รวมพลแบรนด์แม่และเด็กพรีเมียม! สยาม ทาคาชิมายะ ร่วมกับ Pacific Point จัดงาน "Baby Grand Fair" มอบส่วนลดและกิจกรรมมากมายถึง 30 มิ.ย. นี้

ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับ Pacific Point ผู้นำเข้าสินค้าแม่และเด็กพรีเมียมระดับโลก จัดงานมหกรรมสินค้าแม่และเด็กที่รวบรวมแบรนด์ของเล่นและของใช้สุดพรีเมียมจากยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย มาไว้ในที่เดียว พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดครั้งแรกในประเทศไทย ภายในงานพบกับแฟชั่นโชว์ Madmia Socks สุดสดใส โดยน้องพรีเมียร์ และน้องไอริน ที่มาอวดลุคสุดน่ารักกับถุงเท้า MADMIA และชมความน่ารักของตุ๊กตา Gabriel Plush Toys, การแสดงสุดพิเศษจาก To the 8 Studio และกิจกรรมสุดพิเศษมากมายที่จะมาสร้างสีสันและความสนุกตลอดทั้งวัน โดยมี ชาริล ชัปปุยส์ และ เลน่า - เฮเลน่า ขนิษฐา บุช พร้อมด้วย “วิลเลียม ไวเดอร์เฌอ” และ “เอเลีย อันเดอร์สัน” ร่วมงาน ณ Event Space ชั้น 4 สยาม ทาคาชิมายะกรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ปีนี้เป็นปีที่พิเศษอย่างยิ่งสำหรับ Pacific Point ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแม่และเด็กพรีเมียมจากยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ด้วยมาตรฐานสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การรับประกัน และบริการหลังการขาย ที่ลูกค้าไว้วางใจมาตลอดทุกแบรนด์ที่เราคัดสรรมาล้วนตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ และสามารถเลือกช็อปได้ที่แผนกสินค้าเด็กชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ปีนี้เราเตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ๆ พร้อมสินค้าเทรนด์แฟชั่น และนวัตกรรมล้ำสมัย โดยเฉพาะในกลุ่มของเล่นเสริมพัฒนาการและ Home Gears ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณแม่และคุณลูก เช่น คอลเลกชัน NUNA x BMW รถเข็นพรีเมียมที่ผสานดีไซน์และเทคโนโลยีจากสองแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เรานำเข้ารถเข็น 3 รุ่น และ Carry Cot 2 รุ่น ที่แฟน ๆ และครอบครัว BMW แนะนำว่าควรจองก่อนใคร”ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “เรามองเห็นเทรนด์ที่ชัดเจนว่าพ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจในการเลือกสินค้าที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อลูกและต่อโลก รวมถึงกลุ่มของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ ในงานนี้ทางบริษัทเอาใจลูกค้าที่สะดวกมาช้อปที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และไอคอนสยาม จึงขนแบรนด์ดังมาจัดรายการและมอบส่วนลดราคาพิเศษอย่างที่ไม่เคยจัดมาก่อน อาทิ Baby Einstein, Bright Starts, Joie, Maxi-Cosi และอื่น ๆ พร้อมเปิดตัว Gabriel Plush Toys และ MADMIA Socks พร้อมกิจกรรมไฮไลต์มากมายตลอดงาน โดยเฉพาะวันที่ 21 มิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นวันกิจกรรมเปิดตัวหลัก เราได้เชิญผู้บริหารจาก Gabriel Toys, คุณแม่ตัวจริง, กลุ่มศิลปินและดาราร่วมสร้างสีสัน พร้อมโปรโมชั่นเด็ดและกิจกรรมลุ้นของรางวัลพิเศษตลอดทั้งวันเลยค่ะ”ไฮไลต์สุดพิเศษที่ไม่ควรพลาดในงาน!•เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย! NUNA x BMW คอลเลกชันรถเข็นสุดหรู: สัมผัสความลงตัวระหว่างดีไซน์อันหรูหราของ BMW และนวัตกรรมความปลอดภัยระดับโลกจาก NUNA ที่ Pacific Point คัดสรรมาให้คุณเป็นพิเศษ มีให้เลือกถึง 3 รุ่นรถเข็น และ 2 รุ่น Carry Cot แฟนคลับ BMW ห้ามพลาด จองก่อนใครได้ในงานนี้เท่านั้น•MADMIA Socks ถุงเท้าสุดคูลจากออสเตรเลีย: ในคอนเซ็ปต์สุดเก๋ “Why fit in when you were born to stand out?” ให้ลูกน้อยของคุณได้สนุกกับการแต่งตัวและแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่•ครั้งแรกในไทย!! Gabriel Plush Toys ตุ๊กตาสุดนุ่มฟู ดีไซน์ยุโรป น่ากอด น่าสะสม พร้อมเป็นเพื่อนคู่ใจคนใหม่ของลูกน้อย•Mega Clearance Zone ลดสูงสุด 70%: พบกับสินค้าแม่และเด็กจากแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ Baby Einstein, Bright Starts, Joie, Maxi-Cosi และอีกมากมาย ในราคาที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดแห่งปี!•แม่วัวเบอร์ต้า แจกโชคสนั่นงาน!: เพียงช้อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์ลุ้นของขวัญสุดพิเศษจากแบรนด์ดังทันที!สัมผัสประสบการณ์การช็อปปิงที่ครบครัน ทั้งสินค้าคุณภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ และดีลสุดคุ้มค่า เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยของคุณ ในงาน “Baby Grand Fair by Pacific Point” มหกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2568 ณ Event Space ชั้น 4 สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร