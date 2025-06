บันเทิงรอบโลก หลีเจียซินอายุ 55 ปีแต่ยังสวยไม่เปลี่ยน

“หลีเจียซิน” อดีตมิสฮ่องกงผู้ได้ชื่อว่าเป็น “มิสฮ่องกงที่สวยที่สุด” โพสต์ภาพฉลองวันเกิดอายุ 55 ปีบนโซเชียลมีเดีย ทำให้ชาวเน็ตตะลึงในความอ่อนเยาว์ราวกับสมัยรุ่งเรือง เธอสวมชุดลูกไม้ชมพูและชุดเลื่อมดำที่เผยรูปร่างเพรียวสวยเหมือนเดิม พร้อมขอบคุณแฟนๆ ที่ส่งดอกไม้และร่วมฉลองวันเกิดกับเธอ “หลีเจียซิน” แต่งงานกับนักธุรกิจ “จูเลียน ฮุย” และมีลูกชายชื่อ “เจย์เดน” หลายคนชมว่าเธอสวยขึ้นเรื่อยๆ และแทบไม่มีร่องรอยของวัยเลย“คาลลินา เหลียง” นักแสดงสาวจาก Tell Me Everything และ Foundation ได้รับบท “ชุนหลี” ในภาพยนตร์ Street Fighter ฉบับคนแสดงจาก Legendary Pictures ซึ่งมีกำหนดฉายมีนาคม 2026 นี่คือการกลับมาของแฟรนไชส์เกมระดับตำนาน โดยมีดาราเสริมทัพอีกมาก เช่น “แอนดรู โคจิ” ที่อาจรับบท “ริว” และ “โนอาห์ เซนตินีโอ” ที่เหมาะกับบท “เคน” รวมถึง “เจสัน โมโมอา” ที่มีข่าวจะเป็น “บลังก้า” และ “โอวิล เพ็ค” ในบท “เวก้า” ทั้งนี้ฉากบู๊จะได้รับการดูแลในระดับมืออาชีพสายหยวนวูปิง“ฌอน คอมบ์ส” หรือ “ดิดดี้” ถูกเปิดโปงในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ทางเพศ เมื่อ FBI พบขวดน้ำมันเบบี้กว่า 200 ขวดและสารหล่อลื่น 900 ขวดในตู้ควบคุมความชื้นที่บ้านในลอสแอนเจลิส รวมถึงอาวุธ ชุดชั้นใน และยาเสพติด หลักฐานทั้งหมดสนับสนุนคำให้การเรื่อง “freak-off parties” ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่เคยบุกคฤหาสน์ที่ไมอามี ขณะที่อดีตแฟนสาว “แคสซี่ เวนทูรา” ก็ให้การถึงรายละเอียดปาร์ตี้ในคดีนี้“จองกุก” สมาชิกวง BTS ขอโทษผ่าน Weverse หลังถูกวิจารณ์หนักจากการสวมหมวกที่มีข้อความ “Make Tokyo Great Again” ซึ่งเกี่ยวโยงกับแนวคิดชาตินิยมญี่ปุ่นและต่อต้านเกาหลีใต้ วลีนี้เคยถูกใช้ในการหาเสียงของ “ยูริโกะ โคอิเคะ” ผู้ว่าฯ โตเกียว โดยได้รับอิทธิพลจากสโลแกนของ “โดนัลด์ ทรัมป์” หลังเกิดกระแสตีกลับ “จองกุก” ระบุว่าไม่ได้ตรวจสอบความหมายของข้อความบนหมวกอย่างถี่ถ้วนและได้ทิ้งหมวกไปแล้ว ผู้สังเกตการณ์มองว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่กระทบระยะยาวต่อศิลปินระดับ BTS