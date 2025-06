"อั้ม พัชราภา" เสิร์ฟความสวยกลางสยาม ! ชวน "เอ ศุภชัย" เผยเคล็ดลับหุ่นเป๊ะสุดปังด้วยไฟเบอร์ ลั่น ! อะไรไม่ดี อั้มไม่เลือก

​เสิร์ฟความสวยประจักษ์พร้อมกับการปรากฎตัวกลางสยาม สำหรับ "อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ" ไอดอลความสวยอมตะของสาว ๆ ทุกเจน ที่มาร่วมงาน hello PERBERRY IS HERE ! งานเปิดตัวสองผลิตภัณฑ์สุดปังจากแบรนด์ปนันชิตา PERBERRY BUK FIBER PLUS BLOOD ORANGE และ PERBERRY PLUS FIBER หรือไฟเบอร์แม่อั้ม ที่ได้จับมือทำร่วมกับผู้จัดการสุดซี้ “เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร” และเจ้าแม่ออนไลน์แถวหน้าของเมืองไทย “หน่อย-ปนันท์ชิตา อัครทรัพย์ธาดา” ซึ่งได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ณ ชั้น LG สยามสแควร์วัน​โดยภายในงานนอกจากจะได้พบกับ "อั้ม พัชราภา" และ "เอ ศุภชัย" ที่มาแนะนำตัวช่วยหุ่นเป๊ะสุดปัง อย่าง PERBERRY BUK FIBER PLUS BLOOD ORANGE และ PERBERRY PLUS FIBER เพอร์เบอร์รี่สูตรใหม่สุดจึ้งที่ทำถึงมาก เพราะมีไฟเบอร์สูงถึง 10,000 มิลลิกรัม มีสารสกัดจากส้มสีเลือด พร้อมด้วยเบอร์รี่จากอเมริกามากถึง 8 ชนิด แถมยังมีพรีไปโอติกส์ โพรไบโอติกส์ และแอลคาเนทีน ที่ช่วยในเรื่องการขับถ่าย ช่วยลดพุง และเผาผลาญไขมัน มีทั้งแบบชงดื่มและเจลลี่ดริ๊งค์ ที่แม่อั้มและแม่เอ การันตีคุณภาพในฐานะผู้ใช้จริง ซึ่งพร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ EVEANDBOY และงานนี้ก็ยังมีโชว์พิเศษจาก "น้องซาเนีย" ลูกสาวตัวน้อยสุดคิ้วท์ของ "แม่หน่อย ปนันท์ชิตา" รวมถึงยังมีโชว์สุดพิเศษปิดท้ายงานจากวง T-POP แถวหน้าของเมืองไทยอย่างวง ATLAS มาเอาใจชาวสยามกันด้วย​"อั้ม พัชราภา" เผยว่า "ต้องบอกว่าอั้มชื่นชอบไฟเบอร์และทานเป็นประจำอยู่แล้ว คืออั้มก็มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเหมือนกัน มันก็เลยตอบโจทย์เรามากๆ ทานมาหลายปีแล้ว ซึ่งจริงๆ PERBERRY สูตรเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะ แต่เราก็อยากปรับสูตรใหม่ให้มันดีขึ้นไปอีก หาวัตถุดิบที่ดียิ่งกว่าเดิม ซึ่งสูตรใหม่นี้มีเบอร์รี่ 8 ชนิดที่นำเข้าจากอเมริกา แล้วเราก็ได้ลองทานจริงๆ ก่อนแล้วด้วย ตัวอั้มเองก็อยู่วงการมานาน ต้องเลือกแต่สิ่งดีๆ อยู่แล้ว อะไรที่ไม่ดี อั้มไม่ทำเด็ดขาด เพราะฉะนั้นการันตีความปลอดภัยแน่นอน ใครที่อยากมีตัวช่วยลดพุง ก็ลองทานตามอั้มได้นะคะ ซึ่งเราก็มีจำหน่ายหลายช่อง และตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่ร้าน EVEANDBOY แล้วด้วยนะคะ"