"เดอนีส์ วีลเนิฟ" เตรียมกำกับหนัง "เจมส์ บอนด์" ภาคใหม่อย่างเป็นทางการ

โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของโปรดิวเซอร์ชื่อดัง เอมี พาสคาล และเดวิด เฮย์แมน ซึ่งเข้ามารับไม้ต่อหลังจากบาร์บารา บร็อคโคลี และไมเคิล จี. วิลสัน สองโปรดิวเซอร์ผู้สร้าง Bond มายาวนาน ทำข้อตกลงสละสิทธิ์ควบคุมครีเอทีฟให้กับ Amazon MGM Studios เมื่อต้นปีวีลเนิฟกล่าวในแถลงการณ์ว่า: “ผมจำได้ว่าหนังเรื่องแรกที่ดูในโรงกับพ่อคือ Dr. No ของ ฌอน คอนเนอรี … เจมส์ บอนด์มีความหมายกับผมมาก เขาคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ผมตั้งใจจะรักษาจิตวิญญาณของเขาไว้ และเปิดประตูสู่ภารกิจใหม่ๆ ที่จะตามมา”พาสคาลและเฮย์แมนเสริมว่า “เดอนีส์เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ เจมส์ บอนด์ ตั้งแต่ยังเด็ก และความฝันของเขาที่จะกำกับหนังเรื่องนี้ ก็กลายเป็นความฝันของพวกเราด้วยเช่นกัน”ล่าสุดผลงานของวีลเนิฟ Dune: Part Two กวาดรายได้ทั่วโลกกว่า 700 ล้านดอลลาร์ และเขากำลังเตรียมถ่ายทำ Dune: Part Three ในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยมีกำหนดฉายวันที่ 16 ธันวาคม 2026ด้านไมค์ ฮอปกินส์ หัวหน้าฝ่าย Prime Video และ Amazon MGM Studios กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่เดอนีส์รับหน้าที่กำกับบทต่อไปของ 007 เขาคือผู้สร้างภาพยนตร์ระดับปรมาจารย์ ที่มอบโลกแห่งภาพยนตร์สุดตราตรึง ผ่านทั้ง Blade Runner 2049, Arrival, และ Dune”ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศรายชื่อนักแสดงที่จะมารับบท “007” แทนแดเนียล เคร็ก ที่อำลาบทบาทไปใน No Time to Die (2021) รวมถึงยังไม่ระบุชื่อผู้เขียนบทแต่อย่างใด