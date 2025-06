ปรากฏการณ์แห่งแสง สี เสียง “Miracle of lights ผีตาโขน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

เนรมิตสถานที่สำคัญของเมืองเลยให้สว่างเรืองรองด้วยการแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา ในคอนเซ็ปต์ งานมหัศจรรย์แห่งแสงศิลป์ผีตาโขนบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมผ่านการแสดงแสงสีศิลป์และการละเล่นผีตาโขนในรูปแบบสมัยใหม่เพื่อยกระดับงานเฟสที่เป็นเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมในรูปแบบความทันสมัยให้ตระการตายิ่งขึ้น เนรมิตแสงแห่งศรัทธา บอกเล่าเรื่องราวความศรัทธา ผ่านเทคนิคแสงสีเสียงตระการตา ในรูปแบบพุทธศิลป์ที่ทันสมัย เนรมิตอุโบสถให้เหมือนสรวงสวรรค์ และมีการแสดงรำถวายดอกไม้ ที่แสดงถึงการบูชาและแรงศรัทธาในศาสนาพุทธของคนไทยในรูปแบบทันสมัยมากขึ้นและยังมีการแสดงพลุ ในวันที่28-29 มิถุนายน เวลา20.00 น. อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาโดยกิจกรรม Miracle of lights ผีตาโขน ประกอบด้วยจุดการแสดงทั้งหมด 2 จุดแสดง ดังนี้1.วัดโพนชัย-รอบการแสดง Miracle of Lights ผีตาโขน เวลา 19.00 น. 21.30 น. 22.00 น.-รอบการแสดง Special Miracle of Lights ผีตาโขน-การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประกอบแสง สี เสียง เวลา 19.30 น. 20.30 น.-รอบการแสดง Miracle of Lights ผีตาโขน Special จุดพลุประกอบการแสดง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2568 เวลา 20.00 น.2.วัดเนรมิตวิปัสสนา-รอบการแสดง Miracle of Lights ผีตาโขน เวลา 19.00 น. 20.00 น. 21.00 น. 22.00 น.-รอบการแสดง Special Miracle of Lights ผีตาโขน-การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประกอบแสง สี เสียง เวลา 19.30 น. 20.30 น.-รอบการแสดง Miracle of Lights ผีตาโขน Special จุดพลุประกอบการแสดง ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2568 เวลา20.00 น.ทั้งนี้ผู้ที่สนเข้าชมปรากฏการณ์แห่งแสง สี เสียง Miracle of lights ผีตาโขน บริเวณจุดที่ทำการแสดงในแต่ละพื้นที่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2568 ในเวลา 19.00 – 22.00 น.