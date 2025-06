Asava Property Group จัดงาน OPEN HOUSE PR DAY พาสื่อเยี่ยมชมโครงการ "PENTVILLE" ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่ในสถาปัตยกรรมผสมผสาน Scandi x Japandi

ในยุคที่ใจกลางเมืองเริ่มแออัดสาธารณูปโภคมีการพัฒนาขยายออกไปนอกเมือง รังสิต–คลองหลวง เป็นหนึ่งในโซนปริมณฑลเพื่อการอยู่อาศัยที่น่าจับตามอง ด้วยศักยภาพทำเลคลองหลวง–ปทุมธานี ราคาที่ดินยังไม่สูง สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ และยังมีโครงการภาครัฐต่าง ๆ อาทิเช่น ทางยกระดับรังสิต–นครนายก ศูนย์ราชการ และสวนสัตว์ดุสิตแห่งใหม่ ผู้คนรุ่นใหม่มองหาบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตรอบด้านในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการ Work From Home ซึ่งเป็น New Normal ตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมา และการได้พักผ่อน ทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ร่วมกับคนที่รักและสัตว์เลี้ยง ในบ้านทาวน์โฮมสมัยใหม่ ที่ให้ความรู้สึกเสมือนบ้านเดี่ยว พร้อมฟังก์ชันครบครัน ในราคาจับต้องได้ จึงกลายเป็นทางเลือกที่มาแรงในปัจจุบันคุณธีริศรา อัศวนิเวศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Asava Property Group เผยถึงความสำเร็จที่ผ่านมาและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ว่า "เรามีประสบการณ์และความสำเร็จจากโครงการบ้านเดี่ยวThe Pavilla มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท ที่ปิดการขายไปแล้ว แม้ในช่วงสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว เรามองหาโอกาสในวิกฤต ศึกษาข้อมูลตลาดอย่างลึกซึ้ง หาน่านน้ำที่ยังมีปลาให้ตกได้ และลงทุนอย่างระมัดระวัง”จากความเข้าใจในตลาดและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล Asava Property Group จึงได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ "PENTVILLE" อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจากโครงการ PentVille รังสิต-คลอง 6 มูลค่าโครงการกว่า 600 ล้านบาท จำนวน 286 ยูนิต ภายใต้แนวคิด "ชีวิตไม่เหมือนใคร! ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมัยใหม่ที่แตกต่างและเป็นตัวคุณ" โดดเด่นด้วยการเป็น "ทาวน์โฮมฟีลบ้านเดี่ยว" ที่มีหน้ากว้างพิเศษถึง 6-8 เมตร ให้ความรู้สึกโอ่โถง ไม่เหมือนทาวน์โฮมปกติ ดีไซน์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Scandi x Japandi ผสานความเรียบง่ายสไตล์สแกนดิเนเวียน เข้ากับความสงบนิ่งแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่มีน้องหมาน้องแมว หรือครอบครัวใหญ่ที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ร่วมด้วยไฮไลต์สำคัญที่ไม่มีที่ไหนเหมือนคือ Living Room ที่มีทั้งรูปแบบ Duplex และ Double Volume (ฝ้าสูง 4.4 – 6 เมตร) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มักพบในบ้านราคารับ 10ล้าน+ แต่ PENTVILLE นำมาให้ตลาดบ้านทาวน์โฮม 2ล้านได้สัมผัส ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในโครงการยังมีไลฟ์สไตล์คาเฟ่ที่เสริฟ Specialty Coffee และฟิตเนสห้องกระจกพาโนรามา ที่โอบล้อมด้วยสวนเขียวชอุ่ม ให้คุณได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพที่เหนือระดับโครงการ PENTVILLE ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่คือการสร้างสรรค์ "แรงบันดาลใจ" ในการใช้ชีวิต จาก DNA ของบริษัทที่ว่า "สร้างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ" (Create to Inspire) PENTVILLE จึงตั้งใจมอบมากกว่าแค่บ้าน แต่คือพื้นที่ที่จะช่วยจุดประกายให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในทุกมิติ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านทุกท่านสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมโครงการ PENTVILLE รังสิต-คลอง 6 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.098-898-2689​​​​​