แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล มอบมงกุฎแชมป์ดาวรุ่งแห่งวงการผสมเครื่องดื่ม ในการแข่งขัน Sustainable Bartender Championship!

รอบรองชนะเลิศของการแข่งขันระดับภูมิภาคนี้จัดขึ้นที่โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ โดยบาร์เทนเดอร์ฝีมือเยี่ยมจากแมริออทได้รับโจทย์ให้ฟื้นคืนชีวิตส่วนผสมที่ถูกลืมเลือนและสร้างสรรค์ค็อกเทลในแนวทางที่ยั่งยืนกรุงเทพฯ ประเทศไทย –ได้จัดการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์บาร์เทนเดอร์รักษ์โลก “Sustainable Bartender Championship” ขึ้น ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok) เพื่อเฉลิมฉลองและยกย่องพรสวรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของมิกโซโลจิสต์จากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออททั้งในประเทศไทยและกัมพูชา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา บาร์เทนเดอร์ผู้มีความสามารถทั้ง 6 คน ได้นำเสนอเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์ต่อหน้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผู้ชนะ 2 คนที่จะได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับเอเชียแปซิฟิก “Rising Stars” ในเดือนกันยายนนี้ปีนี้ ผู้เข้าแข่งขันได้รับโจทย์ให้รังสรรค์ค็อกเทลสูตรใหม่ที่คืนชีวิตให้กับวัตถุดิบท้องถิ่นที่ถูกลืม พร้อมทั้งลดขยะอาหารและแสดงให้เห็นถึงแนวคิดด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับค่านิยม ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ของแมริออทการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมกับแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำของ Pernod Ricard อาทิ Codigo 1530, Monkey 47, Martell, Chivas Regal, Ki No Bi และ Absolut Elyx โดยผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ร่วมกับ “วัตถุดิบที่ถูกหลงลืม” ที่ตนเองเลือก เพื่อสร้างสรรค์ค็อกเทลที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครและรสชาติโดดเด่น โดยต้องบันทุกวิดีโอ Reels ที่น่าสนใจ และมีระยะเวลา 1 เดือนในการโปรโมตและจำหน่ายค็อกเทลพิเศษนี้ที่บาร์ของตน เพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน 6 คนสุดท้ายจากประเทศไทยและกัมพูชาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ซึ่งแต่ละคนมีเวลา 20 นาทีในการนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการหลังจากคัดเลือกค็อกเทลที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก กรรมการได้มอบภารกิจสุดท้ายแก่ผู้เข้าแข่งขัน คือ “Black Box Final” ในรองชิงชนะเลิศแบบสดซึ่งเป็นการทดสอบภายใต้แรงทั้งสามต้องรังสรรค์ค็อกเทลจากวัตถุดิบที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ก่อนจะประกาศผลผู้ชนะ 2 คนสุดท้าย“ระดับฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ที่ได้เห็นในการแข่งขันครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจอย่างมาก ผมขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าร่วม เพราะทำให้เรามั่นใจว่าโรงแรมและรีสอร์ทในพอร์ตฟอลิโอของแมริออท บอนวอยในภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยมิกโซโลจิสต์รุ่นใหม่มาแรงและมีความสามารถ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมคือ แม้ผู้เข้าแข่งขันหลายคนจะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่พวกเขากลับให้ความสำคัญและนำวัตถุดิบดั้งเดิมและรสชาติท้องถิ่นแท้ ๆ ของตนกลับมาใช้ ด้วยเหตุนี้ อนาคตของวงการเครื่องดื่มในไทยและกัมพูชาจึงมีความสดใสอย่างแน่นอน” แบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวผู้ชนะทั้งสองคนที่ได้รับตำแหน่ง Rising Stars ประจำปี 2568 ของแมริออท ได้แก่: สิทธิชัย โสมเมา (เจมส์) จาก สยามยอชท์คลับ (Siam Yacht Club), โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Royal Orchid Sheraton Riverside Hotel Bangkok) และ จักรกฤต พรหมชัยสิทธิ์ (กอล์ฟ) จาก บาร์ สาทร (Bar Sathorn), ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok)เจมส์ได้สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการด้วยค็อกเทลชื่อว่า “The Kyoto Goldsail” โดยนำผักบ็อกฉ่อย ซึ่งมักถูกมองข้ามมาผสมผสานกับชาไทยรสเข้มข้น เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นของ Ki No Bi Kyoto Dry Gin และรมควันด้วยกลิ่นชาไทย ทุกองค์ประกอบทำขึ้นโดยคำนึงถึงแนวคิดการลดขยะให้เป็นศูนย์ ตั้งแต่เวอร์มุธ (vermouth) ที่ผสมบ็อกฉ่อย จนถึงการตกแต่งด้วยของอบแห้งและก้านผักดอง เป็นการรังสรรค์ที่ทั้งสร้างสรรค์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนถึงศิลปะแห่งการผสมเครื่องดื่มในยุคใหม่อย่างมีสไตล์และจิตสำนึกค็อกเทล "Sathorn Garden" ซึ่งเป็นผลงานของคุณกอล์ฟ ได้นำแนวทางความยั่งยืนแบบครบวงจร มาใช้ โดยเริ่มจากสวนบนดาดฟ้าโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ซึ่งเศษอาหารจากห้องอาหารของโรงแรมได้ถูกนำไปทำปุ๋ยหมักสำหรับปลูกสมุนไพร เช่น ใบสะระแหน่เพื่อนำมาใช้ที่บาร์ ค็อกเทลนี้ใช้ครีมมะพร้าวที่ผ่านการหมักเย็นร่วมกับสะระแหน่สดและแตงกวาญี่ปุ่น สร้างสรรค์เป็นสูตรเครื่องดื่มที่แทบไม่ก่อให้เกิดขยะเลยโดดเด่นด้วยการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น การบริโภคอย่างใส่ใจ และการเคารพอย่างลึกซึ้งต่อวัตถุกิบทุกชนิด“ที่ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เรามุ่งมั่นส้รางความยั่งยืนในทุกมิติของธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านอาหารและเครื่องดื่ม เราทำงานกันอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อลดปริมาณขยะอาหารและร่วมมือกับซัพพลายเออร์ท้องถิ่นที่ไว้วางใจได้ในการจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ระยะยาวให้กับทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นพนักงานของเรานำแนวคิดนี้ไปปรับใช้และขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า กิจกรรมอย่าง ‘Sustainable Bartender Championship’ เป็นสิ่งที่ตอกย้ำความตั้งใจของเราในการ สร้างสิ่งดีงาม ในทุกทิศทาง ‘Doing Good in Every Direction’ ตามพันธกิจ Serve360 ด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา” วินเซนต์ แวน แมคเคอเลน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น ประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา กล่าวผู้ชนะทั้งสองคนจะได้ร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับเอเชียแปซิฟิกเพื่อชิงรางวัลใหญ่จากพันธมิตรผู้สนับสนุน คือ Pernod Ricard ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปยัง Pernod Ricard Brand House พร้อมทัวร์ดูงานของบาร์เทนเดอร์ตามบาร์ชั้นนำในภูมิภาคค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทในพอร์ตฟอลิโอของแมริออท บอนวอย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ที่ www.marriott.com