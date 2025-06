ลูกชาย “หลินจื้ออิง” ฉายแววหล่อได้พ่อ

ตามรายงานระบุว่าในคอนเสิร์ตของ หลินจื้ออิง ที่จัดขึ้นที่มาเลเซีย คิมิ ลูกชายคนแรกของ หลินจื้ออิง วัย 15 ปี ดูโดดเด่นท่ามกลางฝูงชนด้วยความสูง 180 ซม. และแม้จะสวมหน้ากากอนามัย แต่ก็ยังฉายแววความหล่อเพราะสันจมูก ดวงตาและคิ้วของเขาเหมือนถอดแบบมาจากผู้เป็นพ่อไม่มีผิด จนภาพของเขากลายเป็นไวรัลไปทั่วในโลกออนไลน์“คิมิ เหมือน หลินจื้ออิง มาก” ,“เขาทำยังไงถึงได้สูงไวขนาดนี้?”, “ตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้ว”ก่อนหน้านี้ คิมิ เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ หลังจากที่เขาปรากฏตัวร่วมกับพ่อในรายการ Dad! Where Are We Going? ตอนที่เขาอายุเพียง 3 ขวบ และเพื่อรักษาชีวิตวัยเด็กที่เรียบง่ายให้กับลูกชาย หลินจื้ออิง ก็เริ่มให้ลูกออกสื่อและปรากฏตัวต่อสาธารณะน้อยลงแม้ว่า หลินจื้ออิง จะอวดภาพครอบครัวลงโซเชียลมีเดียบ้าง แต่เขาก็ไม่เคยเปิดเผยใบหน้าเต็มๆของลูกชายเมื่อปี 2024 เขาก็เคยโพสต์ฉลองวันเกิด คิมิ เพื่อเผยให้เห็นว่าตอนนี้ลูกชายของเขาสูงกว่าเขาแล้ว แต่ก็ยังคงไม่เปิดเผยใบหน้าของลูกชายอยู่ดี