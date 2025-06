เอ็ม ดิสทริค จับมือภาครัฐ และภาคีภาคเอกชน สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมจัดงาน “LOVE PRIDE ♡ PARADE, BANGKOK 2025”

มาให้ช้อป ณ Sphere Gallery1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์, “Young Creator” นำเสนอผลงานแฮนด์เมดจากพลังคนรุ่นใหม่มากความสามารถ และผู้ประกอบการในกลุ่ม LGBTQIA+ ได้นำเสนอผลงานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ Art & Handiwork ไปจนถึง Pride Collection ที่รังสรรค์ขึ้น ณ Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ และพลาดไม่ได้กับ “SHINE STAGE” เวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกความสามารถได้เปล่งประกาย พร้อมโชว์พิเศษจากทัพศิลปินชื่อดังและเซเลบริตี้มากมาย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2568 ณ Sphere Street ด้านหน้าศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรธุรกิจภาคีภาคเอกชน เตรียมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ ส่งท้ายเดือนแห่งความภาคภูมิใจกับจัดเต็มกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ปาร์ตี้สุดปัง และขบวนพาเหรดสีรุ้งสุดตระการตา ยาวที่สุดในเอเชีย อลังการกว่าที่ผ่านมา ตอกย้ำภาพลักษณ์และร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเจ้าภาพการ จัดงาน WORLD PRIDE 2030รองประธานภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด SIAM PARAGON RETAIL EM DISTRICT BANGKOK MALL เผยว่า “เอ็ม ดิสทริค และเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะของภาคธุรกิจเอง เรามองเห็นความสำคัญของ DIVERSITY & INCLUSION ในการให้คุณค่า และเคารพในความแตกต่าง รวมถึงการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันของทุกคนในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้กลุ่ม LGBTQIA+ นำความรู้ ความสามารถ และพรสวรรค์มาใช้พัฒนาภาคธุรกิจ ด้วยการเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าในเครือให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มคนที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง และยังสร้างโอกาสในการทำงาน ตลอดจนโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มอบความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของเอ็ม ดิสทริค และเดอะมอลล์ กรุ๊ป อย่างเท่าเทียมมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาเราให้ในความสำคัญของเรื่องนี้เป็นอันดับต้น ๆ เอ็ม ดิสทริค และเดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงพร้อมเป็นหนึ่งในตัวแทนภาคีภาคเอกชน ในการจับมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจอื่น ๆ จัดงานฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอีกด้วย”สำหรับงาน LOVE PRIDE ♡ PARADE, BANGKOK 2025 เอ็ม ดิสทริค และเดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำลังภาครัฐบาลได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,กระทรวงวัฒนธรรม,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจภาคีภาคเอกชนในทุกภาคส่วน อาทิ ธุรกิจการเงิน, การท่องเที่ยว, สายการบิน, โรงแรม, กีฬา, แฟชั่น,เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และอีกมากมาย รวมกว่า 200 องค์กร จัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ตลอด 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2568 ร่วมสร้างภาพลักษณ์ของประเทไทยในการเป็น“LGBTQIA+ FRIENDLY DESTINATION” ที่เป็นมิตรกับคนทั่วโลก ปักหมุดการเป็น Pride Festival Global Destination ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาเยือน และผลักดันกรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดงาน “WORLD PRIDE 2030” ช่วยสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยเอ็ม ดิสทริค ตกแต่งศูนย์การค้าให้กลายเป็นดินแดนแห่งสีสันและความภาคภูมิใจ ภายใต้ธีม PEACE, LOVE และ UNITY โดยมีจุดเด่นเป็น Installation Art สุดอลังการ อาทิ งานศิลปะขนาดใหญ่รูปมือโอบอุ้มหัวใจที่ตกแต่งด้วยสีของธงไพรด์อย่างสวยงาม ด้านหน้าศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ และคิงคองสีชมพูขนาดยักษ์ถือธงไพรด์โบกสะบัดอย่างภาคภูมิใจ ที่บริเวณกระจกด้านหน้าศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ รวมถึงการแต่งแต้ม Sphere Street ให้เป็นถนนที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งไพรด์อย่างสวยงาม ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้พร้อมตื่นตากับไฮไลต์ปิดท้ายเดือนแห่ง Pride Month ประเดิมด้วยปาร์ตี้ที่ให้คุณได้เป็นตัวเองให้สุด พร้อมปลดปล่อยทุกพลังไพรด์ในงาน BANGKOK PRIDE PARTY 2025 :BORN THIS WAY ซึ่งเอ็ม ดิสทริค ร่วมกับบางกอกไพรด์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ให้แฟน ๆ ได้ปาร์ตี้สุดมันส์ไปกับการรวมตัวของเหล่า Drag Queen ทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมาเปิดโชว์สุดตื่นตาภายใต้ คอนเซ็ปต์ BORN THIS WAY ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ณ Sphere Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุยายน 2568 เอ็ม ดิสทริค ยังจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ “PRIDE SPIRIT” คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ PERSES, BADMIXY และ MARSHA ที่จะยกขบวนมามอบความบันเทิงตลอด 3 วัน ณ Wonder Space ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ รวมถึง “PRIDE SOCIETY” คอมมูนิตี้ที่รวมทุกความต้องการของทุกคนไว้ใน3 มาร์เก็ตสุดชิค ทั้ง “Celebrity Chef” ยกขบวนเมนูจานเด็ดจากร้านอาหารของคนดังมาออกบูธอาหารสุดอร่อย ณ Em Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์, “Thai Designer Curated” รวมสินค้าดีไซน์ คอลเล็กชั่นพิเศษสำหรับเทศกาลไพรด์ จากเหล่านักออกแบบแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทย ทั้งระดับมืออาชีพและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ที่คัดสรรผลงานแฟชั่นหลากหลายรูปแบบก่อนส่งท้าย Pride Month อย่างยิ่งใหญ่ด้วย LOVE PRIDE ♡ PARADE ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2568 โดยปีนี้จัดใหญ่อลังการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นขบวนพาเหรดสีรุ้งที่ยาวที่สุดในเอเชีย ในคอนเซ็ปต์ “Spectrum Forward : Power ofCreation” มุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์ ตระการตากับขบวนรถเทรลเลอร์จากภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมจัดงาน ร่วมสร้างสีสันด้วยขบวนรถซูเปอร์คาร์, รถเปิดประทุน, รถมอเตอร์ไซค์ และอีกมากมาย พร้อมด้วยเหล่าศิลปิน, ดารา, นักแสดง, นางงาม, กลุ่มคนรักสัตว์, คู่สมรสเท่าเทียม และเซเลบริตี้จากทุกแวดวงสังคมที่จะยกขบวนมาร่วมฉลอง ตลอดระยะทาง 6 กิโลเมตร จากสนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย ไปตามถนนพระราม 1 ผ่านย่านปทุมวัน, ย่านสยาม, ย่านราชประสงค์, ย่านเพลินจิต, ย่านอโศก, ย่านสุขุมวิท และสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์