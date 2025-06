Wilson เปิดตัวร้านใหม่ เอาใจคนรักเทนนิสย่านตะวันออก กับสาขาเมกะบางนา พร้อม 3 ไอดอลรักสุขภาพ “ฮาร์ท-จินวุค BUS, จูเน่“

Wilson (วิลสัน) แบรนด์อุปกรณ์เทนนิสที่มีความสำคัญกับวงการกีฬาทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งในปีนี้ต้องการขยายตลาดด้วยการเปิดหน้าร้านอย่างเป็นทางการกับคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุด 360 Store ที่ห้างสรรพสินค้าเมกา บางนา ชั้น 2 ตอบโจทย์สำหรับเทนนิสเลิฟเว่อร์ รวมไปถึงกลุ่มคนที่ชื่นชอบในสินค้าและเสื้อผ้ากีฬาแฟชั่น ที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการออกกำลังอย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังสามารถสวมใส่ได้ในทุก ๆ วัน สำหรับฤดูกาลในการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของWilson นั้นได้อิงตาม The 4 Grand Slam Tournaments รายการที่ทรงเกียรติที่สุดในการแข่งขันเทนนิสอาชีพ เพื่อให้แฟน ๆ ได้รอคอยชมคอลเลกชันล่าสุดพร้อมติดตามการแข่งขันได้อย่างใกล้ชิดWilson แบรนด์ที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีไม้เทนนิสและอุปกรณ์กีฬาสำหรับนักกีฬามือสมัครเล่นและมืออาชีพ จนเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและนวัตกรรมด้านอุปกรณ์กีฬาไปทั่วโลกนอกจากการพัฒนาสินค้ากีฬามาอย่างยาวนานแล้ว ทางแบรนด์ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกมาท้าทายขีดจำกัดของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีพลังมากขึ้น อย่างในโลกของกีฬาเทนนิส ชื่อของ Roger Federer, Serena Williams, และ Andy Roddick ไม่ได้เป็นเพียงแค่แชมเปี้ยน แต่ยังเป็นพรีเซนเตอร์และไลฟ์สไตล์ไอคอนที่เลือกใช้อุปกรณ์ Wilson นับเป็นการการันตีจากนักกีฬาชั้นนำระดับโลก และยังสื่อถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ ซึ่งในงานวันนี้ก็มีการปล่อยคอลเลคชั่นใหม่ลิมิเต็ดอิดิชั่นอย่าง RF01 Pro Classic ที่เป็นการนำดีไซน์ในยุคเริ่มแรก Ncode ของ Roger Federer มาวางลงบนไม้แร็คเก็ต RF01 ซึ่งเป็นการบรรจบของอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัวที่สำคัญมีแค่ 60 ตัวเท่านั้นในไทย รวมถึงอีกหนึ่งสินค้า NCODE N Six One tour 90 ไม้ในตำนานที่ผ่านมือนักเทนนิสระดับโลกมามากมาย ซึ่งจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยเป็นดีเทลเดิมๆ ที่ Roger Federer ใช้เป็นไม้คู่ใจในช่วงปี 2004-2006บนแพคเก็ต gift box สุดพิเศษเหมาะกับสายสะสมไม่ควรพลาดWilson 360 Concept Store เปิดตัวครั้งแรกในปี 2021 ซึ่งถือเป็นคอนเซ็ปต์ร้านรูปแบบใหม่แบบครอบคลุมทุกมิติที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทั้งนักกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ด้วยการรวบรวมอุปกรณ์เทนนิส และสินค้าแฟชั่น และถือเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเสื้อกีฬาของ Wilsonเป็นการเชื่อมโยงโลกแห่งการออกกำลังกายและแฟชั่นเข้าด้วยกันอย่างไร้ขีดจำกัด ภายใต้บรรยากาศร้านที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ เน้นการจัดวางสินค้าให้เลือกซื้อง่ายและครบครัน ทั้งยังมอบประสบการณ์การชอปปิ้งที่ตอบสนองทุกความต้องการในทุกมิติ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริงภายในงานเปิดตัวร้านคอนเซ็ปต์ใหม่ครั้งนี้มีศิลปินดาราวัยรุ่น อย่าง ฮาร์ท ชุติวัฒน์ จันเคน, จินวุค คิม 2 หนุ่มจากวง BUS because of you i shine รวมถึง จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน ที่เป็นตัวแทนคนเจนใหม่มาร่วมสวมใส่ชุดคอลเลกชันเสื้อผ้ากีฬาของ Wilson ที่ถือเป็นการผสมผสานระหว่างความชอบและแฟชั่นในสไตล์ของแต่ละคนได้อย่างลงตัวสัมผัสประสบการณ์การชอปปิ้งผ่าน 360 Store คอนเซ็ปต์ร้านรูปแบบใหม่ล่าสุดในไทย จาก Wilson แบรนด์อุปกรณ์เทนนิสระดับโลกได้แล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าเมกา บางนา ชั้น 2@wilsonthailand #WilsonTH #WilsonThailand@wilsonthailand