GAC AION ประกาศเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง "AION UT" ที่มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะครบครัน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่และเปิดบทใหม่ของวงการยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดไทย

กรุงเทพฯ – พบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก โดย AION UT ถือเป็นแบรนด์ยานยนต์พลังงานใหม่ชั้นนำจากประเทศจีน ภายใต้แนวคิด “Let’s Play” ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ผู้รักอิสระ ชอบความสนุก และมองหานวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อยกระดับทุกการเดินทาง”AION UT มาพร้อมดีไซน์ “Futuristic Minimalism” แรงบันดาลใจจากเมืองมิลาน ผสานศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมกำหนดมาตรฐานใหม่แห่งยนตรกรรมไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยมเสริมด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัจฉริยะ ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับ L2 และฟังก์ชันความปลอดภัยที่ครบครัน อีกทั้งยังรองรับการชาร์จเร็วจาก 30%-80% ในเวลาเพียง 24 นาทีและวิ่งได้ไกลถึง 500 กิโลเมตรต่อการชาร์จ (มาตรฐาน NEDC)ราคาเปิดตัว AION UT ทรง Hatchback 5 ประตูในครั้งนี้ เปิดตัวด้วยกันทั้งหมด 2 รุ่นย่อย ได้แก่● AION UT รุ่น 420 Standard ราคาจำหน่าย 519,900 บาท (ราคาพิเศษ 499,900 บาท)*● AION UT รุ่น 500 Premium ราคาจำหน่าย 669,900 (ราคาพิเศษ 649,900 บาท)**จำหน่ายในราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568AION UT มอบการอัปเกรดใหม่ให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่เพิ่มคุณค่าและตอบโจทย์การใช้งานจริง โดยคุณหลุยส์ หลิว (Mr. LOUIS LIU) ตำแหน่ง Vice President of AION Automobile Sales (Thailand) กล่าวว่า เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง AION ด้วยการอัปเกรดฟีเจอร์สำคัญให้กับ AION UT ทั้งรุ่น Standard และ Premium โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าสูงสุดในการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้แก่ 6 การอัปเกรดสำคัญสำหรับ AION UT รุ่น 420 Standard:1.ระยะทางขับขี่เพิ่มขึ้นจาก 400 กม. เป็น 420 กม. ช่วยให้ลูกค้าในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพฯ เดินทางได้เพิ่มขึ้นอีก 1 วันโดยไม่ต้องชาร์จ และสำหรับลูกค้าในเมืองก็สามารถขับขี่ทั้งสัปดาห์ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว2.ระบบป้องกันการหนีบของกระจกไฟฟ้า จากเดิมมีเฉพาะคู่หน้า ปรับเพิ่มให้ครบ 4 บานสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหลัง เพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งครอบครัว 3-4. ที่พิงศีรษะตรงกลางและที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วในเบาะหลัง เพื่อเสริมความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารตอนหลัง5.V2L Output Power เพิ่มจาก 2.2 kW เป็น 3.3 kW เพื่อให้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อมกัน เช่น เตาอบ ตู้เย็น พัดลม เหมาะสำหรับกิจกรรมแคมป์ปิ้ง6.DC Fast Charging เพิ่มจาก 60 kW เป็น 70 kW ทำให้ชาร์จได้ไวขึ้นและประหยัดเวลาได้มากขึ้น4 การอัปเกรดหลักสำหรับ AION UT รุ่น 500 Premium:1.สมรรถนะดีขึ้นอย่างชัดเจน อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. เร็วขึ้นจาก 8.3 วินาที เหลือ 7.3 วินาที ความเร็วสูงสุดเพิ่มจาก 150 กม./ชม. เป็น 160 กม./ชม.2.แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายเร็วขึ้นจาก 20W เป็น 50W ทำให้ชาร์จได้รวดเร็วมากขึ้น3.V2L Output Power เพิ่มเป็น 3.3 kW เพื่อให้ใช้งานไฟฟ้าได้หลากหลายมากขึ้น4.DC Fast Charging เพิ่มเป็น 80 kW ชาร์จได้เร็วกว่า ช่วยลดเวลารอที่สถานีชาร์จพิเศษ! สิทธิประโยชน์รวม 9 รายการ* สำหรับลูกค้าที่จองรถช่วงเปิดตัวนอกจากการอัปเกรดฟีเจอร์แล้ว เรายังมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับลูกค้า AION UT เพื่อสร้างความมั่นใจ และความสะดวกสบายในการเริ่มต้นใช้งาน ดังนี้:1.ข้อเสนอพิเศษ ดาวน์เริ่มต้นเพียง 8,888 บาท ผ่อนรายวันต่ำสุดเพียง 180 บาท2.รับประกันแบตเตอรี่ และชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบรวม 8 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) , รับประกันตัวรถยนต์ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)3.ฟรีอินเทอร์เน็ตบนรถยนต์ 2GB ต่อเดือน นาน 2 ปี สำหรับระบบความบันเทิงภายในรถ4.บริการอัปเกรดระบบซอฟต์แวร์ OTA บนรถยนต์ตลอดอายุการใช้งาน5.บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนฟรี 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 8 ปี6.ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 1 ปีพร้อมบริการจดทะเบียนครบวงจร7.ฟรีตรวจเช็คระยะครั้งแรก8.ฟรีแพ็กเกจของตกแต่ง: ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และพรมปูพื้น9.โปรโมชันพิเศษสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งแท้และอุปกรณ์เสริม ส่วนลดสูงสุดถึง 6,000 บาท เช่น Wall Charger พร้อมบริการติดตั้ง, อุปกรณ์ V2L, ปืนชาร์จพกพาแบบ EU, ชุดสเกิร์ตรถยนต์ และอื่น ๆ (สิทธิประโยชน์นี้มีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่จองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เท่านั้น)การเป็นตัวแทนของความทันสมัยและเทคโนโลยีของ AION UT ในงาน Bangkok Motor Show ปีนี้ เราสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้ ติดอันดับที่ 2 ในหมวดแบรนด์พลังงานใหม่ และอันดับที่ 3 ในบรรดาแบรนด์รถยนต์ทั้งหมด ด้วยยอดสั่งจอง AION UT ถึง 4,568 คัน!การเปิดตัว AION UT ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์ One GAC 2.0 ซึ่งได้ขับเคลื่อนโครงการในประเทศไทยในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ทั้งผลิตภัณฑ์ การผลิต ช่องทางจำหน่าย บริการ และระบบพลังงาน & โมบิลิตี้ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีกว่าในด้านผลิตภัณฑ์ AION UT เป็นโมเดลกลยุทธ์ระดับโลกใหม่ของ GAC ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกของโลกในประเทศไทย และจะมีผลิตภัณฑ์ระดับโลกเพิ่มเติมในอนาคต เรามอบคุณค่าหลัก 3 ประการ คือ เทคโนโลยี: คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าการเพลิดเพลินในไลฟ์สไตล์: มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณภาพระดับชั้นยอด: เรานำมาซึ่งคุณค่าที่ยั่งยืนเกินความคาดหมายในด้านการผลิต เราจะเปิดตัวโมเดลดาวรุ่ง 2-3 รุ่นต่อปี ทั้ง EV และ Hybrid พร้อมส่งเสริมการผลิตในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับซัพพลายเออร์ท้องถิ่น อัตราการใช้ชิ้นส่วนท้องถิ่นปัจจุบันอยู่ที่ 51% และจะเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้ในด้านช่องทางจำหน่าย ภายในปี 2025 เราจะจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายมาตรฐาน ONE GAC จำนวน 80 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมตลาดสำคัญทั้งหมด เรากำลังเร่งการนำมาตรฐานการขายและบริการระดับโลก (GSSW) มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่ายและคุณภาพการบริการในด้านบริการ ในปีนี้จะมีการสร้างศูนย์บริการพรีเมียมมาตรฐาน 5 ดาวจำนวน 50 แห่ง พร้อมอะไหล่ในสต็อกท้องถิ่นกว่า 6,000 รายการ (มีพร้อมใช้ 90% สำหรับกรณีเร่งด่วน) บริการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 2 วันสำหรับต่างจังหวัด มีช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองกว่า 300 คน พร้อมสนับสนุนศูนย์บริการแบตเตอรี่แห่งแรกของ GAC ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถซ่อมแซมชุดแบตเตอรี่ โมดูล และเซลล์ในทุกระดับได้ในด้านระบบพลังงานและโมบิลิตี้ GAC เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายเดียวจากจีนที่มีระบบนิเวศพลังงานครบวงจรในต่างประเทศ โดยดำเนินการสถานีชาร์จ 58 แห่งแล้ว ผ่านแผน "ร้อยเมือง พันเครื่องชาร์จ" และ "ร้อยร้านพลังงานแสงอาทิตย์" ร่วมกับพาร์ทเนอร์และเรายังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน EV อีกด้วยAION UT คือนิยามใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนรุ่นใหม่ที่มีสไตล์สะท้อนตัวตนอย่างแท้จริง มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัย ภายใต้แนวคิด "Futuristic Minimalism" ซึ่งผสานระหว่างความล้ำยุคและความเรียบง่ายอย่างลงตัว ไฟหน้าแบบ Matrix LED ที่คมชัด พร้อมเส้นสายของตัวรถที่เฉียบคม ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูสปอร์ตและโฉบเฉี่ยว เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดย AION UT มาพร้อม 4 จุดเด่น ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ของวงการยานยนต์ไฟฟ้าดังนี้จุดเด่นที่ 1 : UTmost DesignMilan Design Aestheticsแรงบันดาลใจจากเมืองมิลาน ผสานศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย เปลี่ยนทุกการเดินทางให้มีสไตล์เหนือระดับ พร้อมกำหนดมาตรฐานใหม่แห่งยนตรกรรมไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยมWinky Headlightแรงบันดาลใจจากดวงตาที่เปล่งประกายและสง่างาม เส้นสายที่โค้งไหลลื่นสะท้อนความล้ำสมัย เสมือนดวงตาที่มีชีวิต มอบเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความมีชีวิตชีวาให้กับทุกเส้นทางMatrix Cube Lightไฟเลี้ยวหน้าและไฟท้ายทรงคิวบิก โชว์ดีไซน์ที่ผสานเทคโนโลยีกับแฟชั่นได้อย่างลงตัว โดดเด่นสะกดทุกสายตาจุดเด่นที่ 2 : UTmost ComfortPlayground Cabin Comfort Spaceห้องโดยสารแถวหลังมีพื้นที่กว้างถึง 1,385 มม. พร้อมพื้นที่วางขาที่สะดวกสบายมากขึ้นถึง 905 มม.รองรับผู้โดยสาร 3 คนได้สบายๆ กว้างขวางเกินคาดหมายTransformable Seatสนุกกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้องโดยสารทั้งแถวหน้าและแถวหลังได้ตามความต้องการ หรือเลือกเปลี่ยนห้องโดยสารให้เป็นเตียงขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย ผสานความสนุกสนานเข้ากับประโยชน์ใช้สอยสูงสุดButterfly-shaped Seatสัมผัสประสบการณ์ความสบายด้วยเบาะรูปทรงผีเสื้อ โอบรับทุกสัมผัสได้อย่างนุ่มนวล อ่อนโยน ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความผ่อนคลายจุดเด่นที่ 3 : UTmost TechL2 Intelligent Drivingระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น- ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา- เซนเซอร์กะระยะ ด้านหน้า 4 จุด / ด้านหลัง 4 จุด- ระบบ AUTOHOLD- ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)- ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD)- ระบบเตือนการเปิดประตู (DOW)- ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหลังเข้าใกล้ (RAW)- ปิดเครื่องและปลดล็อคด้วยสัมผัสเดียวหลังจากการชน- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop & Go (ACC with Stop & Go)- ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ICA)- ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (FCW)- ระบบเตือนการชนด้านหลัง (RCW)- ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ (TJA)- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน และช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลน (ELKA)Voice Controlระบบสั่งการด้วยเสียง รองรับ 2 ภาษา (ไทย / อังกฤษ) รับคำสั่งได้ทั้งจากผู้โดยสารแถวหน้าและแถวหลัง เพื่อความสะดวกสูงสุดจุดเด่นที่ 4 : UTmost SafetyGlobal Safety Standardออกแบบตัวถังให้มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว ด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง คิดเป็น 71% ของตัวถัง พร้อมหลังคาที่สามารถรองรับแรงกดได้ถึง 7 ตันMagazine Battery 2.0แบตเตอรี่ล้ำสมัยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ทนทานต่อการบิดตัว 180 องศา โดยไม่เกิดประกายไฟหรือความร้อนสะสมLong Driving RangeAION UT ขับสบาย เดินทางระยะไกลไร้กังวล พัทยา-โคราช ไป-กลับได้แบบไม่ต้องชาร์จระหว่างทาง มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย ดังนี้- AION UT Standard ระยะทางวิ่งสูงสุด 420 กม. มาพร้อม Magazine Battery 2.0 ขนาด 50.27 kWh- AION UT Premium ระยะทางวิ่งสูงสุด 500 กม. มาพร้อม Magazine Battery 2.0 ขนาด 60 kWhFast Chargeรองรับการชาร์จเร็วจาก 30%-80% ในเวลาเพียง 24 นาทีภายในห้องโดยสารของ AION UT ได้รับการออกแบบอย่างประณีต เพื่อตอบสนองทั้งด้านความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ครบครัน โดยมาพร้อมแผงหน้าปัดแบบ Full Digital ขนาด 8.8 นิ้ว พร้อมหน้าจอ Infotainment ขนาด 14.6 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay, พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน เบาะนั่งคู่หน้ามาพร้อมระบบระบายอากาศ และฟังก์ชันปรับไฟฟ้า และระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (ในรุ่น Premium) เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ขับและผู้โดยสาร