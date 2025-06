"ดิว อริสรา" ประกาศเตรียมไลฟ์ครั้งแรกพรุ่งนี้ 2 ทุ่มตรง!! ขอบคุณทุกโอกาส-ขอโทษจากใจอีกครั้ง

หลังจากที่มีประเด็นดราม่าก็หายหน้าหายตาจากโซเชียลไปเลย สำหรับ "ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์" ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวไอจีอีกครั้ง โดยระบุว่า เตรียมไลฟ์ผ่านติ๊กตอกพรุ่งนี้ (25 มิ.ย. 2568)โดย "ดิว อริสรา" ได้โพสต์ข้อความลงใน IG สอตรี่ เผยว่า "เจอกันวันพุธนี้ครั้งแรกของดิว TikTok Live เวลา 20:00น. พร้อมกัน reminder I am allowed to rest. I deserve to be loved. It will always work out for me.Ilove my body & everything it does for me. I love my creativity.I am enough. Doing things I love is an act of self care.I am grateful for every opportunity in my life.ขอบคณสำหรับทกโอกาสขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ ขอบคุณสำหรับความรักและ ขอโทษจากใจอีกครั้งสำหรับทุกอย่าง"