โคโคเลิฟ เพื่อสุขภาพที่ดี #2” เป็นกิจกรรมการตลาดที่ต้องการสร้างกระแสผ่าน #LoveYourSelfDrinkForYourHealth เพื่อรณรงค์ให้คนไทยดูแลตัวเอง และรักสุขภาพ ดื่มนํ้ามะพร้าวแท้ 100 % “เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง”พบกับผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% แบรนด์ Cocolove (โคโคเลิฟ) ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่สารกันเสีย และโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้ที่ TOPS, TOPS DAILY, Big C, Lotus's, Foodland, Villa Market, Thaifoods Fresh Market, Gourmet Market, Watsons, Max Mart, Jiffy, Lawson 108 ร้านค้าปลีก-ค้าส่งชั้นนำทั่วประเทศ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB/IG/Tiktok : Cocolove_thailand