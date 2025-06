ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดประสบการณ์ชีวิตสมดุลผ่านงาน “A ROOT by Thai Group – กินดี วางแผนดี ชีวิตดี” ส่งเสริมไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ

อาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเชื่อว่าความมั่นคงในชีวิต ไม่ได้มีเพียงเรื่องเงินทอง แต่เริ่มจาก ‘รากฐาน’ ที่แข็งแรง นั่นคือสุขภาพที่ดี และการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมาย งาน A ROOT ครั้งนี้จึงเป็นมากกว่างานสุขภาพทั่วไป แต่เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้าถึงองค์ความรู้ เครื่องมือ และแรงบันดาลใจในการกลับมาดูแลตัวเองและคนที่รัก ทั้งในมิติกาย ใจ และอนาคตที่อยากสร้าง”บรรยากาศภายในงานถูกออกแบบภายใต้ธีม Fresh Food, Good Health เปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับคนเมืองและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น โซนอาหาร โซนวางแผนชีวิต โซนตรวจสุขภาพ พร้อมบริการการตรวจเต้านมฟรี โดยรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ จากมูลนิธิถันยรักษ์ รวมถึงกิจกรรมไฮไลต์ Her Power, Her Passion – Together we raise awareness for breast cancer เพื่อรณรงค์เรื่องการป้องกันมะเร็งเต้านมอีกหนึ่งความพิเศษคือ การได้พบกับบทสนทนาและแรงบันดาลใจจาก อาทินันท์ ผู้ริเริ่มและผลักดันให้ A ROOT by Thai Group เป็นคอมมูนิตี้สุขภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างจริงจัง และในบทบาทกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ ที่มุ่งหวังให้ผู้หญิงไทยตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม พร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญจากหลายแวดวง อาทิ นันทนา ตั้งใจตรง ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต มาให้ความรู้เรื่อง “สมุดแปลนชีวิต” และ หมอตั้ม – นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ CEO & Co-Founder Health at Work มาให้ความรู้เกี่ยวกับ“มะเร็งปอด ภัยเงียบที่ต้องรู้เท่าทัน”