ศูนย์คุณธรรมเผยรายชื่อสื่อส่งเสริมคุณธรรม รับรางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2024 หลานม่า และ Good Doctor หมอใจพิเศษ คว้าแชมป์สาขาละคร-ภาพยนตร์

วันที่ 11 มิถุนายน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เผยรายชื่อผู้ชนะประเภทสื่อ โดยคัดเลือกสื่อ ๙ สาขา ได้แก่ ละคร, ภาพยนตร์, คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย, โฆษณา บทเพลง, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, หนังสือ และสื่อดิจิทัล ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความดี และคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เผยว่า “รางวัล THAILAND MORAL AWARDS เกิดขึ้นด้วยเป้าประสงค์หลักของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการส่งเสริมคุณธรรม และสร้างพื้นที่ความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจและกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดีในสังคม เพื่อให้เกิดการขยายผลและต่อยอดการทำความดีในวงกว้าง ด้วยการมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ สื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กร ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ บุคคลเหล่านั้น ให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการทำความดีไปยังสังคมวงกว้าง ซึ่งรางวัลประเภท สื่อ นับเป็นอีกหนึ่งประเภทสำคัญ ที่ทางศูนย์คุณธรรมให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมปัจจุบันในทุกช่วงวัยอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และคนรุ่นใหม่ซึ่งรางวัล Thailand Moral Awards 2024 ได้แบ่งรางวัลประเภทสื่อออกเป็น 9 สาขา ได้แก่ ละคร, ภาพยนตร์, คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย, โฆษณา, บทเพลง, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, หนังสือ และสื่อดิจิทัล โดยมีการจัดอันดับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 69 รางวัล ดังต่อไปนี้สาขาละคร- รางวัลชนะเลิศ Good Doctor หมอใจพิเศษบริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สงครามสมรสบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หมอตลอดกาลองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส- รางวัลชมเชย สาธุNetflix Thailand ร่วมกับ Deluxe Production- รางวัลชมเชย สติมา เณรน้อยอัจฉริยะบริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด- รางวัลชมเชย คนกล้าท้าชน (ช่อง 7 HD)บริษัท โคลีเซียม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด- รางวัลชมเชย สตาร์อัพ โน คอร์รัปชันบริษัท สยามแพนโดร่า จำกัด(นายกุลชาติ จิตขจรวานิช)- รางวัลชมเชย รถรางเที่ยวสุดท้ายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอสสาขาภาพยนตร์- รางวัลชนะเลิศ หลานม่าบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มานะแมนช่อง ๓ และ M STUDIO- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ตำรวจแต่งบริษัท มังกรฟิล์ม จำกัด- รางวัลชมเชย องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบบริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล(ประเทศไทย) จำกัด- รางวัลชมเชย มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิตินางสาวพวงเพชร สุพาวาณิชย์สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์- รางวัลชมเชย ตาคลี เจเนซิส (Taklee Genesis)บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด- รางวัลชมเชย URANUS2324VelCurve Studioสาขาคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย- รางวัลชนะเลิศ “ใครไม่เห็น เราเห็น”บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จำกัด- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รองปลัดฯ บ้าเก็บขยะ (ชุมชนไร้ขยะ)SCG- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ส่งต่อความซื่อสัตย์ สร้างสังคมน่าอยู่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด- รางวัลชมเชย “ฟ้า อัจฉรา” ผู้หญิงที่ไม่เคยจากบ้านเกิด เพราะเชื่อว่าที่นี่ยังมีโอกาสSCG- รางวัลชมเชย ความซื่อสัตย์ เป็นพื้นฐานของความดีโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ- รางวัลชมเชย ช่วยยายหลงทางเพจ หนามบอล สตูดิโอ- รางวัลชมเชย เส้นทางสู่ความเชื่อถือและความซื่อสัตย์โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ- รางวัลชมเชย คาถาเลิกยาบ้าชมรมสื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนเมตตาวิทยาสาขาโฆษณา- รางวัลชนะเลิศ วันพ่อ: ความทรงจำที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ Live Life with No Regret มีชีวิต ที่คุณจะไม่เสียใจบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คนดีตายหมดแล้วสถาบันพระปกเกล้า และ บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิล์ม จำกัด- รางวัลชมเชย จิตวิญญาณความเป็นครูบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)- รางวัลชมเชย Under My Skin ผิวของแม่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)- รางวัลชมเชย Hear For Your Home เสียงของคนอยากมีบ้านบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)- รางวัลชมเชย ชาวจุฬาฯ คิดว่าตัวเองเป็นคนชนชั้น (ขยะ) ไหน?!Chula Zero Waste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- รางวัลชมเชย คุณนิด น้ำจิ้มสุกี้ เป็นกำลังใจให้ เพราะในเมืองมันท้อ...ไปจนฮอดการเฮ็ด งานที่วุ่นวาย บริษัท น้ำจิ้มคุณนิด จำกัดสาขาบทเพลง- รางวัลชนะเลิศ บทเพลง กตัญญูโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ บทเพลง สุขอยู่ในใจเราบริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จํากัด- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ บทเพลง สติ สติมาบริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จํากัด- รางวัลชมเชย บทเพลง หัวใจมีธรรมดร.สุพัฒน์ ศรีกงพาน- รางวัลชมเชย บทเพลง พอเพียงก็เพียงพอบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร- รางวัลชมเชย บทเพลง เกิดเป็นคนทั้งทีบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร- รางวัลชมเชย บทเพลง ทวนกระแสบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตรสาขารายการวิทยุ- รางวัลชนะเลิศ รายการ มนุษย์ต่างวัย Talkบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการ บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รายการ Inside รัฐสภา ดำเนินรายการโดย ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็นสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา- รางวัลชมเชย รายการ พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส- รางวัลชมเชย รายการ อสมท เพื่อชุมชน ช่วงที่นี่ พัด-ทะ-ลุงสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพัทลุง- รางวัลชมเชย รายการ Club Fridayบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)- รางวัลชมเชย รายการ หูยาวเล่าเรื่ององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส- รางวัลชมเชย รายการ Game Cult -เกม ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอสสาขารายการโทรทัศน์- รางวัลชนะเลิศ รายการ Smiling Land แดนยิ้ม (คน) ยาก ตอน รอยยิ้ม คนไร้เสียงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการ เรื่องเล่าจากปลายด้ามขวาน EP.4ตอน รสชาติแห่งพหุวัฒนธรรม “Diversity of Flavors”บริษัท เคาน์เตอร์พอยท์ แฟคทอรี่ จำกัด- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รายการ ฟ้ามีตา ตอน เหรียญปลดหนี้ (ช่อง 7HD)บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด- รางวัลชมเชย รายการ สารคดี “คนจนเมือง ซีซัน 4” ตอน ดอกไม้ในสลัมองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส- รางวัลชมเชย รายการ ผู้ปิดทองหลังชายแดนตอน ‘หมอโบว์’ ชนัญญา กาญจนสาขา หญิงแกร่งผู้ต่อ ‘ลมหายใจ’ สัตว์ป่า บริษัท นครา สตูดิโอ จำกัด- รางวัลชมเชย รายการ Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ตอน รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ VS รร.กำเนิดวิทย์บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)- รางวัลชมเชย รายการ สุขนคร ตอน ชุมชนดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา- รางวัลชมเชย รายการ ช่างไทย สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย ซีซั่น ๒ตอน ช่างตีทองคำเปลว Gold leaf makerช่างไทย สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทยสาขาหนังสือ- รางวัลชนะเลิศ หนังสือ WHEN HOPE BECOMES HISTORY โลกหมุนด้วยความหวังสำนักพิมพ์ลูป- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ หนังสือ คลินิคหมอฟันริมเขาบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หนังสือโรงเรียนน้ำใจดีของครูมอลลี่สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์- รางวัลชมเชย หนังสือ นิทาน เจ้าฮิปโป สอนหนูๆ ให้รู้จักช่วยเหลือเพื่อนบริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด- รางวัลชมเชย หนังสือ เมื่อคุณยายกลายเป็นหนูน้อยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์- รางวัลชมเชย หนังสือ คุณหมออันตนมีอะไรก็ช่วยเหลือกันสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์- รางวัลชมเชย หนังสือ ทำไมเราต้องเกิดมา เพื่อหาทางมีชีวิตอยู่ต่อไปสำนักพิมพ์บัน (BUNBOOKS)- รางวัลชมเชย หนังสือ ในวันที่พ่ออยู่บ้านสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์สาขาสื่อดิจิทัล- รางวัลชนะเลิศ กล้าหน้าเสาธงโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฝึกสมองให้หยุดคิดลบ สุขมากขึ้น ตามหลักวิทยาศาสตร์YouTube สมาธิ ๓๖๐ องศา- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ -- รางวัลชมเชย เพจเฟซบุ๊ค “อ่านหนังสือกับลูก” บทความสร้างสรรค์ เพื่อครอบครัวสุขสันต์นางดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู- รางวัลชมเชย สติ Space มอบผลลัพธ์เชิงบวกในการทำงานมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ- รางวัลชมเชย บททดสอบคนดีเพจ สามโคกฟิล์ม - SKF- รางวัลชมเชย จงทำดีแม้ไม่มีใครเห็นเพจ กล่องหนัง- รางวัลชมเชย ลูกเป็ดผจญภัย สื่อละครสร้างสรรค์เพื่อเด็กพิการทางการเห็นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2024 ประเภทสื่อ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล รางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตร ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมทั้งมีชื่อจารึกอยู่ใน Hall of Fame ของแพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม เพื่อยกย่อง เชิดชู และเป็นเกียรติประวัติจากการที่สื่อเหล่านั้นได้สร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่สังคมจากการมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณธรรมและความดีให้แผ่ขยายในวงกว้างสำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามผลผู้ชนะรางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2024 ได้ทางเว็บไซต์ thailandmoralawards.com หรือ Facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร. 0 2184 2728-32 หรือ 063 335 5746