ปาฏิหาริย์ TikTok! เพลงเก่า 63 ปี ฮิตระเบิดขึ้นอันดับ 1 ยอดฟังพุ่งเป็นล้านต่อสัปดาห์ – “คอนนี ฟรานซิส” นักร้องวัย 87 ปี กลับมาดัง

แม้จะไม่ใช่ซิงเกิลหลัก แต่ท่อน “You can ask the flowers / I sit for hours / Telling all the bluebirds…” ของเพลงนี้กลับถูกนำไปใช้ในวิดีโอ TikTok มากกว่าหนึ่งล้านคลิป โดยผู้ใช้มักจะแต่งกายในลุควินเทจน่ารัก หรือร้องเพลงให้ลูกน้อยฟัง สร้างบรรยากาศอบอุ่นแบบยุคเก่าจากสถิติการฟังเพลงแบบสตรีมในสหรัฐฯ “Pretty Little Baby” เคยมียอดฟังราว 17,000 ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อเดือนเมษายน แต่ในเวลาเพียงสี่สัปดาห์ ตัวเลขดังกล่าวพุ่งทะลุ 2.4 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 7,000% และยังคงพุ่งขึ้นเรื่อย ๆ จนล่าสุดติดอันดับในชาร์ต Spotify Daily Top Songs ทั้งในสหรัฐฯ และระดับโลกกระแสใหม่นี้อาจส่งผลให้เพลงของคอนนี ฟรานซิส ได้กลับมาติด Billboard Hot 100 อีกครั้งในรอบ 63 ปี หลังจากเคยครองอันดับหนึ่งมาแล้วจากเพลงดังอย่าง Everybody’s Somebody’s Fool, My Heart Has a Mind of Its Own และ Don’t Break the Heart That Loves You ในยุคทองของเธอช่วงปี 1960–1962นอกจากนั้น Pretty Little Baby ยังขึ้นอันดับ 1 บน TikTok Viral 50 ทั้งในสหรัฐฯ และระดับโลก, ครองอันดับ 1 บน YouTube Shorts U.S. Daily Chart และอันดับ 2 ของเวอร์ชัน Global, รวมถึงขึ้นอันดับ 1 บน Shazam’s Viral Chart อีกด้วย นอกจากนี้เพลงยังไต่ขึ้นอันดับ 2 บน Spotify Global Daily Viral Songs, เข้าชาร์ต Spotify Global Top 100 ที่อันดับ 67 และ Spotify U.S. Top 100 ที่อันดับ 132 รวมถึงติดอันดับ 13 บนชาร์ต Billboard US Bubbling Under Hot 100 และอันดับ 132 บน Billboard Global 200 ถือเป็นการหวนคืนสู่สปอตไลต์ของเพลงลึกจากปี 1962 ที่กลายมาเป็นฮิตไวรัลในยุค Gen Z อย่างน่าทึ่งคอนเชตตา โรซา มาเรีย ฟรานโคเนโร หรือที่รู้จักกันในชื่อ คอนนี ฟรานซิส เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1937 เป็นอดีตนักร้องเพลงป็อปและนักแสดงชาวอเมริกัน ซึ่งเคยเป็นนักร้องหญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ถึงต้นทศวรรษ 1960 มีการประเมินว่าเธอขายแผ่นเสียงได้มากกว่า 200 ล้านแผ่นทั่วโลกในปี 1960 คอนนี ฟรานซิสได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในหลายประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร อิตาลี ออสเตรเลีย และแทบทุกประเทศที่มีการจำหน่ายแผ่นเสียงเธอเป็น ผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Hot 100 ได้จากเพลง Everybody’s Somebody’s Fool ในปี 1960 และยังเป็นผู้หญิงคนแรกที่มีเพลงขึ้นอันดับ 1 ถึง 3 เพลง บนชาร์ตนี้ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากผลงานฮิตทั้ง 53 เพลง ตลอดอาชีพของเธอ