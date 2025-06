ธรรมศาสตร์ ผนึกกำลัง STEPS Academy เปิดตัวหลักสูตร AI-RE ปฏิวัติวงการอสังหาฯ ด้วย AI, Innovation และ Martech

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School) ร่วมกับ STEPS Academy ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) จัดตั้งหลักสูตร “AI - RE Executive Program in AI, Innovation & Martech for Real Estate by Thammasat Business School x STEPS ACADEMY” หลักสูตรเร่งรัดที่มุ่งพลิกโฉมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ “Business Transformation Model” ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีการตลาด (Marketing Technology หรือ Martech) เพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารหลักสูตร AI-RE กล่าวว่า “Thammasat Business School มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 20 ปี มีทั้งลูกศิษย์และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ขณะที่ STEPS Academy มีความเชี่ยวชาญด้าน AI & Martech ทั้งความรู้และการนำไปใช้จริง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ อดีตนายกสมาคม Martech เข้ามาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นที่มาของหลักสูตร AI-RE”ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของวงการอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ หนี้ครัวเรือน และภัยพิบัติ ทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้องพยายามปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น Land & Houses ที่ทำธนาคาร โรงแรม ศูนย์การค้า หรือพฤกษาที่ทำโรงพยาบาลและโครงการ Mixed-Use อื่น ๆ วงการอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ถือเป็น Red Ocean จึงต้องหาโอกาสใหม่ ๆ บนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการไหลของแหล่งทุน”หลักสูตร AI-RE จึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ 2 แกนหลัก ได้แก่:•Future Vision: มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางในอนาคต แนวทางการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงโมเดลราคา หรือโมเดลการลงทุนใหม่ ๆ โดยมีกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุทั่วโลก และคอนโดที่มีบริการระดับโรงแรมนอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน เช่น Self-Service Hotel เพื่อลดการใช้พนักงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นเครื่องมือและนวัตกรรมใหม่พร้อมแนวคิดที่ทำได้จริง และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำ Digital Transformation เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับธุรกิจของตนเอง•AI & Martech: “คุณจิตติพงศ์ ที่ปรึกษาหลักสูตร ได้เล็งเห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์บางแห่งยังทำการตลาดแบบเดิม หรือเริ่มใช้ Digital Marketing แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ และ AI เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงนี้” ศาสตราจารย์วิทวัสกล่าวนอกจากนี้ STEPS Academy ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในสายงานอสังหาริมทรัพย์มาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงภายใน เช่น การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Data) การทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก และการนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผน Personalization Marketing เพื่อวิเคราะห์และประเมิน Conversion Rate และ ROI ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการนำเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ได้จริง ลดต้นทุน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ได้กว้างขึ้นและเร็วขึ้นคุณพล วรรณชนะ COO & Founder of STEPS Academy และผู้อำนวยการหลักสูตร AI-RE กล่าวว่า “ในช่วงนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนของวงการอสังหาริมทรัพย์ในการเข้าสู่ยุคใหม่ มีทั้งเรื่องของการใช้เทคโนโลยี และ AI ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถือเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวที่จะทำให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด หลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งสายงานอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้พบปะผู้คนในสายงานฝั่ง Tech หรือเอเจนซี่ และในส่วนของสายงาน Tech เองก็จะได้แลกเปลี่ยนมุมมอง Position, Business Model, Customer Pain Point และ Customer Experience ใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป”คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิของหลักสูตร ผู้จัดงาน Martech Expo และ อดีตนายกสมาคมมาร์เทคแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การทำการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน Digital Marketing หรือ Digital Platform เริ่มเข้ามามีบทบาทเกือบ 100% หากมีเครื่องมือ Martech ที่ดี มีวิธีการออกแบบกระบวนการเก็บ Customer Data ที่ดี ก็จะยิ่งทำให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดถึงลูกค้า หรือกระบวนการดำเนินงานภายใน สามารถใช้ Martech และ SaaS (Software as a Service) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ และเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง AI ก็เข้ามาช่วยให้การทำงานของเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลรวดเร็วขึ้นหลักสูตร AI-RE จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการนำ Martech, Data และ AI เข้ามาช่วยทั้งฝั่งหลังบ้านและหน้าบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นมิติใหม่สำหรับทั้งสายงาน Tech ที่จะได้ Vision และ Connection ในฝั่งอสังหาริมทรัพย์ และสำหรับสายงานอสังหาริมทรัพย์เองก็สามารถนำไปต่อยอดทางการตลาด หรือ Business Solution ได้ ซึ่งตอบโจทย์ในการสร้าง New S-Curve อย่างแท้จริง”หลักสูตร AI-RE ไม่ได้มีเพียงแค่การนำ AI เข้ามาใช้งาน แต่ยังมีนวัตกรรมอีกมากมายที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดการ Transformation อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ฝั่งของการตลาดและการขายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของ Model Changing และ Business Model Transformationการร่วมมือระหว่าง Thammasat Business School และ STEPS Academy ถือเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในการเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลิต Business Model ใหม่ ๆ และเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เดินต่อและเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง”คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม CEO & Founder of STEPS Academy และผู้อำนวยการหลักสูตร AI-RE กล่าวว่า "ความร่วมมือในการจัดตั้งหลักสูตร AI-RE สะท้อนถึงความตั้งใจของเราที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี AI และ Martech รวมถึงการผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย"หลักสูตรAI - RE Executive Program in AI, Innovation&Martech for Real Estate by Thammasat Business School x STEPS ACADEMY จะเปิดการเรียนการสอนแบบ Hybrid (Onsite) ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 9 สัปดาห์ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13:00 - 18:00 น.หากสนใจขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ 02 -096-4474 https://course.stepstraining.co/en/page/ai-for-real-estate และ Line OA: @stepstraining