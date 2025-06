จุฬาฯ – รามาฯ – ศิริราช – ธรรมศาสตร์ จัดใหญ่! ผนึกกำลังจัดงานแถลงข่าวครั้งที่ 2 และกิจกรรมภาคประชาชนครั้งที่ 1 JCMS 2025: Harmony in Health – Innovating for Sustainable Medicine

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบันชั้นนำของประเทศไทย ผนึกกำลังจัดงาน แถลงข่าวครั้งที่ 2 และกิจกรรมภาคประชาชนครั้งที่ 1 ในการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน พ.ศ. 2568 : ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ และร่วมกันสะท้อนแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ผ่านพลังของวิชาการจากทั้ง 4 สถาบันแพทยศาสตร์ และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 125 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในส่วนของกิจกรรมภาคประชาชน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ยกระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน อย่างรอบด้าน ผ่านกิจกรรมที่ทั้งให้สาระและสร้างประสบการณ์จริง เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำแนะนำโดยบุคลากรทางการแพทย์ และการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งงานจัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ รับหน้าที่พิธีกรสำหรับงานบรรยากาศงานแถลงข่าวครั้งที่ 2 และกิจกรรมภาคประชาชนครั้งที่ 1 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำกล่าวรายงานการจัดงานแถลงข่าวและกิจกรรมภาคประชาชน จากนั้นคณบดีทั้ง 4 สถาบันแพทยศาสตร์ จุฬาฯ – รามาฯ – ศิริราช – ธรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวนำเสนอวิสัยทัศน์และสะท้อนจุดยืนของแต่ละสถาบันต่อบทบาทการบูรณาการองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อวงการแพทย์ไทย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดและงาน และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงถึงกิจกรรมวิชาการและการหารายได้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงถึงกิจกรรมด้านวิจัย และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงถึงกิจกรรมภาคประชาชนและการประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะรับฟังหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อปวงชน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยุทธ โพรารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่มาถ่ายทอดให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมเผยถึงเรื่องราวและแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเป็นแบบอย่างของการทำงานเพื่อประชาชนมาจนถึงปัจจุบันและ กิจกรรมภาคประชาชน ในหัวข้อ “Health & Wealth” ร่วมฟังบทเพลงเพราะๆ พร้อมเคล็ด (ไม่)ลับในการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของนักร้องคุณภาพ กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี และ เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ จากนั้นไปต่อที่กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การป้องกันสุขภาพก่อนเกิดโรค” ที่ไม่ว่าจะวัยไหน อายุเท่าไหร่ การป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษาเสมอ โดยในช่วงเสวนานี้ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก 4 คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำของประเทศได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ที่มาให้ความรู้เรื่องน้ำหนักตัวหรือภาวะอ้วน, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ผศ. นพ.สิระ กอไพศาล ที่มาให้ความรู้เรื่องเบาหวาน...การป้องกันเพื่อชีวิตที่ดีกว่า, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อ.ดร.พท.ป. อังคณา อภิชาตวร ที่มาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยหลักธรรมานามัยตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อาจารย์แพทย์หญิงมัลลิกา ชวนเสงี่ยม ที่มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันสมองเสื่อมนอกจากนั้นยังมี บูทกิจกรรม การตรวจสุขภาพ นิทรรศการ (จากคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน) อาทิ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ Obesity Connects “Connect เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลภาวะอ้วน”, Transplantation “เปลี่ยนอวัยวะ เปลี่ยนชีวิต”, Make Sleep a Priority “สุขภาพดี เริ่มที่การนอน” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ, BRAIN MAZE, การตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย, โภชนาการ & ฟาร์มสร้างสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ การดูแลสุขภาพด้วยหลักธรรมานามัยตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย, Healthy Living by Siriraj “รวมความรู้ สู่สุขภาพดี”, Move Better, Live Stronger “กระดูกดี กับ Ortho Siriraj”, Check & Care: NCD Screening “เช็กสุขภาพก่อนสาย ใส่ใจวันนี้เพื่ออนาคต” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ Stay healthy stay herbal “ชีวาเฮิร์บ”, Lung Fit Lab “ชวนเช็กปอด”, Stride with Strength “ก้าวไปอย่างแข็งแรง” เป็นต้นและสามารถติดตามกิจกรรมการเสวนาภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ณ บริเวณชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน พ.ศ. 2568 สำหรับแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ณ บริเวณชั้น 22 -23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ติดตามความเคลื่อนไหว อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jcms2025.com, Facebook : JCMS 2025 : Harmony in Health หรือ Instagram : jcms2025